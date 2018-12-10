İnceleme: Lenovo Yoga 730

Günümüzde taşınabilir bir bilgisayardan beklentilerimiz oldukça farklı ve karmaşık olabiliyor. Biz de tam bu noktada farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına güçlü çözümler sunabilen Lenovo Yoga 730 modelini inceledik. Detaylı hazırlanmış, kaliteli bir kutu içerisinde gelen Lenovo Yoga 730, ikisi bir arada minimalist tasarımı ile oldukça şık bir görünüme sahip. Yapılan araştırmalar, taşınabilir bilgisayar kullanıcılarının artık büyük bir bölümünün kullandıkları cihazların tasarımlarına da dikkat ettiklerini ortaya koyuyor. Tabi sadece dış görüntüsü güzel diye kimse bir bilgisayarı tercih etmez sanırım. Lenovo Yoga 730 kullandığı aktif kalemi, hızlı şarj olma özelliği, ikisi bir arada ve uzun pil ömrü ile güçlü bir performans sunuyor.

Lenovo Yoga 730 gücünü 8. nesil Intel i7 işlemciden alırken 7. nesile göre %40’a kadar performans artışı gösteriyor. Böylece bu taşınabilir bilgisayarla her türlü yazılım sorunsuzca kullanılabiliyor. Yoga 730’un en önemli özelliklerinde biri, hem tablet hem de bir bilgisayar olarak kullanılabilmesi. 360 derece katlanabilir yapısı sayesinde çok farklı kullanım alanlarında hizmet verebilen Yoga 730 ortalama 1,19 kg’lık ağırlığa sahip.

Yoga 730, seçtiğiniz donanımsal özelliklere göre farklılık gösterebiliyor. İncelediğimiz model, Intel 8. nesil i7 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB SSD hard diske sahipti. Klasik bir Windows kullanıcısını şaşırtacak derecede hızlı açılıp kapanan bu bilgisayar, 5,9 mm kenarlarıyla 13 inç’lik geniş açılı parlak bir ekrana sahip. Böylece ortam ışık şartları değişse de kullanıcısı için ideal bir çalışma ortamı sağlıyor.

Aktif kalemi ile yaratıcılığınızı geliştirin!

Lenovo Yoga 730 kutusu içerisinden aktif kalem de (Active Pen 2) çıkıyor. Böylece kağıt kullanıyormuş hissi veren doğallıkta çizimler yapılabiliyor. 4.096 dpi hassasiyetli kalem sayesinde not alma ve fotoğraf editleme gibi işlemler de size yeni kullanım kolaylıkları sağlıyor.

360 derece dönebilen tasarım

Lenovo Yoga 730’ın biraz önce de söylediğimiz gibi 360 derece dönebilen ikisi bir arada tasarımı kullanıcıların yaptıkları işe odaklanmalarını sağlıyor. 13.99 mm’lik ince tasarımı sayesinde hem tablet hem de taşınabilir bilgisayar olarak kullanılabiliyor. Pili yaklaşık 11 saate kadar dayanabiliyor.

Güvenlik için Yoga 730 modelinde bir de parmak izi okuyucu bulunuyor. Böylece daha işlevsel bir kullanım sağlanıyor.

Thunderbolt 3 ile çok yönlü bağlantı

Çift Thunderbolt 3 USB-C bağlantı noktası sayesinde Yoga 730, yüksek çözünürlüklü ekranlara, yüksek performanslı veri merkezlerine ve daha pek çok cihaza hızlı ve çok yönlü bağlantı olanağının yanı sıra daha hızlı şarj etme imkanı da sunuyor.