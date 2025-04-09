İnceleme: Huawei FreeBuds Pro 4

Huawei FreeBuds Pro 4'ün en önemli özelliği hem müzik dinlerken hem de telefon görüşmelerinde kullanılan gürültü engelleme teknolojisi.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu yazımızda bir süredir kullandığım yeni Huawei FreeBuds Pro 4’ün öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğim. Bu yeni kablosuz kulak içi kulaklık, gelişmiş aktif gürültü engelleme, kristal netliğinde ses kalitesi, çift cihaz bağlantısı, dokunmatik kontrolleri ve telefon görüşmelerinde sunduğu ses netliği ile dikkat çekiyor. Tabi şık tasarımı ve uzun pil ömrünü de unutmamak gerekiyor.

Gelin şimdi bu kulaklığın bazı özelliklerine daha yakından bakalım. Huawei kulaklıkların farklı kullanıcılara hitabeden pek çok modeli bulunuyor. Son olarak açık tasarımlı yeni FreeArc’ı da incelemiştim. Onun inceleme videosuna buradan ulaşabilirsiniz. O model açık tasarımlı yapısı ile dış sesleri de duymanızı sağlayan çok rahat bir spor kulaklık. Özellikle yürüyüş ve spor yaparken kulağınızdan düşmeyecek özel bir tasarıma sahip. Ancak her kulaklık herkese uymayabilir. Eğer spor yapmıyorsanız, dış sesleri duymaya ihtiyacınız yoksa hatta dış sesleri ve gürültüyü engellemek istiyorsanız incelediğimiz FreeBuds Pro 4 sizin ihtiyacınız olan kulaklık olabilir.

Dediğim gibi her kulaklık modelinin farklı bir kullanıcı kitlesi olabiliyor. Kulaklıkların kendine özgü özellikleri ve tabi fiyat aralıkları da satın alma tercihlerini yakından etkiliyor. Detaylara fazla boğulmadan şunu söyleyebilirim. Eğer kaliteli ve net bir müzik dinleme deneyimi yaşamak istiyorsanız bu model size bunu sağlıyor. Huawei Sound teknolojisi konser düzeyinde bir dinleme deneyimi için farklı iyileştirmeler içeriyor.

Konser düzeyinde bir dinleme deneyimi

Çift sürücü yapısı ve 11mm mıknatıslı dinamik sürücü ile çarpıcı baslar müziği derinlemesine hissetmenizi sağlıyor. Özel Planar diyafram tweeterla tiz sesler de net bir şekilde ruhunuzun derinliklerine işliyor. Huawei Sound ekolayzır kısmında size sunulan hazır modlar bulunuyor. Bu 6 mod dışında profesyonel müzisyenler tarafından konser düzeyinde bir dinleme deneyimi sunmak için optimize edilmiş klasik ve dengeli modlar da seçilebiliyor. Tabi istenirse tamamen özelleştirebileceğiniz ekolayzır ayarları da yapılabiliyor. Kısaca kaliteli ve net bir şekilde her detayıyla müzik dinlemek isteniyorsa FreeBuds Pro 4 bu işi gerçekten iyi yapıyor.

Müzik dinlerken ve telefon görüşmelerinde gürültü engelleme teknolojisi

Bu modelin öne çıkan bir başka özelliği de hem müzik dinlerken hem de telefon görüşmelerinde kullanılan gürültü engelleme teknolojisi… FreeBuds Pro 4, telefon görüşmeleri sırasında 100 dB’e kadar aktif gürültü engelleme teknolojisiyle sınıfında yeni bir standart belirliyor ve en zorlu ortamlarda bile net görüşmeler yapılmasını sağlıyor. Huawei FreeBuds Pro 4, yapay zeka destekli gelişmiş gürültü engelleme algoritmalarıyla her ortama uyum sağlıyor.

Üçlü mikrofon sistemi ve ters kemik iletimli mikrofon ile donatılan bu kulaklık, insan sesini çevresel gürültüden ayırarak hem telefon görüşmelerinde netlik sağlıyor hem de müzik dinlerken kullanıcıları mutlu ediyor. Telefon görüşmeleri tabi önemli bir konu… Bazen olmadık yerlerde telefonla görüşmek zorunda kalıyoruz. Şehir trafiğinde, ofis karmaşasında, rüzgarlı yerlerde veya toplu taşıma araçlarında telefonla konuşurken zor anlar yaşayabiliyoruz. İşte az önce de söylediğim gibi FreeBuds Pro 4, bu tür yoğun gürültü seviyelerinde bile telefon görüşmeleri sırasında 100 dB’e kadar gürültü engelleme kapasitesiyle kullanıcılarına ve telefon görüşmesi yaptıkları karşı tarafa en iyi deneyimi vaat ediyor.

Yeni hafızalı köpük kulaklık uçları

Bir diğer ayrıntı Huawei’nin yenilikçi şekil hafızalı köpük kulak uçları, çevresel gürültüyü pasif olarak da azaltarak gürültü engelleme performansını optimize ediyor. Bir önceki modele kıyasla %30 daha etkili izolasyon sunan bu teknoloji, kullanıcıların her ortamda yüksek kaliteli ses deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Estetik ve fonksiyonellik bir arada…

Bu model, Huawei kulaklıklar içerisinde en şık olanlardan biri olmuş diyebilirim. Kulaklıklar, klasik telli çalgılardan ilham alan zarif tasarımıyla estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Hafif yapısıyla uzun süreli kullanımlarda bile konfor sağlayan FreeBuds Pro 4, siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Çift cihaz bağlantısı

Günümüzde evlerde ve ofislerde birden fazla cihazla çalışıyoruz. FreeBuds Pro 4, çift cihaz bağlantısı özelliğiyle aynı anda iki farklı cihaza bağlanabiliyor ve cihazlar arasında kesintisiz geçiş yapabiliyor. Tabi iOS, Android ve Windows tabanlı cihazlarda bu kulaklığı sorunsuz kullanabiliyorsunuz.

Akıllı algılama teknolojisi, kulaklık çıkarıldığında sesi duraklatırken, baş hareketi kontrolleri ise kullanıcıların cihazlarına dokunmadan müziklerini yönetmelerine olanak tanıyor. Baş hareketleriyle kontrol etraftan bakanlar için biraz komik görünebiliyor. Kafanızı aşağı yukarı veya sağa sola çevirerek aramaları da yanıtlayıp reddedebilirsiniz. Hareketle kontrol kısmı ise çok daha gelişmiş durumda… Kulaklıkları sıkıştırarak, dokunarak ya da kaydırak farklı ayarlar seçilebiliyor. Örneğin müzik dinlerken önceki ya da sonraki şarkıya geçme, sesi kısıp yükseltme, aramaları cevaplamak kolayca yapılabiliyor.

Uzun pil ömrü

Kulaklıkların pil ömrü de gayet uzun. Burada aktif gürültü engellemeyi ne kadar kullandığınıza göre pil süresi değişiklik gösteriyor. Ancak ANC kapalıyken şarj kutusu ile birlikte en uzun 33 saate kadar bir pil süresi sunduğu söyleniyor. Müzik dinlerken aktif gürültü engelleme moduna göre ortalama 5 ile 7 saat arasında bir kullanım sunabiliyor. Gün içerisinde saatler boyunca kullandığımda bir sıkıntı yaşamadım, onu söyleyebilirim.

Kulaklıklar IP54 sertifikasıyla, toza ve suya karşı dayanıklı yapıda… Ancak şarj kutusu suya dayanıklı değil bunu unutmayın. Ürün kutusundan farklı boyutlarda 7 çift silikon ve şekil hafızalı köpük kulak uçları çıkıyor. Böyleye kulak yapınıza en uygun uçları bulmanız kolaylaşıyor. Özellikle yeni köpük uçlar çevresel gürültüyü daha fazla engellemeye yardımcı oluyor.

Sonuç olarak Huawei FreeBuds Pro 4, kaliteli müzik dinleyebileceğiniz, telefon görüşmelerinde de gürültü engelleme moduyla size fayda sağlayacak, uzun pil ömrüne sahip, estetik tasarımlı, farklı kulak uçlarıyla kulağınıza uygun seçenekler sunan, çift cihaz bağlantısı yapabilen üst segment bir kulaklık olarak öne çıkıyor.

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