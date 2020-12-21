Fujifilm, GF lens serisinden FUJINON GF 30mm F3.5 R WR modelini satışa sundu. Geniş açılı bir prime lens olan GF 30mm F3.5 R WR, kompakt tasarımıyla beğeni kazanıyor. İnce tasarımı sayesinde GFX makineyle de uyumlu olan lens, günün her saatinde yanınızda taşıyabileceğiniz tasarımıyla günlük kullanım için de oldukça ideal.

Dâhili odaklama sistemi sayesinde fotoğraf tutkunlarını hızlı ve sessiz bir AF modu ile buluşturan lens, fotoğrafçılardan tam not alıyor. Fujifilm’in gelişmiş optik teknolojileriyle tasarlanan FUJINON GF 30mm F3.5 R WR, tasarımındaki ayrıntıların yanı sıra kolay taşınabiliyor. Kompakt ve hafif olmasının yanında toz ve neme karşı dayanıklı olan lens, çekim sırasında oluşabilecek hava şartlarını göz önüne alan tasarımıyla beğeni topluyor. Tasarımında bulunan dahili odaklanma sistemi sayesinde kullanıcısına hızlı ve sessiz otomatik odaklama sağlıyor.

Doğa ve manzara çekimleri için ideal

Son teknolojiyle geliştirilen lenste 10 grup halinde, iki adet asferik ve iki adet ED ögesi dahil 13 mercek ögesi bulunuyor. 100MP sensörler ile uyumlu olan tasarımı ile kullanıcısına şaşırtıcı derecede ayrıntılar sunan lens, fotoğrafçıların her ortamın atmosferini gerçeğe yakın yakalayabilmelerine imkan sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde fotoğrafçılar, doğa ve manzara çekimlerinin yanı sıra anlık çekimlerinde de gelişmiş teknolojiden yararlanabiliyor.

-10°C dereceye kadar kullanılabilir

FUJINON GF30mmF3.5 R WR, tasarımdaki dokuz farklı noktada bulunan geliştirilmiş teknolojisiyle tüm hava şartlarına uyum sağlıyor. -10°C dereceye kadar düşen ısılarda bile kullanılabilen lens, fotoğrafçıların çetin hava şartlarında sorunsuz çekim yapabilmelerini sağlıyor.