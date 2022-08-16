Global Fotoğraf Yarışması ColorPro Award 2022 Başlıyor

ViewSonic tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Global Fotoğraf Yarışması ColorPro Award 2022 için başvurular, 15 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu sene “Fotoğraf” kategorisine “Dijital Sanat” alt kategorisi de eklenen yarışmanın teması “Atılım” olarak belirlendi. Yarışmada dereceye girenler, birbirinden değerli ödül paketlerini kazanma fırsatına sahip olacak.

Başvurular 3 ana kategoride değerlendirilecek

Fotoğraf türü veya dijital olan bir sanat yoluyla ifade edilmiş ve “Atılım” temasına uygun olan çalışmalar 3 ana kategoride değerlendirilecek. 15 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında yapılacak başvurular, aktarılan genel izlenim-edinilen duygu, özgünlük, yaratıcılık ve hikâye anlatımı ile ışık, pozlama, renk, ton ve uygulama gibi teknik yönler göz önünde bulundurularak derecelendirilecek.

İnsanlara çığır açan anlar yakalamaları için ilham vermek ve onları yeni şeyler denemeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmanın ortakları olan SHOOTERS, PANTONE®, Capture One, Calibrite ve Shoot The Frame, jüri heyetinin de bir parçası olarak yarışmada söz sahibi olacak.

“İnsanların konfor alanlarından çıkmasını istedik”

ColorPro Award’a dijital sanat başvurularını da dâhil ederek bir atılım gerçekleştirdiklerini ifade eden ViewSonic Türkiye Ülke Müdürü M. Önder Şengür, “Yaratıcılığı olan kişilerin, konfor alanlarından çıkıp keşfedilmemiş olanı keşfetmeleri için harekete geçmesini istedik. Bu keşif yolculuğunda yakalanan çığır açan anların aktarıldığı sanatsal çalışmaları görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu sene de ortaklarımızla birlikte bu global yarışmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

Yarışma ödülleriyle göz dolduruyor

ViewSonic ve yarışma ortakları tarafından verilen ödüller, derece alan yaratıcılar için oldukça ilgi çekici bir seçkiyi barındırıyor. Yarışmada birincilik ödülünü kazanan fotoğrafçı 5.000 Dolar ve birinci olan dijital sanatçı 4.000 Dolar’ın sahibi olurken, derece alan tüm katılımcılara, yarışma ortakları olan SHOOTERS, PANTONE®, Capture One, Calibrite ve Shoot The Frame tarafından birbirinden değerli hediyeler dağıtılacak.

Viewsonic ayrıca ünlü fotoğraf sanatçıları Luke Stackpoole, Ron Timehin, Luke Jackson ve Alice Greenfield’ı atılım gerçekleştirdikleri anlarını paylaşmaları için ağırlayacak.

ColorPro Award 2022 hakkında daha geniş bilgi ve başvuru için https://www.viewsonic.com/colorpro/event/colorproaward2022 adresi ziyaret edilebilir.