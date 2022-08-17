Bir Seyahat Fotoğrafçısının Sahip Olması Gereken Ekipmanlar

Seyahatiniz sırasında o mükemmel kareyi yakalayabilmenize yardım edecek ekipmanı beraberinizde taşımak istediğinize şüphe yok ancak gerçekçi olmakta fayda var; anı yakalayabilmek için de her şeyi yüklenmenin bir anlamı yok. Bu nedenle de seyahat çantanızı hazırlarken ekipmanınızın ağırlık ve boyutları önemli bir rol oynuyor. Elbette bir seyahat fotoğrafçısı olarak çok daha fazlasını çantanızda bulundurmak isteyeceksiniz ancak mutlaka yanınızda bulunmasını önerdiğimiz olmazsa olmaz 5 parça ile başlayalım:

Lensler: İster DSLR ister aynasız fotoğraf makineleri olsun, gövdenin çarpıcı fotoğraflara imza atmak için son derece büyük öneme sahip olduğu herkesçe bilinen bir gerçek. Öte yandan, her iyi fotoğafçının da bildiği gibi kullanılan lensin bütün bir fotorğafçılık deneyimine etkisi çok büyük. Hiç şüphe yok ki, farklı lens türleri için seçenekler o kadar fazla ki, en profesyonel seyahat fotoğrafçısının dahi kafası kolayca karışabilir. Gönlünüzden geçen şey, pek çok farklı lensi aynı anda yanınızda taşımak olsa da, fotoğraflarınızın çoğu için yeterli olabilecek kapasitede iki adet lens taşımak en iyi seçeneklerden biri. Her konuya uyan tek bir lens şeklinde bir yaklaşıma yakın durmasak da, hareket halinde olan fotoğrafçıların tek bir “birincil” lensi yanında taşıması son derece makul bir fikir olarak karşımıza çıkıyor. Dolaşırken yanınızda taşıyacağınız bu “tek” lens, açıklığı büyük bir diyaframa sahip olmalı. Geniş diyafram, içeri çok fazla ışık alır ve pek çok duruma uygun kareler ortaya çıkarabilir.

Hafıza kartları: SD kart, hem gövde hem de lensler kadar büyük önem arzediyor. Doğru depolamayı seçmek oldukça zor olabilir. Fotoğrafçılar için özel olarak geliştirilmiş olan yüksek kapasiteli SD kartları tercih edebilirsiniz. Örneğin, SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I kart, zorlu koşullar için üretilmiş ve test edilmiş bir model olduğu gibi sıcaklığa, suya, darbeye ve x-ray ışınlarına karşı da dayanıklıdır. Öte yandan 1 TB’a kadar kapasite seçeneklerini kullanıcılara sunan ve SanDisk QuickFlow Technology ile gelen kart, kullanıcıların zamanınından çalan dosya transferi gibi yüklü işlemlerde 200MB/s’lik aktarım hızları ile performansı en yüksek seviyeye taşır. Maksimum hızlara ulaşmak için SanDisk Professional PRO-READER SD ve microSD ile eşleştirerek kullanılabilir. Eğer fotoğraf makineniz UHS-II uyumlu ise SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II kartı kullanabilirsiniz. Bu kart, 300MB/s’ye kadar aktarım hızlarına destek verir ve sinema kalitesinde 8K, 4K ve Full HD video kaydına imkan tanır.

Ekstra batarya: Bir fotoğrafçının yedek pilleri olmadan seyahat etmesini hayal dahi edemeyiz. Yanında yedek batarya taşımak, var olan bataryayı şarj etme zahmetine katlanmaktan her zaman daha iyidir. Hele de herhangi bir ekipmandan uzakta veya dış mekan çekimleri ile meşgulseniz. Hava yoluyla seyahat ediyorsanız, belirli ülkelerin veya havayollarının kısıtlamalarının da neler olduğunu bilmenizde yarar var. Genelde kural şöyledir: Korumalı bir kılıf içerisinde olmak kaydıyla toplamda 100Wh’lik kapasiteyi aşmayan birden fazla lithium-ion pille seyahat edebilirsiniz. Bataryalar, 95Wh, 130Wh, 160Wh ve 190Wh’lik seçeneklerle geldiği için uluslararası uçuşlarda 95Wh’lik batarya taşımak daha güvenli olacaktır.

Taşınabilir depolama: Seyahat fotoğrafçılarının harici bir depolama çözümü de taşıması gerekir. Taşınabilir bir depolama çözümü seçerken unutulmaması gereken nokta ise alacağınız ürünün hafif, hızlı ve darbelere dayanıklı olmasıdır. Yüksek okuma ve yazma hızları size seyahatlerde zaman kazandırır. Çektiğiniz fotoğrafları taşınabilir bir depolama cihazına kaydedip yedeklerini almanız istenmeyen problemlerde hayat kurtarıcı olacaktır.

Tripod: Seyahatler için güçlü, kompakt ve hafif bir tripoda da ihtiyacınız var. Kompakt bir seyahat çantasına sığacak kadar ufak boyutlarda olması da önemli. Seyahat için gerekli olan tripodu seçmenin, günlük kullanım için gerekli bir tripod seçmekten farklı yönleri de bulunuyor. Sizi ağırlaştırmak yerine çekim deneyimini verimli ama en önemlisi eğlenceli hale getirebilmesi önemli. Alüminyumdansa karbon fiberden üretilmiş modellere göz atabilirsiniz. Böylece daha hafif ve mukavemetli bir model seçmiş olursunuz ancak diğer modellerden daha yüksek fiyat seviyelerine çıkmak zorunda da kalabilirsiniz. Ayrıca, hem fotoğafçılık hem de video çekim işleri için kullanabileceğiniz tek bir tripod modeli seçmenizde de fayda var. Tripodunuzda olması gereken özelliklerin neler olduğunu ve hangi özellikten feragat edebileceğinizi belirlemeli ve ona göre harcama yapmalısınız.

Bazen öyle zamanlar olur ki yanımızda başka bir lensi veya farklı bir tripodu getirmiş olmayı isteriz. Deneyim kazandıkça, çekeceğimiz fotoğrafların türüne bağlı olarak, bize en uygun ekipmanı yanımızda taşıma konusunda daha da iyi hale geliriz. Ancak yaptığınız bu işte hergün daha da iyi bir seviyeye geldikçe, en önemli şeyin, bu yolculuğun her dakikasının tadını çıkarmak olduğunu da unutmayın.