Yeni iMac modelleri geliyor!

Apple, iMac serisini ilk kez 8 çekirdekli modellere kadar Intel 9. nesil işlemciler ve güçlü Vega grafik işlemcisi seçenekleriyle güncelleyerek hem işlem hem grafik performansında ciddi artışlar sağladığını duyurdu.

Apple, iMac serisini ilk kez 8 çekirdekli modellere kadar Intel 9. nesil işlemciler ve güçlü Vega grafik işlemcisi seçenekleriyle güncelleyerek hem işlem hem grafik performansında ciddi artışlar sağladığını duyurdu. Tüketicilerden profesyonellere kadar tüm kullanıcılar, iMac’lerinin günlük işlerden en zorlayıcı profesyonel iş yüklerine kadar her alanda daha hızlı olduğunu fark edecekler. Bu performans artışı; büyüleyici Retina ekran, zarif hepsi-bir-arada tasarımı, sessiz çalışma, hızlı depolama ve bellek, modern bağlantı özellikleri ve macOS Mojave ile bir araya geldiğinde, iMac’i dünyanın en iyi masaüstü bilgisayarı haline getiriyor.

8 Çekirdekli Modellere Kadar Intel 9. Nesil İşlemciler

Tüm ürün serisinde güncellenmiş işlemciler sayesinde müşteriler, fotoğraf düzenlemekten yüksek performans gerektiren oyunları oynamaya, müzik bestelemeye ve hatta uzun metrajı bir film yapmaya kadar uzanan günlük işlerde dikkat çekici derecede daha hızlı bir performansa kavuşacak.

5 inç iMac şimdi 8. Nesil dört çekirdekli işlemcilerin yanı sıra ilk kez yer verilen 6 çekirdekli işlemcilere yüzde 60’a kadar daha hızlı performans sunuyor.

Nesil 6 ve 8 çekirdekli modellere şimdi ilk kez yer veren 27 inç iMac, 2,4 kata kadar daha hızlı performans sunuyor.

Radeon Pro Vega Grafik İşlemciler İlk Kez iMac’te

21.5 inç iMac’te kullanılan Radeon Pro Vega grafik işlemcisi yüzde 80’e kadar daha hızlı grafik performansı sunuyor. Radeon Pro Vega grafik işlemcisine sahip 27 inç iMac şimdi yüzde 50’ye kadar daha hızlı grafik performansı sağlıyor. Bu da onu, 3D içerik üretimi, karmaşık efektler içeren videolar düzenleme veya yüksek çözünürlüklü oyunlar tasarlama gibi yoğun grafikli iş yükleriyle uğraşan profesyoneller için ideal bilgisayar haline getiriyor.

4K ve 5K Retina Ekranlar

14,7 milyona ulaşan piksel sayısı, 1 milyar renk, 500 nit parlaklık, P3 geniş renk gamı ve inanılmaz izleme açısıyla, iMac’in Retina ekranı büyüleyici bir ekran önü deneyimi sunuyor. Tüm bu pikseller sayesinde metinler basılı bir sayfadaymış gibi görünür, fotoğraflar daha ayrıntılı ve net görüntülenir, tam çözünürlükte 4K video düzenleme olanağı sunulur.

Hepsi-Bir-Arada Tasarım

Alüminyum ve camdan üretilen zarif kasası, 5 mm inceliğindeki profili ve uyumlu harika klavye ve faresiyle iMac, kullanıcıların içeriklerine daha fazla odaklanmalarını sağlayan temiz ve düzenli bir masaüstü deneyimi sunuyor. İhtiyaç duydukları her şeye sahip olan ve gereksiz hiçbir şeyle karşılaşmayan müşteriler, iMac’in her ölçekte işletmeden evlere veya bir profesyonel bir stüdyoya kadar birçok farklı ortama kusursuz bir şekilde uymasına bayılıyor.