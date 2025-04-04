İnceleme: Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu incelememizde sizlere Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition modelinden bahsedeceğim. Lenovo özellikle son yıllarda geliştirdiği inovatif tasarımlar ve yenilikçi ürünlerle dikkat çekiyor. İncelediğim bu yeni model de en iyi özellikleri ve daha fazlasını bünyesinde barındırıyor. Yoga Slim 7i Aura Edition, geçtiğimiz günlerde fotoğraf amaçlı bir seyahatte bana eşlik etti. Bu yazımızda taşınabilir bilgisayarın önemli özelliklerinden ve bazı deneyimlerimden sizlere bahsetmek istiyorum.

Çanta hazırlama…

Fotoğraf amaçlı bir seyahate çıktığımızda yanımızda neleri götüreceğimiz tam bir kabus olur ve çoğu zaman bu hazırlık günlerce sürebilir. Çekim ekipmanlarımız, aksesuarlar, depolama ürünleri, şarj cihazları ve sonrasında çanta seçimi kritik konulardandır. En önemlisi de yanımızda bir notebook taşıyacaksak tüm düzen ona göre yapılır. Çünkü notebook’un ağırlığını ve büyüklüğünü düşünmek zorundayız.

Bu seyahatimde kullandığım çekim ekipmanları kompakt boyuttaydı. Bu yüzden kullandığım sırt çantası boyutu da normal bir seviyeye indi. Yoga Slim 7i modeli de çektiğim fotoğraf ve videoların hem depolanması hem de düzenlenmesi açısından seyahatte ve sonrasında epeyce işime yaradı. Öncelikle bu yeni taşınabilir bilgisayarın tasarımından sizlere biraz bahsetmek istiyorum.

15.3 inç ekran boyutu ve 16:10 en-boy oranı

Yoga Slim 7i, 15.3 inç boyutunda ve 1.46 kg ağırlığında… Yuvarlatılmış kenar çizgileri ile taşımayı kolaylaştıran şık bir tasarıma sahip. Kalınlığı ise 13.9mm. Çok dikkat çekmeyen alüminyum alaşımlı mat bir gövde yapısına sahip olan notebook, oldukça sade görünüyor. İnce yapısına rağmen kenarlarındaki portlar genel kullanım için yeterli denilebilir. Bilgisayarda bir adet USB-A, bir HDMI 2.1, kulaklık jakı ve 2 adet USB-C bağlantı noktası yer alıyor. Bu portlar Thunderbolt 4 ve DisplayPort olarak iş görüyor. Yani her birini monitör bağlamak ve dizüstü bilgisayarı şarj etmek için kullanabilirsiniz. Bu bilgisayarda Ethernet girişi yer almıyor.

Doğru ve canlı renkler sunan dokunmatik ekran

Taşınabilir bilgisayarın ekranı 15.3 inç ve 2880×1800 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. 120 Hz’e kadar yenileme hızı destekleniyor. Güç tüketimini azaltabilen veya oyunlarda daha akıcı kare hızı sağlayabilen değişken yenileme hızı içeriyor. Ekran, 16:10 en-boy oranı ve 500 nit maksimum parlaklık değeri sunuyor. Delta E renk doğruluk değeri 1’in altında. %100 P3 ve sRGB renk gamları da destekleniyor.

Ayrıca TÜV düşük mavi ışık filtresi ve EyeSafe sertifikası da bulunuyor. Böylece uzun saatler boyunca bilgisayar başında çalıştığınızda bile göz sağlığınız korunmuş oluyor. Dokunmatik ekran video, fotoğraf düzenleme aşamalarında ve diğer tüm işlerde size yardımcı oluyor.

Geniş tuş aralıkları ile rahat yazı deneyimi

Yoga Slim 7i’nin klavyesi rahat ve hızlı yazı yazmanıza imkan tanıyor. 15.3 inçlik bir bilgisayara göre klavye tuş büyüklüğü ve tuşların aralıkları gayet ideal. Çok kısa bir sürede klavyeye alışıp hızlı yazı yazabilirsiniz. Touchpad hareketlere karşı duyarlı ve akıcı… Ayrıca, ortalanmış olduğundan yazı yazarken yanlışlıkla giriş yapılmasını da önlüyor. Bu modelin adında Yoga kelimesi geçmesine rağmen ekran tamamen arkaya katlanmıyor. Yani ikisi bir arada tasarım bu modelde desteklenmiyor. Ekran 180 derece açılarak düz bir şekilde durabiliyor.

Güçlü hoparlörler…

Bu modelin gelişmiş ekran özellikleri güçlü hoparlörleri ile birleşince eğlence amaçlı kullanımlarda da güzel sonuçlar veriyor. Kullanılan hoparlörler güçlü baslar ve net ses çıkışı sağlıyor. Özellikle çalışırken sesi çok fazla açmanıza da gerek kalmıyor. Çünkü hoparlörler klavyenin iki yanında yukarı doğru bakıyor. Zaten çalışırken sesi çok açarsanız titreşimden rahatsız olup yazı yazamayabilirsiniz.

Bilgisayarın yan tarafında web kamerasını açıp kapatabilen fiziksel bir düğme yer alıyor. Ancak düğme mikrofonu açıp kapatmıyor, onu unutmamak gerekir.

Bu modelde parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Yüz tanıma ile biyometrik oturum açılabiliyor. Windows Hello yüz her zamanki gibi iyi çalışıyor. Lenovo’nun diğer modellerinde olduğu gibi bu notebook’ta da kapağı açtığınızda bilgisayar otomatik olarak açılıyor. Yüzünüzü algılarsa kilit anında açılarak çok daha hızlı hazır hale geliyor.

Gün boyu süren performans!

Yoga Slim 7i’nin en iddialı olduğu yönlerden birisi de uzun pil ömrü. Bu taşınabilir bilgisayarla seyahatim boyunca epeyce vakit geçirdim. Dış ortamda çektiğim fotoğraf ve videoları kaydetmek, sonrasında da bunları izleme ve basit düzenlemeler için uzun saatler boyunca kullandım. Sonucunda şunu söyleyebilirim ki gün boyunca yaptığım işlerde şarja takmaya ihtiyaç duymadan bana gerekli çalışma süresini sundu.

32GB RAM ve 1TB depolama alanı

Yoga Slim 7i Aura Edition’ın bu modeli Intel Core Ultra işlemci ile geliyor. Grafik donanımı entegre olan model, 32GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip. Notebook’un güç adaptörü 65Whr gücünde ve oldukça küçük. Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, yapay zeka ve makine öğrenimi işlemlerini hızlandırmak amacıyla özel olarak tasarlanmış bir işlemci birimi olan NPU’ya sahip.

Taşınabilir bilgisayar, yapay zeka destekli bilgisayar gücüne ihtiyaç duyan yaratıcı kullanıcılar için yapay zeka uygulamalarını hızlandırarak sadece teknoloji dünyasında değil bu kullanıcıların günlük yaşamında da fark yaratmayı amaçlıyor.

Kişiselleştirilmiş deneyim için akıllı modlar

Lenovo Aura Edition geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış. Kullanıcısının tarzına, ihtiyaçlarına ve enerjisine göre daha fazla kişiselleştirilmiş deneyim sunabiliyor. Lenovo Aura Edition kullanıcı etkinliklerine göre özelleştirilebilen “Smart Share”, “Smart Modes” ve “Smart Care” gibi akıllı mod seçeneklerine sahip.

Akıllı Paylaşım özelliği, akıllı telefonlarla dizüstü bilgisayar arasında yapay zeka destekli görüntü paylaşımına olanak tanıyor. Kullanıcılar, desteklenen bir akıllı telefonla dizüstü bilgisayara bağlanarak fotoğrafları basitçe sürükle bırak mantığıyla aktarabiliyor. Bu özellik hem Android hem de iOS platformlarını destekliyor.

Akıllı Modlar altında olan dikkat özelliği kullanıcıların dikkat dağıtan web sitelerini özel olarak engellemesine olanak veriyor. Böylece kullanıcıların yaptıkları işe odaklanmalarını sağlıyor.

İyi hissetme özelliği yorgunlukla mücadele eden kullanıcılara mola vermelerini hatırlatıyor, ayrıca göz sağlığı ve duruş uyarısı özelliklerini içeriyor.

İşbirliği özelliği ise başkalarıyla birlikte çalışırken karşılıklı netliği ve konforu artırıyor, düşük ışık iyileştirmesini sağlıyor. Sanal sunum yapan kişinin görüntülü görüşme deneyimini özelleştiriyor.

Kalkan Modu ise hassas bilgilerle çalışırken güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak için gizlilik uyarıları ve gizlilik koruması sağlıyor.

Tüm bunlar ve çok daha fazlasıyla Lenovo, bu akıllı bilgisayarıyla kullanıcısına daha verimli ve yaratıcı bir dijital yaşam sunmayı hedefliyor. Sonuç olarak Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, pek çok farklı işte kullanabileceğiniz, kolay taşınabilir, sağlam ve performanslı bir dizüstü bilgisayar. Çok yönlü performans, uzun pil ömrü ve titizlikle hazırlanmış uygulamalarıyla size verimli bir çalışma ortamı sunmaya aday.

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