Akıllı telefon bağlantısı olmadan da devrede olan GSP işleviyle HONOR Watch GS Pro, 50 metreye kadar suya dayanıklı.

25 güne kadar çıkan pil süresi, 14 farklı askeri testi başarıyla geçmesiyle verdiği güven ve akıllı telefon bağlantısı olmadan da devrede olan GSP işleviyle HONOR Watch GS Pro 50 metreye kadar suya dayanıklı…

Yeni akıllı saat HONOR Watch GS Pro, yüksek hassasiyetli çift uydu konumlandırma sistemi, Rotadan Dönüş ve anlık hava değişimlerini öngören barometre gibi özellikleriyle kullanıcıların yeni yerler keşfederken kaybolma riskini ortadan kaldırıyor. HONOR Watch GS Pro, GPS dışında GLONASS uydu konumlandırma sistemiyle de öne çıkıyor.

25 güne kadar pil ömrü, 50 metreye kadar suya dayanıklılık

HONOR Watch GS Pro, 25 güne dek uzayan pil süresi ile doğadayken maceranın keyfini daha fazla çıkarmanızı sağlıyor. Gündoğumu ve günbatımı saatlerini veren akıllı saat, yine Ay’ın doğumu ve batımıyla birlikte bulunduğu evre bilgisiyle hareketlerinizi planlamanızı kolaylaştırıyor.

HONOR Watch GS Pro, 50 metreye kadar da suya dayanıklılığa sahip olan ve ABD ordusunun askeri standartlara uygunluk için belirlediği MIL-STD-810 testlerinden başarıyla geçti. Akıllı saat, bu testlerde 70 derece yüksek ve eksi 40 derece düşük sıcaklık, tuz spreyi, nem, kum, toz, şok ve titreşim gibi 14 farklı ve dayanıklılık sınavını başarı elde etti.