Canon EOS R50 V

Canon; değiştirilebilir lens özgürlüğü, yüksek hızda örneklenmiş 4K video ve profesyonel ses kontrolü gibi birçok film yapımı özellikleriyle donatılan yeni değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi EOS R50 V’yi kullanıcılarıyla buluşturuyor.

EOS R50 V, içeriklerini daha da ileri taşımak isteyen içerik üreticiler için Canon Log 3, özel renk profilleri ve akıllı otomatik odaklama gibi güçlü film yapım özellikleriyle birlikte değiştirilebilir lenslerin kullanıcılara tanıdığı özgürlüğü sunuyor. Çekimlerinin görünümü ve hissi üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmak isteyen içerik üreticilerini hedefleyen EOS R50 V, hikâye anlatımlarını güçlendirmek ve markalarını büyütmek isteyen iddialı içerik üreticileri için yüksek hızda örneklenmiş 4K video ve profesyonel düzeyde ses kontrolünü mümkün kılıyor. Ayrıca EOS R50 V, canlı yayın ve vlog’dan sinema projelerine ve sosyal medya içeriklerine kadar her platformda mükemmel kompozisyon için özel dikey tripod yuvası ve en-boy oranı işaretleriyle birçok farklı çekim senaryosuna uyum sağlayabiliyor.

EOS R50 V, içerik üreticilerinin ister seyahat vlog’ları için sinematik manzaralar ister demolar veya eğitimler için karmaşık yakın plan çekimler olsun, vizyonlarına uygun bir lens bulmalarına olanak tanıyor. Daha fazla sinematik etki için görüntü stilleri, renk filtreleri, yavaş ve hızlı çekim modlarıyla görünümlerini özelleştirebiliyor.

Bununla birlikte EOS R50 V, geliştirilmiş 24 MP sensörü ve Canon’un akıllı otomatik odaklaması Dual Pixel CMOS AF II ile yüksek kaliteli çekimler sunuyor. Detay zenginliğini artırmak için ise 6K yüksek hızda örnekleme ile 4k 60p1 ve 4k 30p kayıt yapıyor. Canon Log 3, daha da fazla yaratıcı kontrol için post prodüksiyonda hassas renk tonlaması sağlarken dört kanallı ses, içerik üreticilerinin röportajlar, podcast’ler veya çoklu mikrofon kurulumları için birden fazla ses kaynağını kullanabilmesine imkân tanıyor.

Tek başına çekim artık çok kolay

Tek başına çekim yapmak zor gibi görünse de EOS R50 V bunu kolaylaştırıyor. Değişken açılı bir dokunmatik ekrana ve çekime hızlı bir başlangıç için ön tarafa yerleştirilmiş bir kayıt düğmesine sahip yapısıyla ayarlar hızlıca yapılabiliyor. Odak uzaklığı genelinde yumuşak geçişler için fotoğraf makinesinin zum koluyla kontrol edilebilen dahili bir güçlü zum özelliğine sahip RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ lens ile de birlikte kullanılabiliyor.

EOS R50 V ayrıca Wi-Fi, Bluetooth veya USB aracılığıyla akıllı telefonlara ve bilgisayarlara hızlı içerik aktarımı sunuyor; içerik hızlı bir şekilde düzenlemeye veya paylaşmaya hazır oluyor. Özel LIVE düğmesi canlı yayın seçeneklerine hızla erişim sağlayarak kullanım rahatlığını artırıyor. Canon’un Live Switcher Mobil Uygulaması ile uyumlu olan EOS R50 V, özel yerleşim düzenleriyle kolay çoklu kamera akışı ve YouTube veya Facebook’a doğrudan akış sağlıyor; tüm bu işlemler tek bir mobil cihazdan yürütülebiliyor.

EOS R50 V – Temel Özellikler:

Değiştirilebilir EF lensler

24 MP APS-C sensör

4K 60p

6K yüksek hızda örnekleme ile 4K 30p

Full HD 120p

Canon Log 3

Dual Pixel CMOS Otomatik Odaklama