İnceleme: Amazfit T-Rex Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Giyilebilir ürünler pazarının küresel markası Amazfit’in akıllı saat serisinin son ürünü Amazfit T-Rex Pro inceleme konuklarımızdan biri oldu.

Uzun pil ömrü, gelişmiş özellikleri ve askeri standartlarda dayanıklılığa sahip Amazfit T-Rex Pro’yu incelemeye geçmeden önce yakın çevremde yaptığım kısa bir araştırmadan sizlere bahsetmek istiyorum. Bu basit çalışmada birbirinden farklı mesleklerdeki arkadaşlarıma birkaç soru sordum. Akıllı saat kullanıp kullanmadıkları, akıllı saatlerin hangi özelliklerini kullandıkları, yeni bir akıllı saat alacak olsalar ilk önce hangi özelliklere bakacakları gibi birkaç soru… Herkesin ilk baktığı ve önem verdiği konu akıllı saatlerin pil ömrü oldu. Esasında bunu tahmin etmek hiç de zor değil. Ancak bunu bir de son kullanıcıların ağzından duymak önemliydi. Bir süre akıllı saat kullanıp kısa zamanda kullanmaktan vazgeçen bir arkadaşımın neredeyse tek istediği şey de uzun pil ömrüne sahip bir akıllı saatti. İkinci en önemli konu sağlamlık oldu. Özellikle farklı sportif ve outdoor etkinliklerde çok hassas ve kırılgan bir akıllı saat istenmediğini fark ettim. Üçüncü konu ise, hem gündelik yaşantıda hem de spor aktivitelerinde hayatı kolaylaştıracak bazı tercihler oldu. İlginçtir kimse akıllı saatlerin fiyatları üzerinde durmadı, ucuz olsun demedi. Bu yönden akıllı saatlerle, akıllı bilekliklerin farkının biraz anlaşıldığını düşünüyorum.

Bugüne kadar kişisel olarak 3-4 farklı markanın akıllı saatini uzun süre deneyimleme fırsatım oldu. Deneyimlerimi ve özelliklerini sizlerle paylaşmadan önce Amazfit T-Rex Pro’yu da uzun süre farklı ortamlarda ve aktivitelerde kullandım. Amazfit T-Rex Pro için en sonda söyleyeceğim şeyi en başta söyleyip, yazıya öyle devam edelim istiyorum. T-Rex Pro, tüm outdoor ve zorlu etkinliklerde sizi asla yarı yolda bırakmayacak bir akıllı saat olmuş. Macera ve doğa tutkunlarının bu akıllı saati özellikle incelemelerini tavsiye ediyorum.

Uzun Pil Ömrü

T-Rex Pro uzun bir pil ömrüne sahip. Tabi bu uygulamaları, ekran arayüzü ayarlarını, GPS ve diğer modları ne kadar sıklıkla kullandığınızla doğrudan bağlantılı olarak değişiyor. Akıllı saatin 18 güne kadar pil ömrü sunduğu teknik özelliklerde yazıyor. Ancak bu biraz önce söylediğim gibi ayarları, uygulamaları nasıl ve ne sıklıkla kullandığınıza bağlı. Ortalama bir kullanım için 8-9 günlük pil ömrü sunduğunu söyleyebilirim.

Zorlu Koşullarda Korkmadan Kullanın!

Amazfit T-Rex Pro’nun en iddialı olduğu konu ise, askeri standartlarda 15 dayanıklılık testini başarıyla geçmiş olması. Sporcuların, macera ve doğa severlerin en zorlu koşullarda bile korkmadan kullanabilecekleri bu model, 1.3 inçlik AMOLED (360×360 piksel) ekrana sahip. Açılı tasarıma sahip sağlam metal püskürtmeli dış çerçeve, saatin hafif ve dayanıklı olmasını sağlıyor. T-Rex Pro, 70 derece gibi yüksek bir sıcaklıkta ve -40 derecelik aşırı soğukta bile çalışabiliyor. Bir foto safari jürisinde yer aldığım Siirt’e yaptığım gezi programında 40 derece sıcaklığı görüp, saatin hiçbir sıkıntı olmadan çalıştığını bizzat test ettim. Ayrıca saatin nem, toz, sarsıntı, darbe ve çarpmalara da aynı şekilde dayanıklı olduğunu belirtmeliyim. Zaten aksi halde bu akıllı saati outdoor aktiviteleri için önermemiz pek mümkün olmazdı.

100 Metre Suya Dayanıklı

10 ATM su geçirmezlik özelliği ile terden ve yağmurdan etkilenmeyen Amazfit T-Rex Pro, ayrıca sporcuların sörf, yüzme veya dalış sporlarını yapmalarına olanak verecek şekilde tasarlanmış. Akıllı saat, 100 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olduğu için özellikle sualtı fotoğrafçıları için de tavsiye edilebilir. Biz çok derinlerde test edemesek de hem tatlı su, hem de deniz suyunda bir dizi deneme yaptık. Bir küçük not, deniz suyundan çıktıktan sonra temiz bir suyla saati yıkamanızda fayda var.

Saatin kapsamlı sağlık ve zindelik takip işlevleri, macera dolu aktiviteler için bir dizi açık hava sporu modunu destekliyor ve sporcuları, macera ve doğa tutkunlarını konfor alanlarının dışına çıkmaya teşvik ediyor.

Gelişmiş GPS Takip Sistemi

Desteklenen dörtlü küresel navigasyon uydu sistemi sayesinde Amazfit T-Rex Pro, karmaşık rotalarda dahi konumu rahatça bulmaya yardımcı oluyor. Ayrıca ister dağa tırmanırken, ister spor salonunda sıkı bir antrenman yaparken zorlu egzersize ve yüksekliğe vücudun ne ölçüde tepki verdiğini görmek için kan-oksijen doygunluğunu da ölçebiliyor. Bulunduğunuz yüksekliği hızlıca öğrenmek, pusula ve diğer rota takip sistemleri ile yine outdoor aktiviteleri ve tabi fotoğraf çekimlerinizde de size yardımcı olabilir.

100’ün Üzerinde Farklı Spor Modu

Akıllı saatlerin günümüzde en çok kullanıldığı alanlardan biri de yoğun spor aktiviteleri oluyor. T-Rex Pro, 100’ün üzerinde farklı spor modu ve Firstbeat algoritması, maksimum oksijen alımı, egzersiz sonrası toparlanma süresi ve egzersiz yükü gibi özel verileri değerlendirerek sporcuların egzersiz anlayışlarını yeni bir düzeye taşıyor. Bunun yanı sıra ExerSense algoritması sekiz spor modunu otomatik olarak tanıyor ve ilgili tüm verileri kaydediyor.

Fotoğrafçıların Doğada Yardımcısı…

Amazfit T-Rex Pro, sporcuların ve macera severlerin olduğu kadar fotoğrafçıların da işine yarayacak bir dizi özellik sunuyor. T-Rex Pro, hava durumu izleyicisi, gün doğumu ve gün batımı monitörü ve mevcut ay evresi ekranıyla doğaya dair pek çok bilgiye de kolayca ulaşabiliyor. Böylece özellikle doğa ve gece fotoğrafı çekimlerinde fotoğrafçıların işini kolaylaştırıyor.

Sağlık Takibi

Amazfit T-Rex Pro, BioTracker 2 PPG Biyoizleme Optik Sensörü ile donatılmış. Bu sensör günün 24 saati hassas bir şekilde kalp atış hızınızı izliyor ve kalp atış hızınız anormal yükselirse uyarı veriyor.

Amazfit T-Rex Pro, tescilli Kişisel Aktivite İstihbaratı (PAI) sağlık değerlendirme sistemi aracılığıyla kişiselleştirilmiş değerlendirmeler de sunuyor. PAI, antrenmanlarınızdan, kalp atış hızınızdan ve izlenen diğer verilerinizden toplanan tüm verileri alarak detaylı sağlık değerlendirme puanınızı gösteren sayısal bir değerle ifade ediyor.

Tasarım ve Diğer Özellikler

Akıllı saatin ekran büyüklüğü (1.3”) gayet ideal. Bileğiniz ince ise bu model size biraz büyük gelebilir. Ama endişe etmeyin. Saatin silikon özellikli kayışı kolunuzu çok iyi kavrıyor ve asla rahatsızlık vermiyor. Ekran her zaman açık modunda canlı ve parlak bir görüntü sunuyor. T-Rex Pro ekran kenarlarında 4 adet kontrol butonu yer alıyor. Bu kontrol butonları ve hassas dokunmatik ekran sayesinde tüm fonksiyonlara kolay ve hızlıca ulaşılabiliyor.

Amazfit T-Rex Pro’nun diğer bazı özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Akıllı saat, 47.7×47.7×13.5mm boyutlara ve 59 gram (kayışla birlikte) ağırlığa sahip. Yaklaşık şarj süresi 90 dakika. Android 5.0 ve iOS 10.0 üzeri telefonlarla uyumlu olarak Zepp uygulamasıyla birlikte çalışıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Amazfit T-Rex Pro, ortalama 1.600 TL’lik fiyatıyla çok sayıda elektronik ticaret sitesinden temin edilebiliyor.