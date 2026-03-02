Xiaomi 17 Serisi’ni Tanıttı

Xiaomi, Barselona’da düzenlenen lansmanında Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra modellerini tanıttı. Leica ile stratejik iş birliğini bir üst seviyeye taşıyan şirket, etkinlikte yeni nesil Xiaomi Pad 8 Serisi’ni de duyurarak mobil görüntülemenin yanında üretkenlik odaklı ekosistem vizyonunu güçlendirdiğini vurguladı.

Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra; amiral gemisi seviyesinde görüntüleme performansını, şık bir form faktörü ve ergonomik olarak optimize edilmiş dayanıklı tasarımla bir araya getirerek mobil fotoğrafçılıkta yeni bir standart belirliyor. Leica’nın 100 yılı aşkın görüntüleme uzmanlığıyla desteklenen Xiaomi 17 Serisi, sektör lideri fotoğraf ve video yeteneklerini merkezine alan eksiksiz bir amiral gemisi akıllı telefon deneyimi sunuyor.

Xiaomi’nin bugüne kadarki en ince ve en hafif Ultra modeli olan Xiaomi 17 Ultra, yalnızca 8,29 mm inceliğe ve 218,4 gram ağırlığa sahip. Ultra ince çerçevelerle tamamlanan zarif, tamamen düz gövde tasarımı ve yeniden konumlandırılmış, daha kompakt ve daha sade kamera modülüyle rafine bir görünüm sunuyor. Beyaz, Siyah ve göz alıcı Işıltılı Yeşil renk seçenekleriyle sunulan cihaz, gerçek bir amiral gemisine yakışır premium bir estetik ortaya koyuyor.

Çarpıcı tasarımının ötesinde, Xiaomi Guardian Structure dayanıklılığı en üst seviyeye taşıyor. Xiaomi Shield Glass 3.0 ile donatılan cihaz, Xiaomi 15 Ultra’ya kıyasla yüzde 30’a kadar daha yüksek düşme direnci sunuyor. Yüksek dayanımlı fiberglas arka yüzey, sağlam alüminyum alaşım çerçeve ve IP68 sertifikası sayesinde toza ve suya karşı kapsamlı koruma sağlıyor.

Daha kompakt bir görüntüleme ve teknoloji deneyimi sunan Xiaomi 17, yalnızca 8,06 mm inceliğe ve 191 gram ağırlığa sahip. İnce ve hafif yapısına rağmen yüksek performanslı işlem gücü, gelişmiş görüntüleme yetenekleri ve güçlü bir pil barındırıyor. Keşif Yeşili, Alp Pembesi, Buzul Mavisi ve klasik Siyah gibi dikkat çekici renk seçenekleriyle sunulan cihaz; yeniden tasarlanan kamera modülü, çerçeve geçişlerinde belirgin şekilde azaltılmış kavis yapısı ve yalnızca 1,18 mm’lik ultra ince çerçeveleri ile modern ve rafine bir görünüm ortaya koyuyor.

Şık, iddialı ve görsel olarak etkileyici tasarımının yanı sıra Xiaomi 17, uzun ömürlü olacak şekilde tasarlandı. 6M42 alüminyum çerçeve, Xiaomi Shield Glass ve IP68 sertifikasıyla desteklenen Xiaomi Guardian Structure sayesinde dayanıklılık ve kullanım güveni bir arada sunuluyor.

Xiaomi × Leica: Vizyoner Bir Görüntüleme İş Birliği

Xiaomi, Xiaomi 17 Serisi ile profesyonel seviyede bir görüntüleme deneyimi sunmak amacıyla Leica ile iş birliğini sürdürmeye devam ediyor. Leica’nın UltraPure optik lens kaplama teknolojisi ve hassas optik yapılandırması üzerine inşa edilen Xiaomi 17 Serisi, farklı ışık koşullarında tutarlı performans sunarak hem parlak hem de düşük ışıklı sahnelerde detayları koruyor.

Gelişmiş çok katmanlı kaplamalarla desteklenen üst düzey lens sistemi, yansımaları ve optik parazitleri azaltarak sensöre daha temiz ışık ulaşmasını sağlıyor. Bu sayede üstün görüntü netliği elde ediliyor. Seri genelindeki görüntüleme deneyimi, AI Creativity Assistant ve dosya paylaşımı ile MultiCam kurulumu gibi özellikler sunan Xiaomi HyperConnect ile daha da zenginleşiyor. Böylece daha esnek, verimli ve yaratıcı bir çekim ve düzenleme iş akışı mümkün hale geliyor.

Güçlü ve çok yönlü görüntü yakalama performansı için geliştirilen Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi’nin ilk 1 inç LOFIC ana kamera sensörüyle yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Light Fusion 1050L görüntü sensörü, gelişmiş kapasitör teknolojisi sayesinde piksel başına ışık toplama kapasitesini (full-well capacity) önemli ölçüde artırarak yeni nesil HDR performansını mümkün kılıyor.

Bir diğer önemli yenilik ise Leica 200 MP 75-100mm kamera sistemi. 75-100mm mekanik optik yaklaştırma özelliğine sahip bu sistem, Leica APO optik referanslarına uygun olarak tasarlandı. Telefoto kamera, tüm yakınlaştırma aralıklarında minimum ghosting ve renk saçılması (chromatic fringing) ile yüksek görüntü kalitesini koruyor. Gelişmiş sensör teknolojisi sayesinde 400mm’ye (17,2x’e eşdeğer) kadar uzanan odak uzaklığı sunarak uzun mesafe çekimlerde olağanüstü performans sağlıyor.

Gelişmiş fotoğrafçılık yeteneklerinin yanı sıra Xiaomi 17 Ultra, sinema kalitesinde kayıt, renk ve stabilizasyon özellikleriyle ultra dinamik bir video deneyimi sunuyor. Hem ana hem de telefoto kameralarda 4K 120 fps’ye kadar Dolby Vision veya ACES Log kayıt desteği sayesinde profesyonel düzeyde videografi imkânı sağlanıyor.

Xiaomi 17, kompakt boyutlarına rağmen son derece çok yönlü bir görüntüleme sistemi sunuyor. Sisteminin merkezinde, 1/1,31 inç sensör boyutuna ve 2,4 μm 4-in-1 Super Pixel teknolojisine sahip üst düzey Light Fusion 950 görüntü sensörü yer alıyor. 13,5 EV’ye varan yüksek dinamik aralık performansı sayesinde her ışık koşulunda zengin tonlar ve gerçeğe yakın görüntüler elde ediliyor.

Bu güçlü yapıyı, hareketli optik tasarıma sahip Leica 60mm telefoto lens tamamlıyor. 60mm portre çekimi, 5x optik seviyede yakınlaştırma, 10 cm’ye kadar hassas makro çekim ve 20x Yapay Zeka Destekli Ultra Yakınlaştırma desteği sunan bu sistem, farklı çekim senaryolarında maksimum esneklik sağlıyor.

Selfie tarafında ise yeni 50 MP ön kamera dikkat çekiyor. Yakın ve uzak mesafelerde geliştirilmiş otomatik odaklama performansı sayesinde daha net ve dengeli selfie’ler mümkün hale geliyor. Video tarafında da güçlü bir performans sunan Xiaomi 17; 4K 60 fps Dolby Vision ve 4K 60 fps Log kayıt desteğiyle keskin detaylar, tutarlı renk üretimi ve etkili stabilizasyon sağlıyor. Böylece profesyonel seviyede içerik üretimi için daha akıcı bir iş akışı ve üstün görüntü netliği sunuluyor.

Leica’nın zengin fotoğrafçılık mirasından ilham alan Xiaomi 17 Ultra’nın sektör lideri kamera sistemi, iki yeni ve geliştirilmiş fotoğraf aksesuarıyla daha da ileri taşınıyor. Yeni Xiaomi 17 Ultra Photography Kit, önemli ölçüde daha hafif ve kompakt bir tasarıma sahip. Bilek kayışı, özelleştirilebilir iki kademeli deklanşör tuşu, özel video kayıt butonu ve IP54 koruma derecesi gibi profesyonel kameralardan ilham alan detaylar sunuyor.

Daha tutkulu kullanıcılar için geliştirilen Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro, deneyimi bir üst seviyeye taşıyor. İkonik Leica gövdelerini andıran kaymaz PU deri kaplama tutma yüzeyi, entegre 2000 mAh (tipik) pil, ergonomik kişiselleştirme sağlayan çıkarılabilir deklanşör tuşu ve özel hızlı çekim arayüzü sayesinde profesyonel çekimlerde kapsamlı kontrol sunuyor.

Üst Düzey Performans

Xiaomi 17 Serisi’nin her bir modeli, mobil SoC dünyasında sunulan en gelişmiş özellik seti ve üstün performansıyla öne çıkan Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform ile donatıldı. Özel olarak tasarlanan yüksek performanslı 3. nesil Qualcomm Oryon CPU, yeni nesil Qualcomm Adreno GPU ve gelişmiş Qualcomm Hexagon NPU; yüksek hızlı RAM ve depolama çözümleriyle birlikte en zorlu mobil görevler için maksimum güç sunuyor.

Tüm modeller; seri çekim fotoğraf ve video kaydı, yüksek netlikte görüntülü görüşmeler, üretkenlik odaklı çoklu görev kullanımı ve yoğun grafik gücü gerektiren oyun senaryolarında üstün performans sunarak kullanıcı beklentilerini rahatlıkla karşılıyor. Xiaomi 17 Serisi ayrıca 100W’a kadar HyperCharge desteği sunuyor. Bunun yanı sıra 100W PD-PPS şarj uyumluluğu sayesinde daha geniş bir adaptör ve şarj cihazı yelpazesiyle kullanım imkânı sağlanıyor.

Xiaomi 17 Serisi, devrim niteliğindeki Xiaomi Surge pil teknolojisiyle yeni bir güç dönemini başlatıyor. Sektör lideri yüzde 16 silikon içeriğine sahip pil yapısı sayesinde yüksek enerji yoğunluğu ve uzun ömürlü kullanım sunuluyor. Xiaomi 17 Ultra, 6000 mAh (tipik) kapasiteye sahip güçlü piliyle 90W kablolu HyperCharge ve 50W kablosuz HyperCharge desteği sunuyor. Xiaomi 17 ise 6330 mAh (tipik) pil kapasitesiyle 100W kablolu HyperCharge ve 50W kablosuz HyperCharge desteğine sahip. Bu gelişmiş pil teknolojisi, serinin ince ve hafif tasarımını korurken hızlı güç aktarımı sayesinde akıcı ve özelliklerle dolu bir kullanıcı deneyimi sunuyor.