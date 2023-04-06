Leica kameralı Xiaomi 13 Serisi Türkiye’de

Advertorial

Leica ile birlikte geliştirilen kameralarıyla Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Türkiye’de meraklılarıyla buluştu.

Leica ile birlikte tasarlanan kamera sistemi

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro‘nun kamera sistemi, donanım ve görüntü kalitesinden UI/UX tasarımına kadar her yönüyle, profesyonel düzeyde bir akıllı telefon fotoğrafçılığı deneyimi sunmak için Leica ile iş birliği içinde oluşturuldu. Her iki akıllı telefon da Leica optik lenslere sahip üçlü kamera kurulumuyla donatıldı.

Xiaomi 13 Pro’nun Leica Vario-Summicron 1.19-2.2/14-75 ASPH. kamera sistemi, 14 mm’den 75 mm’ye kadar odak uzunluklarını kapsıyor ve ultra büyük 1 inç IMX989 sensöre sahip 23 mm geniş açılı ana kamera, 75 mm hareketli telefoto kamera ve 14 mm ultra geniş açılı kameradan oluşuyor. İlk olarak Xiaomi 12S Ultra’da kullanılan IMX989 sensör, şimdiye kadar bir akıllı telefona yerleştirilen en büyük sensör olma özelliğini taşıyor. Yüksek dinamik aralığı, üstün ışık yakalama özellikleri ve hızlı tepkileriyle büyük sensörü, her ince ayrıntıyı ortaya çıkaran belirgin kontrast ve tanımlanmış dokulara sahip renkli görüntüler sağlıyor. Dahili odaklama teknolojisine sahip olan akıllı telefonun yeni 75 mm telefoto lensi, çarpıcı portreleri ve güzel yakın çekimleri kadraja almak için 10 cm’den sonsuza kadar mükemmel bir odak aralığı elde etmek üzere hareketli bir lens tasarımı kullanıyor. Xiaomi 13 ise 0,6x ila 3,2x optik yakınlaştırma aralığına ve ayrıca 75 mm telefoto lense sahip.

Leica Fotoğraf Stilleri

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, hem fotoğrafçılık tutkunlarını hem de profesyonel fotoğrafçıları heyecanlandıracak çok çeşitli ayrıntılı kamera ayar seçenekleri sunuyor. Ana lens sistemi, mükemmel portreler yakalamak için mükemmel odak uzaklığı ve alan derinliği sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca, görüntülerin doğruluğunu koruyarak ve orta düzeyde doygunluk sunarak estetik olasılıklar sunan iki farklı fotoğraf stilinden (Leica Authentic Look ve Leica Vibrant Look) birini seçebiliyor. Çekici ve kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzünün yanı sıra Leica filtreleri, Leica filigranı ve Leica klasik deklanşör sesi gibi eğlenceli özellikler de yer alıyor.

Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13, Xiaomi Imaging Engine ile tüm Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlar arasında en güçlü bilgi işleme dayalı fotoğrafçılık özellikleriyle öne çıkıyor. Yalnızca fotoğraf çekme hızını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Xiaomi ProFocus ile cihazların hareket halindeki belirli nesnelere otomatik olarak odaklanmasını sağlayarak genel kamera deneyimini daha da yükseltiyor.

10 Bit RAW DNG

Mükemmel görüntü optimizasyonu sunan her iki akıllı telefon da Pro modunda çekim parametrelerinin manuel olarak ayarlanmasına olanak tanıyor. Adobe tarafından oluşturulan 10 Bit RAW DNG Kamera ve Renk Profillerini destekleyen Xiaomi 13 Pro, profesyonellere Adobe Photoshop ve Adobe Lightroom’da daha fazla son düzenleme şansını da veriyor.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro video çekimi açısından da oldukça başarılı. Profesyonel düzeydeki videograflar için olağanüstü bir araç olan her iki cihaz da kullanıcıların canlı renkler, keskin kontrast oranları ve zengin ayrıntılarla “Create in Dolby Vision®” özelliğini kullanmalarına olanak tanıyor, 4K Ultra Gece Videoları çekiyor ve olağanüstü video kalitesi için HyperOIS video stabilizasyonu özelliği sunuyor.

Üst Düzey Güç ve Performans

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro gücünü gelişmiş grafik işleme özelliklerine sahip GPU performansını ve güç verimliliğini sırasıyla yüzde 42 ve yüzde 49, CPU performansı ve güç verimliliğini yüzde 37 ve yüzde 47 oranında artıran Snapdragon® 8 Gen 2 mobil platformundan alıyor¹. Bu yüksek performans günlük kullanımda pil ömrünü uzatırken fotoğraf işleme, gerçek zamanlı yapay zeka ve oyun gibi görevlerin kolayca ve hızla yerine getirilmesine olanak tanıyor.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, daha uzun bir hizmet ömrü ve yükseltilmiş bir deneyim için Xiaomi’nin kendi geliştirdiği Surge şarj çipini kullanan Xiaomi Surge pil yönetim sistemi ile donatıldı. Aynı güç altında en yüksek enerji yoğunluğuna sahip 4.500mAh pil ile donatılan Xiaomi 13, kolayca gün boyu kullanım sağlıyor. Ayrıca 67W kablolu turbo şarj ve 50W kablosuz turbo şarj desteğine sahip. Diğer yandan Xiaomi 13 Pro, 120 W HyperCharge özelliği sayesinde yalnızca 19 dakikada yüzde 100 şarj seviyesine ulaşabilen daha da büyük 4.820mAh bataryaya sahip.³

Minimalist tasarım ve sınıfının en iyi ekranları…

Hem Xiaomi 13 hem de Xiaomi 13 Pro, güçlü teknolojik yeteneklerini öne çıkaran yepyeni minimalist bir tasarım tarzına sahip. Siyah, Beyaz ve Flora Yeşili gibi klasik ve büyüleyici renk seçenekleriyle sunulan Xiaomi 13, düz kenarlı, şık bir düz ekran tasarımına ve 2.5D kavisli arka tasarıma sahip. Hem etkileyici hem de elde tutuşu oldukça rahat olan Xiaomi 13, %93,3’lük inanılmaz ekran-gövde oranı ve 1,61 mm’lik ultra ince çerçevesiyle4 özellikle bu boyuttaki bir cihaz için inanılmaz bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Büyük 6,36 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip Xiaomi 13, E6 AMOLED malzeme sayesinde içeriklerin daha düşük güç tüketimiyle birinci sınıf renk doğruluğu ve parlaklıkla görüntülenmesini sağlıyor.

Diğer yandan Xiaomi 13 Pro, özellikle kamera moduna sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilen tek tip bir görünüm için 3D kavisli seramik gövdesiyle dikkat çekiyor. Seramik Beyaz ve Seramik Siyah olmak üzere iki renkte sunulan ürünün tutuşu da oldukça keyifli. 120Hz WQHD+ AMOLED ekrana sahip olan bu daha büyük 6,73 inç ekran gerçek anlamda bir mucize. Aynı E6 malzemesi sayesinde 1.200 nit tam ekran parlaklığı ve 1.900 nit en yüksek parlaklığa ulaşıyor ve TrueColor ekranıyla doğru renkleri gösteriyor. Dolby Vision®, HDR10+, HDR10, HLG ve Dolby Atmos® desteği ile cihaz gerçek anlamda sürükleyici bir görsel-işitsel deneyim sunuyor. Her iki cihaz da IP685 toz ve suya dayanıklılık sunarak optimum koruma ve gönül rahatlığı sağlıyor.

Notlar:

¹ Xiaomi Internal Labs tarafından yapılan testlerden elde edilen veriler. Snapdragon® 8 Gen 1 ile karşılaştırıldığında.

³ Xiaomi Dahili Laboratuvarlarından alınan veriler. Gerçek pil ömrü ağ ortamına, kullanım tarzlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Pilin maksimum kapasitesi zamanla ve kullanımla doğal olarak azalacaktır.

4 Gerçek ölçümler ürünler arasında farklılık gösterebilir. Tüm özellikler gerçek ürüne tabidir.

5 Cihaz, normal kullanım koşullarına karşılık gelmeyen belirli laboratuvar koşulları altında suya ve toza dayanıklı olarak onaylanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen Xiaomi resmi web sitesine bakın.