Canon EOS RP’yi Yunanistan’da test ettik

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Canon’un en yeni full frame aynasız fotoğraf makinesi olan EOS RP’yi Yunanistan’a yaptığımız çekim gezimizde inceledik.

Canon’un R serisi full frame aynasız fotoğraf makinesi ailesinin en yeni ve ekonomik üyesi olan EOS RP, Kavala, Selanik, Larissa, Meteora ve Tyrnavos Karnavalı rotamızda bize eşlik etti. Bu gezimizde Meteora ve tabi Tyrnavos Karnavalı’ndan çok renkli karelerle döndük. Sizlere bu yazıda, EOS RP’nin özellikleri, avantajları, deneyimlerim ve tabi çekim yaptığımız yerlerden de bazı bilgileri paylaşacağım.

Dilerseniz önce EOS RP’den bahsederek başlayalım. Canon’un şimdiye dek ürettiği en hafif full frame değiştirilebilir objektifli fotoğraf makinesi EOS RP, 485 gram ağırlığı ile özellikle seyahatler için uygun bir fotoğraf makinesi alternatifi olarak öne çıkıyor. Seyahatlerde pek çok fotoğraf severin isteyeceği hafiflik, kompakt yapı ve kaliteli görüntüleme deneyimini EOS RP ile yakalamak mümkün. EOS RP, Canon’un EF ve EF-S objektif portföyünün de tamamını kullanabiliyor. Böylece daha önce Canon DSLR makine kullanan ve objektifleri bulunan tüm kullanıcılar bu objektifleri EOS RP modelinde de bir adaptör sayesinde sorunsuzca kullanabiliyor. Ben de bu incelememiz esnasında çoğunlukla EF 24-70mm f/2.8 ve EF 70-200mm f/2.8 objektifleri kullandım. Canon, bu ve önümüzdeki yıl RF objektif serisinde 6 farklı modelin satışa sunulacağını açıkladı. Özellikle RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM objektif, gerek boyut gerekse performans bakımından pratik, ideal bir seyahat arkadaşı olarak öne çıkıyor. EOS RP ile bu objektif kombinasyonu çok amaçlı kullanım sunan kapsamlı özellikleri sayesinde deneyimli amatör fotoğrafçıların ve video içerik sağlayıcılarının dikkatini çekecektir.

Düşük Işıkta Yüksek Performans

Full frame aynasız bir model olan EOS RP’nin 26.2 milyon piksel full frame CMOS sensörü, Canon’un en yeni DIGIC 8 işlemcisi ile birleştiğinde alan derinliği ve düşük ışıkta gerçekleştirilen çekim performansını dengeleyerek kullanıcısına iddialı bir tecrübe yaşatıyor. Düşük ışıklı çekim ortamları için optimize edilen ve ISO 102.400 seviyesine kadar genişletilebilen ISO 40.000 kapasitesi, Dual Pixel CMOS AF sistemi ile fotoğrafçılara karanlık ortamlarda bile -5 EV seviyesine kadar çekim olanağı sağlıyor. Yüzden AF, Tek Noktalı AF, Genişletilmiş AF ve Bölge AF gibi diğer AF modları ile konuyu kesintisiz bir şekilde takip ederek istenilen aksiyonu daima kadrajda tutabilme imkanı yaratıyor.

Yeni RAW Dosyası

EOS RP, standart RAW boyutundan yaklaşık %40 daha küçük dosya boyutu sunan kompakt RAW seçeneği ile kayıtların daha az yer kaplamasını sağlayarak hafıza kartında saklanabilecek görüntü sayısının artırılmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda yeni nesil CR3 14-bit RAW dosya formatı özelliği sayesinde de görüntülerin makineden çıktıktan sonraki düzenleme aşamasını kolaylaştırıyor.

Seyahat arkadaşı EOS RP

Canon’un şimdiye kadar ürettiği en hafif full frame aynasız model olan EOS RP, kompakt boyutu ve hafifliği ile seyahatlerde ağır makinelerden şikayet eden fotoğrafçıları mutlu edecek gibi görünüyor. Aynı zamanda dayanıklı magnezyum alaşımlı kasası ile toz ve nem girişine karşı da ekstra bir koruma sağlayan makine, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı özelliği ile kullanıcıların fotoğraf makinelerini akıllı cihazlarından kontrol edebilmelerine, çektikleri fotoğraf veya videoları anında aktarabilmelerine olanak tanıyor. Buna ek olarak iOS ve Android cihazlara yüklenebilen Canon Connect Uygulaması da EOS RP’nin ayarlarını akıllı cihazlar üzerinden kontrol edebilme, çekimi canlı izleme ve makineyi Bluetooth üzerinden uzaktan uyandırma gibi avantajlar sunuyor.

4K/24fps video kaydı

EOS RP, portatif ve kullanımı kolay bir fotoğraf makinesi… Tabi sadece fotoğraf çekmekle kalmıyor, DIGIC 8 işlemcisi sayesinde 24 kare/sn’de 4K çözünürlüğe ve 60 kare/sn’de Full HD’ye kadar videolar da çekilebiliyor. Böylece işi video içerik üreten ve sık seyahat eden kullanıcılar için de ihtiyaç duydukları özgürlüğü ve aradıkları teknik özellikleri sunuyor. Kullanıcılar 4K zaman aşımı, interval zamanlayıcı, Video Servo AF ve HDR video gibi özelliklerle hızlı aksiyonları ve ağır çekim sekansları kaydedebildiği gibi aynı zamanda genişletilmiş bir dinamik aralık elde edebiliyor. EOS RP’nin Video Dijital IS özelliği ise 5 eksenli video dengelemesi sağlayarak video çekiminde en sık karşılaşılan sorunlardan olan makine titremelerini de azaltıyor.

Mikrofon ve kulaklık jakları kullanıcılara çekimler sırasında gerçek zamanlı ses kaydı ve takibi sunarken, değişken açılı dokunmatik ekran her açıdan rahatlıkla çekim yapılabilmesine olanak tanıyor. Özellikle seyahat tutkunları ve maceraperestler, EOS RP’nin video enstantane işlevi ile de yolculuklarının özet bir videosunu kolay yoldan hızlı bir şekilde hazırlayabiliyor.

Güçlü Teknik Özellikler

EOS RP, bildiğiniz gibi Canon’un ikinci full frame aynasız modeli… Bu model DSLR makinelerle karşılaştırıldığı zaman Canon EOS 6D Mark II’ye oldukça yakın. Esasında ekonomik bir makine olan EOS RP’nin teknik özelliklerine baktığınızda hiç de basit bir model olmadığı ilk anda anlaşılıyor. Ürünün konumlandırması olarak ileri amatörler ön plana alınıyor. Böylece kullanıcıların hem ellerindeki objektifleri kullanması hem de yeni RF sistemi ile tanışması amaçlanıyor.

EOS RP’de sessiz deklanşör modu da bulunuyor. Böylece sessiz ve dikkat çekmeden çekim yapılabiliyor.

Sade Tasarım

EOS RP tasarım anlamında EOS R’ye benzer özellikler taşıyor. Tabi biraz daha kompakt boyutlusu… Üst ve arka kısmında oldukça sade ve basit bir şekilde dizilmiş bir dizi düğme ve tekerlek bulunuyor. 3” hareketli dokunmatik LCD her yöne dönebiliyor ve çantaya konulacağı zaman çizilmemesi için ters çevrilerek kapatılabiliyor.

EVF’nin boyutu 0.5” ve 0,7 büyütme oranına, 2.36 milyon noktalı çözünürlüğe sahip. EVF gayet canlı ve doğru renkler veriyor. Ayrıca 5 kademeli parlaklık ve 4 ayrı renk tonu ayarı da yapılabiliyor.

EOS RP’de tek SD kart girişi bulunuyor. En hızlı SD kart teknolojilerini destekleyen bu modelin pil ömrü ise yaklaşık 250-300 kare. Bizim yaptığımız çekimlerde de bu rakamın biraz daha üzerini gördük. Tabi bu noktada LCD’yi ne kadar sık kullandığınız önemli bir ayrıntı.

DIGIC 8 işlemci ne sağlıyor?

Canon bu yeni makinede en yeni işlemcisi DIGIC 8 kullanıyor. Bu işlemci sayesinde çok daha iyi ve hızlı odaklama, artırılmış ön bellek, iyileştirilmiş ISO performansı, düşük ışıkta ayrıntılı ve az kirlilik, 5 fps seri çekim ve gövde içerisinde dijital IS gibi özellikler yer alıyor.

Sonuç olarak…

Canon EOS RP’yi 3-4 gün boyunca farklı özelliklerini deneyimleyecek şekilde kullandık. Bir hayli tempolu ve hızlı çekimlerimizde bizi zor duruma düşürmedi ve bir sıkıntı yaratmadı. Hem video hem de fotoğraf performansı açısından görüntüler bizi tatmin etti. Pek çok aynasız fotoğraf makinesi kullanıcısının yaşadığı, pil ömrünün uzun olmaması ve yedek pil taşıma zorunluluğunu da hatırlatmakta fayda var. Tabi bu makine hakkında yorum yaparken ürünün konumlandırıldığı yeri de unutmamak gerekiyor. EOS RP, sık seyahat eden, gezilerde hafif bir makine kullanmak isteyen ve full frame bir makineye geçmek isteyen ileri amatörler için uygun fiyatlı bir model olarak öne çıkıyor.

Canon EOS RP hakkında detaylı bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Çekim Rotamız: Kavala, Selanik, Larissa, Meteora ve Tyrnavos Karnavalı

Yunanistan’da Meteora bölgesini bir süredir ziyaret etmek istiyordum. Sevgili dostumuz Tulga Ozan, kurucusu olduğu Dünya Değişmeden rotalarında kısa ama bir o kadar da renkli bu tür bir programları olduğunu söyleyince gezi detayları da netleşmiş oldu. Dünya Değişmeden, farklı rotaları ile fotoğraf severlerin de ilgisini çekecek pek çok program hazırlıyor. Hatta geçen sene de kendileri ile Kuzey Kore’ye gitmiştik.

Canon EOS RP’yi test etmek için çıktığımız 3-4 günlük Yunanistan yolculuğumuz karayolu ile İstanbul’dan başlıyor. İpsala sınır kapısını geçtikten sonra ilk durağımız bir liman şehri olan Kavala oluyor. Sabah kahvaltısında kremalı meşhur börekleri yiyip, Kavala kurabiyelerimizi alarak yola devam ediyoruz. Sonraki durağımız Selanik… Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evin önünde görülmeye değer bir kalabalık var. Randevu ile önceden rezervasyon yapılarak gidilen müzenin dört bir yanında insan kalabalığı ve uzun kuyruklar var. Selanik’te sahil kesiminde biraz fotoğraf çekmek için mola veriyoruz. Ancak bir anda bastıran sis, 20-30 metre ötesini bile görmemizi engelliyor. Selanik’te sahilde verdiğimiz çekim molası esnasında öğle yemeğimizi de aradan çıkarıyoruz. Selanik’te özellikle sahil boyunca onlarca güzel restoran var. Çoğu tanıdık lezzetler… Sanıyorum bizden Yunanistan’a giden hiç kimse aç kaldım diye söylenmiyordur.

Selanik’ten sonra rotamızı 3000 yıllık tarihi bir şehir olan Larissa’ya çeviriyoruz. Yunanistan’ın Teselya bölgesinin en büyük şehri olan Larissa’nın nüfusu yaklaşık 140 bin. Yunanistan’ın dördüncü büyük şehri olan Larissa’nın deniz kıyısına olan uzaklığı ise 60km. Burada otelimiz şehir merkezinin en hareketli olduğu bölgede. Etrafta yüzlerce kafe, restoran ve bar var. Esasında Larissa’da yeme-içme dışında yapılacak pek bir şey yok. Zaten biz de Meteora ve Tyrnavos bölgesine yakınlığı nedeniyle burada kalıyoruz. Ertesi sabah Meteora’ya doğru yola çıkıyoruz.

Meteora, Kalambaka şehrinde bulunuyor ve Atina’ya 357 km uzaklıkta. UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan, ortalama yükseklikleri 300 metreyi bulan, kayaların üstüne kurulmuş Meteora manastırları mutlaka görülmesi gereken yerlerden. İnsanı hayrete düşüren yapılış hikayeleri ve tarihi var.

Meteora kelime olarak “havada asılı” anlamına geliyor. Zaten burayı gördüğünüz zaman neden bu ismin verildiğini daha net anlıyorsunuz. Bu bölge ilk olarak 11. yüzyıldan sonra Ortodoks rahipler tarafından bir dua ve arınma yeri olarak kullanılmaya başlanmış. Bu yüksek kaya oluşumlarının içerisindeki mağaralarda yaşayan keşişler daha sonra tepelerine manastırlar inşa etmeye başlamışlar. Bu inşaatlara 1356 yılında başladıkları belirtiliyor. Meteora’da 24 tane manastır yapılmış, ancak bugün 6 tanesi ayakta kalmış. Mimarisi hayran bırakan bu ilginç manastırların inşaatı ise ayrı bir hikaye… Kişisel fikrim mevsime göre Meteora manastırlarını fotoğraflamak için 2 gün ayırmak güzel olur. Hiç olmazsa sabahın erken saatlerinden hava kararana kadar değişen ışığın yolunu izlemek gerekir. Maalesef bizim programımız içerisinde çok daha hızlı hareket ettiğimi için burada yeterince kalamadım ve tüm manastırları gezemedim.

Programımız o kadar yoğun ki hiç boş zamanımız kalmıyor. Meteora ziyaretinden sonra, Pagan inanışına bu kadar Katolik bir bölgede gösterilen saygıyı anlamaya ve Dionysos eğlencelerinden kalan bir festivale katılmaya gidiyoruz. Tyrnavos kasabası Larissa’ya yaklaşık 18 km uzaklıkta… Larissa’nın kuzey batısında bulunan bu kasabada, yüz yıldan fazla bir tarihe sahip olan ve her yıl yapılan geleneksel bir karnaval düzenleniyor. Oldukça yerel bir etkinlik olan bu karnaval henüz dış dünya tarafından pek keşfedilmemiş gibi gözüküyor. Akşamüstü sıralarında vardığımız kasabada Tyrnavos Karnavalı için hummalı bir çalışma yapılıyor. Geçit töreni ve eğlence tam anlamıyla saat 20.00’de başlıyor. Kasabanın en büyük ve uzun caddesindeki bu renkli geçit törenine binlerce kişi özel olarak hazırlanmış kostümleri, dansları ve çeşitli araçların üzerinde süslenmiş devasa figürler ile katılıyor. Katılımcılar ve ziyaretçiler tüm gece boyunca karnaval atmosferinde dans ediyor ve eğleniyor.

Tyrnavos Karnavalı tarihte bir ara yasaklanmış… Bu yüzden yerel bir “isyan” olarak da kabul ediliyor. Yüz yıllık bir tarihe sahip olan Tyrnavos Karnavalı, Orta Yunanistan’daki en büyük ve en iyi karnaval olarak kabul ediliyor. Zaman içerisinde karnavalın biçimi de değişmiş. Şu anda karnavala katılan ekipler, ilginç kostümler, maskeler, danslar ve özel gösteriler hazırlıyor.

Karnavalın ertesi sabahı ise “Kirli Pazartesi” (çoğu yerde “Temiz Pazartesi” diye de geçiyor) ile kutlamalar devam ediyor. Karnavala neredeyse tüm yerel halk, genç, yaşlı herkes eşlik ediyor. Kasabanın yaşlılarının da yer aldığı sabah ritüelinde ise (Paskalya’dan 40 gün önce) büyük bir kazan odun ateşine konuyor. Bu büyük kazan içerisine ıspanak ve bazı yeşil otlar atılıyor ve saatlerce karıştırılarak pişiriliyor. Bourani adı verilen bu çorba daha sonra dileyenlere servis ediliyor. Öğlene doğru artık İstanbul’a doğru uzun yolculuğumuza başlıyoruz. Sınırda fazla beklemeden gece yarısı gibi İstanbul’a varıp, kısa ama bir o kadarda dolu dolu ve keyifli geçen gezimizi sona erdiriyoruz.