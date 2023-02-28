Leica kameralı Xiaomi 13 Serisi Satışa Sunuldu

Xiaomi, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen lansman etkinliğinde en yeni amiral gemisi akıllı telefonlarından oluşan Xiaomi 13 serisini uluslararası pazarlara sunduğunu duyurdu. Görüntüleme teknolojilerinde yürütülen stratejik iş ortaklığının bir parçası olan Xiaomi ve Leica arasındaki iş birliği sayesinde şirket, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro ile uluslararası kullanıcılara yepyeni bir akıllı telefon fotoğrafçılığı deneyimi sunacak. Leica ile birlikte tasarlanan ve merakla beklenen bu iki amiral gemisi model, Leica’nın profesyonel optik lenslerinin yanı sıra otantik Leica deneyimini tamamlamak için bir dizi gelişmiş bilgi işlem ve yazılım özelliğine de olanak veriyor. Diğer premium özellikler arasında en yeni Snapdragon 8 Gen 2 ve Xiaomi’nin kendi Surge pil yönetim sistemi yer alıyor ve tüm alanlarda performansın en üst düzeyde olmasını sağlıyor.

Leica ile birlikte tasarlanan kamera sistemiyle ustalık düzeyinde fotoğrafçılık

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro’nun kamera sistemi, donanım ve görüntü kalitesinden UI/UX tasarımına kadar her yönüyle, profesyonel düzeyde bir akıllı telefon fotoğrafçılığı deneyimi sunmak için Leica ile işbirliği içinde oluşturuldu. Her iki akıllı telefon da Leica optik lenslere sahip üçlü kamera kurulumuyla donatıldı.

Xiaomi 13 Pro’nun Leica Vario-Summicron 1.19-2.2/14-75 ASPH. kamera sistemi, 14 mm’den 75 mm’ye kadar odak uzunluklarını kapsıyor ve ultra büyük 1 inç IMX989 sensöre sahip 23 mm geniş açılı ana kamera, 75 mm hareketli telefoto kamera ve 14 mm ultra geniş açılı kameradan oluşuyor. İlk olarak Xiaomi 12S Ultra’da kullanılan IMX989 sensör, şimdiye kadar bir akıllı telefona yerleştirilen en büyük sensör olma özelliğini taşıyor. Yüksek dinamik aralığı, üstün ışık yakalama özellikleri ve hızlı tepkileriyle büyük sensörü, her ince ayrıntıyı ortaya çıkaran belirgin kontrast ve tanımlanmış dokulara sahip renkli görüntüler sağlıyor. DSLR düzeyinde dahili odaklama teknolojisine sahip olan akıllı telefonun yeni 75 mm telefoto lensi, çarpıcı portreleri ve güzel yakın çekimleri kadraja almak için 10 cm’den sonsuza kadar mükemmel bir odak aralığı elde etmek üzere hareketli bir lens tasarımı kullanıyor. Xiaomi 13 ise 0,6x ila 3,2x optik yakınlaştırma aralığına ve ayrıca 75 mm telefoto lense sahip.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, hem fotoğrafçılık tutkunlarını hem de profesyonel fotoğrafçıları heyecanlandıracak çok çeşitli ayrıntılı kamera ayar seçenekleri sunuyor. Ana lens sistemi, mükemmel portreler yakalamak için mükemmel odak uzaklığı ve alan derinliği sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca, görüntülerin doğruluğunu koruyarak ve orta düzeyde doygunluk sunarak estetik olasılıklar sunan iki farklı fotoğraf stilinden (Leica Authentic Look ve Leica Vibrant Look) birini seçebiliyor. Çekici ve kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzünün yanı sıra Leica filtreleri, Leica filigranı ve Leica klasik deklanşör sesi gibi eğlenceli özellikler de yer alıyor.

Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13, Xiaomi Imaging Engine ile tüm Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlar arasında en güçlü bilgi işleme dayalı fotoğrafçılık özellikleriyle öne çıkıyor. Yalnızca fotoğraf çekme hızını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Xiaomi ProFocus ile cihazların hareket halindeki belirli nesnelere otomatik olarak odaklanmasını sağlayarak genel kamera deneyimini daha da yükseltiyor.

Mükemmel görüntü optimizasyonu sunan her iki akıllı telefon da Pro modunda çekim parametrelerinin manuel olarak ayarlanmasına olanak tanıyor. Adobe tarafından oluşturulan 10 Bit RAW DNG Kamera ve Renk Profillerini destekleyen Xiaomi 13 Pro, profesyonellere Adobe Photoshop ve Adobe Lightroom’da daha fazla son düzenleme şansını da veriyor.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro video çekimi açısından da oldukça başarılı. Profesyonel düzeydeki videograflar için olağanüstü bir araç olan her iki cihaz da kullanıcıların canlı renkler, keskin kontrast oranları ve zengin ayrıntılarla “Create in Dolby Vision®” özelliğini kullanmalarına olanak tanıyor, 4K Ultra Gece Videoları çekiyor ve olağanüstü video kalitesi için HyperOIS video stabilizasyonu özelliği sunuyor.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro gücünü gelişmiş grafik işleme özelliklerine sahip GPU performansını ve güç verimliliğini sırasıyla yüzde 42 ve yüzde 49, CPU performansı ve güç verimliliğini yüzde 37 ve yüzde 47 oranında artıran Snapdragon 8 Gen 2 mobil platformundan alıyor. Bu yüksek performans günlük kullanımda pil ömrünü uzatırken fotoğraf işleme, gerçek zamanlı yapay zeka ve oyun gibi görevlerin kolayca ve hızla yerine getirilmesine olanak tanıyor.

Diğer yandan Xiaomi 13 Pro, özellikle kamera moduna sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilen tek tip bir görünüm için 3D kavisli seramik gövdesiyle dikkat çekiyor. Seramik Beyaz ve Seramik Siyah olmak üzere iki renkte sunulan ürünün tutuşu da oldukça keyifli. 120Hz WQHD+ AMOLED ekrana sahip olan bu daha büyük 6,73 inç ekran gerçek anlamda bir mucize. Aynı E6 malzemesi sayesinde 1.200 nit tam ekran parlaklığı ve 1.900 nit en yüksek parlaklığa ulaşıyor ve TrueColor ekranıyla doğru renkleri gösteriyor. Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG ve Dolby Atmos desteği ile cihaz gerçek anlamda sürükleyici bir görsel-işitsel deneyim sunuyor. Her iki cihaz da IP68 toz ve suya dayanıklılık sunarak optimum koruma ve gönül rahatlığı sağlıyor.

Xiaomi 13 Lite, çift ön kamerasıyla sosyal medya meraklıları için çok yönlülük sunuyor

Xiaomi 13 Lite, benzersiz selfie’ler, hikayeler ve sahneler yakalama konusunda tutkulu olan genç akıllı telefon kullanıcıları için özel olarak tasarlandı. Çift ön kamera ve çok yönlü yazılım özellikleriyle donatılan cihaz, özellikle bu kullanıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. 32MP ön kamera kristal netliğinde görüntüler yakalarken, 8MP ön kamera bu portre çekimlerinde doğal görünümlü bokeh elde edilmesi için ek derinlik bilgisi alınmasına yardımcı oluyor. Sosyal medya içerik yaratıcılarına değer katan cihaz ayrıca, karedeki kişi sayısını akıllıca algılayan, görüş alanını otomatik olarak ayarlayan ve uygun şekilde yakınlaştıran veya uzaklaştıran, böylece selfie bozulmasını en aza indiren Dinamik Çerçeveleme gibi kullanışlı ve eğlenceli özelliklerin yanı sıra Selfie yakınlaştırma, Cep aynası ve Xiaomi Selfie Glow gibi yüksek kaliteli selfie’ler çekilmesini ve görüntülü görüşmeler yapılmasını sağlamak için tasarlanmış üst düzey özellikler de sunuyor. Xiaomi 13 Lite, günlük kullanımı sorunsuz bir şekilde desteklemek için yüksek performanslı bir Snapdragon 7 Gen 1 mobil platform, muhteşem bir 120Hz AMOLED ekran ve 67W hızlı şarj özellikleriyle donatıldı. Tüm bunlar 7,23 mm inceliğinde ve 171 g ağırlığındaki inanılmaz derecede hafif bir pakette 4.500mAh pil ile birlikte sunuluyor ve harika bir kullanım sağlıyor.