İnceleme: Philips Neopix Ultra 2

Dünyanın en büyük görüntü uzmanı firmalarından Philips’in ev projektörü serisinde yer alan Neopix Ultra 2 modelini inceledik.

Özellikle son bir iki yıldır kullanıcılardan gelen farklı istekler doğrultusunda pek çok firma projeksiyon ürünlerini genişletme kararı aldı. Bugünlerde hem iş hem eğlence amaçlı kullanılabilecek ürünler kadar sadece eğlence amaçlı tasarlanan ürünler de ilgi görmeye başladı. Kompakt bir projeksiyon cihazı olan Neopix Ultra 2 de daha çok eğlence amaçlı kullanılabilecek bir cihaz. Full HD 1080p görüntü çözünürlüğü ile evinizdeki odaları birer sinema salonuna çevirebilirsiniz. Sadece film ya da video izlemek için değil, oyun oynarken de büyük görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Neopix Ultra 2, full HD görüntü çözünürlüğü dışında çift bant wi-fi, Bluetooth, dahili Philips işletim sistemi, entegre medya oynatıcı, dijital zoom, 4 köşe düzeltme, uzun kullanım ömrü, çoklu bağlantı noktaları, entegre stereo hoparlör gibi öne çıkan özellikleri barındırıyor.

65 inçe kadar büyük ekran deneyimi

Kullanıcıların bir projeksiyon cihazı alırken ilk başta öğrenmek istedikleri özelliklerin başında görüntü boyutu yer alıyor. Neopix Ultra 2 ile 65 inçe (165cm) kadar görüntü yansıtmak mümkün. 65 inç boyutu ev eğlencesi için gayet yeterli görünüyor. Biz farklı ışık koşullarında ve hatta açık havada da çeşitli denemeler yaptık. Filmler, çizgi filmler izledik, oyunlar oynadık. Gündüz ışığında ya da fazla ışıklı ortamlarda bu ürünü kullanmak pek uygun değil. Cihazın en ideal kullanımı, firmanın da belirttiği gibi daha karanlık ortamlarda oldu.

30.000 saate kadar kullanım ömrü

Cihazda kullanılan güçlü LED ışık kaynağı renklerin zengin ve canlı görünmesini sağlıyor. Kullanım ömrü olarak yazılan süre 30.000 saat… Bu süreyi şöyle bir hesapla daha iyi anlayabiliriz. Günde 4 saat kullandığınızda lamba ömrü 20 yıla kadar dayanabiliyor. Yani lamba ömrü için endişe etmenize pek gerek yok. Ayrıca güç tüketimi tipik lambalı projeksiyon cihazlarına göre çok daha düşük.

Farklı Bağlantı Noktaları

Projeksiyonlar farklı cihazlarla kullanılabileceği için çoklu bağlantı özellikleri önem kazanıyor. Eski bir bilgisayarınızı VGA portundan ya da bir oyun konsolunu HDMI bağlantısından projeksiyon cihazınıza bağlayabilirsiniz. Neopix Ultra 2, pek çok bağlantı imkanı sunduğu için bu yönden oldukça başarılı… Cihazda HDMI, USB, VGA, microSD bağlantı noktaları bulunuyor. Ayrıca PC, MAC, oyun konsolları, multimedya cihazları, Apple TV gibi farklı cihazlarla da sorunsuz çalışıyor. Biz denemelerimizi microSD kart, USB üzerinden harici hard disk ve HDMI bağlantısını kullanarak bilgisayarımız ile yaptık.

Ekran yansıtma ile akıllı paylaşım

İzlemek istediğiniz içerikleri tablet ya da akıllı cep telefonlarınızla da aktarmak mümkün. Hatta bilgisayarınızı da kablosuz bir şekilde bağlayarak tüm içeriklerinizi projeksiyon cihazı ile paylaşmanız mümkün.

Akıllı Philips işletim sistemi

Neopix Ultra 2 kullanımı oldukça kolay bir projeksiyon cihazı. Cihazı açtığınızda sizi akıllı Philips işletim sistemi karşılıyor. Burada YouTube, Netflix ve Firefox gibi önceden yüklenmiş uygulamalar bulunuyor. Daha fazla uygulama da yüklenebiliyor. Cihazın dahili hafızası olduğundan bu uygulamalar son sürümlere güncellenebiliyor. Cihaza USB bellek veya bir hard disk takıldığında da uygun formattaki içerikleriniz kolayca izlenebiliyor.

Stereo hoparlörler ve ses jakı

Neopix Ultra 2 modelinde entegre stereo hoparlörler kullanılmış. Ancak daha geniş ortamlarda güçlü harici bir hoparlör kullanabilmeniz için 3.5mm’lik ses jakı bağlantısı bulunuyor. Tabi bu bağlantıyı kulaklığınızı takmak için de kullanabilirsiniz.

Kişiselleştirebilir projeksiyon

Herhangi bir projeksiyon cihazıyla görüntüde bozulma olmadan ya da ayarlarla uğraşmadan içeriklerinizi izlemek istiyorsanız size tavsiyemiz, cihazı görüntüyü yansıtacağınız yerin ortasına yerleştirmek olacaktır. Tabi bu dediğimizin her zaman mümkün olamayacağını biliyoruz. Bu yüzden pek çok projeksiyon modelinde olduğu gibi Neopix Ultra 2’de de dikey eğim düzeltme, odak teknolojisi ve 4 köşe düzeltme gibi ayarlar bulunuyor. Böylece görüntüler üzerinde ihtiyacınıza göre çok detaylı olmasa da bazı ayarlar yapabilmek mümkün.

Özetle, incelediğimiz Philips Neopix Ultra 2 modeli ev eğlencesi amacıyla kullanılabilecek, kolay taşınabilir, kullanımı kolay, gelişmiş bağlantı özellikleri sunan bir projeksiyon cihazı.

Teknik Özellikler:

Ekran teknolojisi: LCD

Işık kaynağı: LED

LED ömrü: 30.000 saate kadar

Çözünürlük: 1920×1080 piksel

Desteklenen çözünürlük: 1920×1080 piksel

Yansıtma mesafesi: 80 cm – 200 cm / 24 inç – 60 inç

En-boy oranı: 16:9

Dönüştürme oranı: 1,31:1

Manüel: 3000:1

Odak ayarı: Manuel

Dikey eğim düzeltme: Dijital

Dahili medya oynatıcı: Evet

Stereo Hoparlör: 2x5W

Bluetooth hoparlör bağlantısı: Var

Wi-Fi Kablosuz ekran yansıtma: Var

USB: x1 HDMI: x2 Micro SD: x1 VGA: x1

Ses çıkışı: 3,5 mm jak AV girişi: 3,5 mm jak

Boyutlar ambalajsız (GxDxY): 315x235x120 mm

Ağırlık: 2,4 kg