İnceleme: REDMI Note 15 Pro+ 5G

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Xiaomi kısa bir süre önce yeni Redmi Note 15 Serisini satışa sundu. Bu yeni seride 4 farklı telefon modeli yer alıyor. Ben de bu serideki en üst model olan Redmi Note 15 Pro+ 5G’den sizlere biraz bahsetmek istiyorum.

Redmi Note serisi her zaman oldukça ilgi görüyor ve özellikleri kullanıcılar tarafından merak ediliyor. İşin özeti esasında Xiaomi, Redmi markasıyla daha kolay ulaşılabilir telefon modellerini kullanıcılarla buluşturmak istiyor. Durum böyle olunca da uygun fiyatlı modeller tabi ki çok daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından takip ediliyor.

Xiaomi, yeni Note 15 Serisi ile dayanıklılık, kamera ve performans alanlarında bazı yenilikler sunuyor. İncelediğim Redmi Note 15 Pro+ modeli de bu serinin en gözde akıllı telefonu. Bu telefon günlük kullanımda üst düzey bir akıllı telefon deneyimini uygun fiyatla sunmak için tasarlanmış diyebilirim. Yapay zekâ destekli kamera sistemi ve uzun ömürlü pil teknolojisi firmanın odak noktalarından olmuş. Yeni model en çokta güçlendirilmiş darbe dayanıklılığı, geliştirilmiş toz ve suya karşı koruma özellikleriyle dikkat çekiyor. Maalesef ülkemizde telefon fiyatları pek uygun değil bildiğiniz gibi… O yüzden firmalar yeni geliştirdikleri modellerde dayanıklılığa da daha fazla önem vermeye başladılar.

Dayanıklı bir telefon…

Yeni serinin en gelişmiş dayanıklılık özellikleri Note 15 Pro+ 5G ve Note 15 Pro 5G’de bulunuyor. Esasında tüm modeller günlük kullanımın zorluklarına dayanacak şekilde tasarlanmış. Ancak az önce söylediğim bu iki model güçlendirilmiş darbe dayanıklılığı, kapsamlı toz ve su korumasıyla geliyor.

Note 15 Pro+ SGS Premium Performans Sertifikası alarak düşme, ezilme ve bükülmelere karşı dayanıklılığını kanıtlamış durumda. Bu model, yüksek dayanıklı anakart, güçlendirilmiş orta çerçeve ve çok katmanlı darbe emici tasarımı, Corning Gorilla Glass Victus 2 ile birleştiriyor. Tüm bu bileşenler sayesinde, cihaz 2,5 metreye kadar yükseklikten düşmelere karşı sertifikalı koruma sunuyor. Ayrıca darbe emilimini artıran ultra dayanıklı fiberglas arka panel bulunuyor bu modelde.

Yeni telefon IP66 ve IP68 standartlarını da karşılıyor. 2 metre derinlikte 24 saate kadar su altında kalabiliyor. Su geçirmezlik konusu uluslararası firmaların sertifikaları ile doğrulanmış.

Ayrıca tüm seride bulunan Wet Touch 2.0 teknolojisi sayesinde, ekran veya parmak uçlarınız ıslakken bile ekran tepki vermeye devam ediyor ve günlük kullanımda sorunsuz bir deneyim sağlanmış oluyor.

6500mAh pil ile geliyor!

REDMI Note 15 Pro+ 6500mAh Silikon-Karbon pil ile geliyor. 100W HyperCharge ve 22,5W ters şarj desteği sayesinde amiral gemisi düzeyinde hızlı şarj olanağı sağlanıyor. İlk kez kullanılan silikon karbon pil teknolojisi kompakt bir yapıda daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. Böylece 1.600 şarj döngüsü sonrasında bile pil kapasitesinin %80’inden fazlasının korunduğu söyleniyor. Dayanıklılığın yanında uzun pil ömrünü de düşününce bu telefonu uzun yıllar kullanabileceğinizi söylemek yanlış olmaz sanırım. Telefon normal kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Hatta iki günü zorlayabilir. Şöyle bir bilgi de vermek isterim. Çoğu telefon normal bir sıcaklıkta verimli pil tüketimi yaparken düşük sıcaklıklarda sağlıklı çalışmayabiliyor. Note 15 Pro+ eksi 20 derecede bile 31 saate kadar konuşma, 20 saate kadar video oynatma süresi sunabiliyor.

Kutudan 100W şarj cihazı çıkıyor

Telefonun kutusundan 100W’lık şarj cihazı çıkıyor. Onu da unutmadan söylemek isterim. Telefon bu şarj cihazı ile yaklaşık 40 dakikada tam şarj olabiliyor. Kutudan bir de silikon kılıf çıkıyor. Her ne kadar telefon dayanıklı olsa da bu tür kılıfları kullanmanız daha sağlıklı olabilir tabi…

Kamera özellikleri…

Dayanıklılık ve pilden biraz bahsettik. Ancak bu seviyede bir telefonun kamera performansı da ilk bakılan özelliklerden… Arka kısımdaki kamera modülünde 4 lens varmış gibi görünse de gerçekte sadece 2 adet kamera bulunuyor. Üst kısımda bulunan ana kamera 1/1.4 inçlik 200MP sensöre sahip. Yüksek çözünürlüklü sensör sayesinde 2x ve 4x optik seviyede sensör içi yakınlaştırma sunabiliyor.

Optik görüntü sabitleyiciye sahip ana kamera 23m odak uzaklığına ve f/1.7 diyafram değerine sahip. Ana kamera modülünde yer alan ikinci kamera ise 8MP’lik ultra geniş açı. Bu kameranın odak uzaklığı 15mm ve diyafram değeri f/2.2.

Fotoğraf modunda 15mm ile 92mm arasında 4 odak uzaklığı desteklenerek manzaradan sokak fotoğrafçılığına, portreden hareketli fotoğraflara kadar esnek çekimler yapılabilir. Bu modda 14 tane farklı filtre bulunuyor. Bu filtrelerle nostaljik veya farklı tonlamalarda fotoğraflar elde edilebiliyor.

Gelişmiş AI algoritmaları işe yarıyor

Gelişmiş yapay zekâ işleme sayesinde farklı ışık koşullarında bile detaylı ve gerçeğe yakın görüntüler çekilebilir. Ancak yine de az ışıklı ortamlarda kumlanma görülebildiğini hatırlatmak isterim. O yüzden yine en iyi fotoğrafları aydınlık ve çok ışıklı ortamlarda çekebilirsiniz.

Kamera çekim modları oldukça sade tutulmuş. Akıl karıştıracak bir şeye yer verilmemiş. Kamerada Fotoğraf, Video, Portre, Pro, Belgeler, Ağır Çekim, Hızlandırılmış Çekim, Panorama ve yüksek çözünürlüklü çekim yapabileceğiniz Ultra HD modu bulunuyor.

Bu telefonla uygun ışıklı ortamlarda gayet güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Ancak beklentinizi çok yükseltmemenizi öneririm. Sonuçta kamera özelliklerinin ön planda olduğu bir model değil bu. Yine fiyat performans olarak değerlendirmekte fayda var.

Ön kısımda ise 32MP’lik bir kamera yer alıyor. Bu kamera ile 1080p 60fps video kaydına alabilirsiniz. Arka kamerada ise video kaydında 4K 30fps veya 1080p 60fps çekim yapılabilir.

Yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçları

Telefonda yapay zeka destekli oldukça gelişmiş fotoğraf düzenleme araçları da yer alıyor. Çekilen fotoğraflar ayrı bir uygulamaya gerek kalmadan detaylı bir şekilde düzenlenebiliyor. Burada kullanılan yapay zeka eklentileri fotoğrafları daha kolay editlemenizi sağlıyor.

Tüm modellerde sunulan Google Gemini ve Circle to Search desteği sayesinde, kullanıcılar kişiselleştirilmiş yapay zekâ deneyimlerinin ve hızlı arama olanaklarının keyfini çıkarabiliyor. Note 15 Pro+ ayrıca Xiaomi HyperAI ile daha akıllı ve kişiye özel yapay zekâ deneyimi de sağlıyor.

6.83 inç AMOLED ekran

Bu modelin ekran boyutu 6.83 inç. AMOLED ekran 2772 x 1280 piksel 1.5K çözünürlük değeri sunuyor. Parlaklık değeri en yüksek 3200 nit. Yenileme hızı 120Hz’e kadar çıkabiliyor. Ekran kalitesini ve dokunmatik hassasiyeti oldukça sevdiğimi söyleyebilirim. Kenar çerçevelerin inceliği ise rahat ve sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor.

Bildiğiniz gibi artık pek çok şeyi telefonda izliyoruz. O yüzden telefonun ses performansının da belli bir seviyede olmasını istemek gayet normal. Bu modelde çift hoparlör kullanılmış. Böylece etkileyici ve yüksek bir ses performansı elde edilmiş.

Diğer teknik özellikler…

Son olarak serinin en güçlü bu modelinin birkaç teknik detayını daha söylemek istiyorum. Note 15 Pro+ modelinde 4nm işlem gücü ve 8 çekirdekli yüksek performanslı bir mimariye sahip olan Snapdragon 7s Gen 4 işlemci kullanılmış. Bu işlemci günlük kullanımda sorunsuz bir performans sağlarken, oyun veya medya işlerinde de sıkıntı yaratmayacak bir platform. Tabi üst düzey oyun performansı bu modelde mümkün olmayabilir. Onu belirtmek isterim. Cihaz 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip. Serinin bu en üst modelinin bence daha yüksek bir depolama alanı seçeneği de olmalı diye düşünüyorum. Ancak gördüğüm kadarıyla 3 farklı renk ve tek RAM – depolama seçeneği sunulmuş durumda. Cihazda NFC özelliği ve ekran içi parmak izi tarayıcı bulunuyor. Merak edenler için telefonun ağırlığı yaklaşık 210 gram.

Pil konusunda yapılan iyileştirmelerin dışında bu telefon 6 yıl boyunca güvenlik güncelleştirmelerini de alabilecek. Böylece günlük kullanımda uzun yıllar sizinle olabilecek bir model olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak Redmi Note 15 Pro+ 5G fiyat performans konusunda yine iddialı bir model olmuş.

