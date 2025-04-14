Canon RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ

RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ, iki adımlı değişken hızlar ve ayarlanabilir 15 seviye ile hassas, kontrollü odak uzaklığı geçişleri sağlayan dahili güçlü bir zum özelliğine sahip ilk Canon RF lens olmasıyla dikkat çekiyor. Optik Görüntü Sabitleme, yürürken bile sarsıntısız çekim sağlarken UD ve asferik lensler ve Super Spectra kaplama olağanüstü netlik sunuyor. Böylece içerik üreticileri, çok yönlü 14-30 mm zumlama aralığı ile ultra geniş ve yakın plan çekimler arasında rahatça geçiş yapabiliyor. Ayrıca, 15 cm minimum odak mesafesi ister el sanatları ister koleksiyon ürünleri veya ürün yakın plan çekimleri olsun girift ayrıntıları yakalamayı kolaylaştırıyor. Şık ve sade bir tasarımla bir araya birlikte çift işlevli kontrol ve odak halkası sunulurken AF ve IS arasında yanlışlıkla geçiş yapılmasını önlemek için lens gövdesinde düğme bulunmuyor.

Sessiz ve kompakt

Sessiz STM otomatik odaklama özelliği ise minimum gürültü ile kusursuz takip sağlıyor. RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ sadece 181 g ağırlığıyla sayesinde zumlama sırasında tripodlar ve gimballer üzerinde sabit durabiliyor. Ayrıca akıllı telefon veya Bluetooth uzaktan kumanda ile zum ayarları uzaktan yönetilebiliyor ve yaratıcı aydınlatma kontrolü için 58 mm filtreler takılabiliyor.

RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ – Temel Özellikler: