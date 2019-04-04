İnceleme: Asus PA27AC 27” ProArt Monitör

Asus ProArt serisinde yer alan, Thunderbolt 3 bağlantılı 27 inç profesyonel monitörü PA27AC modelini inceledik.

Öne arkaya eğilen, ekseni etrafında dönen, yana çevrilen ve yükseklik ayarı yapılan ergonomik ayaklı ve çerçevesiz tasarıma sahip WQHD IPS panel bulunan monitör, geniş renk gamıyla sRGB’nin %100’ünü kapsıyor. 400 nite kadar parlaklık ve HDR-10 birlikte gerçekçi bir deneyim oluşturuyor. PA27AC’de yer alan Thunderbolt 3 USB-C girişleri 40 Gbps’e kadar veri transferi, DisplayPort ve ayrıca 45W güç aktarımına destek veriyor. Gelişmiş ProArt kalibrasyon teknolojisi ve fabrikada yapılan kalibrasyon işlemi sayesinde de renk doğruluğu sağlanıyor. Windows ve Mac OS sertifikalı PA27AC, grafik tasarımcılar, fotoğrafçılar ve yüksek renk doğruluğu arayan kullanıcılar için ideal bir model.

Doğru renkler ve keskin görüntüler

Geleneksel Full HD monitörlerden %77 daha fazla piksele sahip olan ProArt PA27AC, fotoğrafçıların aradığı yüksek görüntü kalitesini ve keskinliği oluşturmak için WQHD (2560×1440) çözünürlük değeri sunuyor. Çok daha fazla ekran alanı sayesinde ekranı çok fazla kaydırmadan ve yakınlaştırmadan daha rahat ve kolay bir çalışma ortamı sunuyor.

ProArt PA27AC, 400 nite kadar parlaklık ve HDR-10 yüksek dinamik menzil teknolojisiyle daha parlak beyazlar ve daha koyu siyahlar oluşturarak zengin ve gerçekçi bir izleme deneyimi meydana getiriyor.

Gerçekçi fotoğraflar

sRGB renk gamının %100’ünü kapsayan bu model, çok daha zengin ve canlı renkler oluşturarak fotoğraflarınızın gerçekçi görünmesini sağlıyor. Özellikle fotoğrafçılar ve yüksek renk doğruluğu arayan herkes için ideal bir çözüm olan PA27AC, 8-bit 16,7 milyonun üzerinde renk görüntülüyor. 14-bit dahili taramalı tablo kullanan ve 2.4, 2.2. 2.0 ve 1.8 Gamma değerlerine destek veren monitör, doğal görünüm ve tonlar arasında akıcı geçişler sunuyor.

ASUS ProArt Kalibrasyon Teknolojisi

Masaüstü, dizüstü veya Mac kullanırken Asus ProArt Kalibrasyon Teknolojisi, ekranınızın parlaklığını ve renk tutarlılığını yeniden ayarlamanız gerektiğinde işinizi kolaylaştırmak için renk doğruluğu ayarı ve homojenlik telafisi özelliğini sunuyor.

Gerçeğe uygun renk üretimi sayesinde dikkat çeken bu model, doğru ve canlı tonlara garantiliyor. Her bir ProArt PA27AC monitör, renk doğruluğunu sunduğundan emin olmak için fabrikada önceden kalibre ediliyor. Ayrıca monitörde, 63, 127 ve 255. seviye kalibrasyon için rapor hazırlayan Asus gelişmiş gri ölçek takip teknolojisi bulunuyor. Bu sayede görüntüler ekrana doğru bir şekilde yansıtılarak işiniz tamamlandığında nasıl görüneceğini anlamanız sağlanıyor. PA27AC’de ayrıca, ekranın farklı bölümlerinde parlaklık ve renk değişimlerini önleyen %95 homojenlik telafisi özelliği bulunuyor.

Resim içinde Resim ve Yan Yana Resim

Resim içinde Resim (PiP) ve Yan Yana Resim (PbP) işlevleri sayesinde aynı anda birden çok WQHD kaynaktan içerik görüntüleyebilir, aralarında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca hangi ses kaynağını kullanacağınızı da seçebilirsiniz.