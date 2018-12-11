İnceleme: Joby GorillaPod Mobile Rig

Joby’nin patentli GorillaPod ürün ailesi içerisinde yer alan Mobile Rig, akıllı telefonlarıyla içerik üreten kişiler için tasarlanmış bir ürün. Profesyonel düzeyde tasarlanmış bir sistem olan GorillaPod Mobile Rig ile sadece akıllı cep telefonlarınızı değil farklı pek çok aksesuarı da kullanmak mümkün.

Ürünün ana gövdesini akıllı telefonları taşıyabilecek büyüklükte bir GorillaPod tripod oluşturuyor. Bu tripod üzerinde akıllı telefonları tutacak, çok yönlü ve kullanışlı bir GripTight bağlantı aparatı bulunuyor. Bu aparatın üzerine ışık ya da mikrofon takılabiliyor. Kutu içeriğinde iki tane yan kısımlara takılabilen aksesuar kolu da bulunuyor. Bu kollara çeşitli ışıklar ya da aksiyon kamera bağlanabiliyor. Kutu içeriğinden bir adet GoPro bağlantı parçası da çıkıyor.

Son derece esnek, taşınabilir ve kolay kullanılabilen GorillaPod Mobile Rig ile vlog ya da YouTube içerikleri çok daha kaliteli hazırlanabilir.

GorillaPod Mobile Rig’i ister bir duvar ya da masa üzerinde kullanabilir ya da esnek sarmal, kaymayan yapısı ile bir ağaç dalına bile sabitleyebilirsiniz. Kauçuk tutacaklara sahip özel bir tasarımı olan GorillaPod çok daha kaygan yüzeylere, borulara bile hızlı bir şekilde takılabilir. Elinizde tutarakta özellikle kendinizi çekiyorsanız bir gimbal kadar olmasa da titreşimi azaltarak sabit bir çekim yapabilirsiniz.

GorillaPod Mobile Rig, akıllı telefonlarınızla yapacağınız çekimlerde eğimi ve açınızı kolayca ayarlamanıza imkan sağlıyor. Yatay ve dik mod arasındaki geçişi de çok hızlı yapabilirsiniz.

Joby GorillaPod ürünleri Türkiye Distribütörü Nar Teknoloji web sitesinde ürün hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.