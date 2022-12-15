Xiaomi, Leica iş birliği ile 13 Serisini tanıttı

Xiaomi, yeni Xiaomi 13 Serisinin lansmanını gerçekleştirdi. Leica ile yürütülen iş birliği kapsamında geliştirilen ikinci nesil cihazlar olma özelliğini taşıyan Xiaomi 13 Serisi, Leica gerçek renkli görüntüleme ve Leica 75 mm telefoto lens gibi çeşitli yeni optik teknolojileri ve işleme yetenekleri içeriyor. Seri ayrıca, Xiaomi 12S Ultra’dan devralınan Leica tarafından geliştirilen optik teknolojileri ve fotoğraf tarzları gibi profesyonel kamera özelliklerini beraberinde getiriyor. Yepyeni bir tasarıma sahip olan Xiaomi 13 Serisi gücünü en son Snapdragon 8 Gen 2’den alıyor ve Xiaomi’nin Surge pil yönetim sistemini içeriyor.

Hem Xiaomi 13 hem de Xiaomi 13 Pro, güçlü teknolojik yeteneklerini öne çıkaran yepyeni minimalist bir tasarım yaklaşımına sahip. Xiaomi 13 Pro, özellikle kamera modülüne kusursuz bir şekilde geçiş yapan tek tip bir görünüm için çift kavisli bir seramik gövdeye sahip.

Üstün bir görsel deneyim sağlamak için her iki cihaz da sınıfının en iyisi ekranla donatılmış. Xiaomi 13, AMOLED 6,36 inç ekranı, 1,61 mm ultra ince çerçevesiyle yüzde 93,3’e varan bir ekran-gövde oranına sahip. Cihazın yeni nesil AMOLED ekranı, güç verimliliğinde yüzde 10 artış sağlıyor ve 2400×1080 çözünürlük, doğru renkler, 120Hz’ye kadar yenileme hızı sunuyor. Ayrıca genel DC dimming desteğine de sahip. Xiaomi 13 Pro ise daha büyük 6,73 inç çift kavisli ekranı ve aynı yeni nesil AMOLED ekranıyla öne çıkıyor. Cihaz, 3200×1440 çözünürlük ve doğru renk gösteriminin yanı sıra 120Hz LTPO dinamik yenileme hızı sunuyor. Ayrıca 1920 HZ PWM dimming desteğine sahip. Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro’nun ekranları optimum görüntüleme için 1.200 nit’e kadar tam ekran ve 1.900 nit’e kadar tepe parlaklığı ile mükemmel HDR özellikleri sunuyor.

Snapdragon 8 Gen 2 ile olağanüstü performans

Xiaomi 13 serisi, Qualcomm’un en yeni 4nm amiral gemisi işlemci serisi Snapdragon 8 Gen 2 ile donatıldı. Yeni 1+4+3 füzyon işlemci mimarisi, yüzde 37 performans artışı sağlarken güç tüketimini yüzde 47 oranında azaltıyor. Yeni Adreno GPU, güç tüketimini yüzde 49 azaltırken yüzde 42 performans artışı sağlıyor. Genel kıyaslama testlerinde Snapdragon 8 Gen 2 neredeyse fps/watt bazında 2 kat yüksek performans gösterdi. LPDDR5X 8533 Mbps bellek ve UFS 4.0 flaş depolama ile donatılan her iki cihaz, masaüstü işlemcilerle eşit veri performansı sunuyor ve bilgi işleme dayalı fotoğrafçılık gibi toplu veri işlemlerini büyük ölçüde iyileştiriyor. UFS 4.0 ayrıca fragmantasyonu önleyen Dosya Tabanlı Optimizasyon özelliğine sahip.

Gerçek renk deneyimi ve fotoğraf tarzları

Xiaomi 13 Serisi, tamamen yeni Leica gerçek renkli görüntüleme ve Leica portre deneyimine sahip Xiaomi 12S Ultra’da da kullanılan Leica’nın profesyonel optik lensleri ve iki farklı fotoğraf tarzı ile donatılmış. Yüksek çözünürlük, geniş diyafram açıklığı ve algılanması neredeyse imkansız sapmalar için Leica optik onaylı her iki lens, mükemmel bir görüntü kalitesi için sağlam bir temel sağlıyor. Ayrıca, hem telefoto hem de portreler için yeni 75 mm odak uzaklığı da mevcut.

Xiaomi 13 Pro’nun ana kamerası, Xiaomi 12S Ultra ile aynı optik kaliteyi elde etmek için 8 asferik (aspherical) lens, ALD ultra düşük yansıtma kaplaması, lens kenarı mürekkep kaplaması, döngüsel olefin malzeme ve döner kaplama işlemi IR filtresinden oluşan Leica’nın 23 mm ƒ/1.9 profesyonel optik lensi ve 1 inç IMX989 sensör içeriyor. Xiaomi 13’ün ana kamerası, kristal netliğinde görüntüler için 7 asferik lens, ALD ultra düşük yansıtma kaplaması ve yeni siklik olefin malzemeden oluşan Leica’nın 23 mm ƒ/1.8 profesyonel optik lensi ve IMX800 sensör içeriyor. Her iki cihazın da HyperOIS desteği bulunuyor.

Xiaomi 13 Serisinde 75 mm odak uzaklığına sahip yeni bir Leica telefoto lens bulunuyor ve kamera sistemi 0,5x – 1x – 3,2x optik yakınlaştırma aralığını kapsıyor. 75mm, portre çekimlerinin daha az bozulmasını sağlayan ve özneleri öne çıkaran klasik bir Leica odak uzaklığı ölçüsüdür. Buna ek olarak, Xiaomi 13 Serisinin ana lens sistemi, çok sığ bir alan derinliği ve benzersiz bokeh efekti için 75 mm’lik bir portre lensi sunuyor.

Xiaomi 13 Pro’nun 75 mm telefoto lensi, SLR lenslerin optik yol tasarımını referans alan ve altı lensi yenilikçi bir şekilde iki gruba ayıran, arkadaki üç lensi güçlü bir odaklama yeteneğine sahip olan ve odaklama sırasında lens grubunun içinde hareket edebilen, bu sayede sınırlı bir hareket mesafesi içinde 10 cm’den sonsuza kadar uzanan bir odaklama aralığı elde eden, yalnızca orijinal 75 mm telefotolar ve portreler değil, aynı zamanda süper yakın çekimler yapabilmenize olanak tanıyan hareketli bir lens tasarımına sahip.

Xiaomi 13 serisindeki iki fotoğraf tarzından biri olan Leica Authentic Look, Leica’nın imzasını taşıyan tarzı büyük ölçüde simüle ediyor, açık ve koyu arasındaki gerçek kontrastı ve görüntünün beyaz dengesini koruyor, ışık ve rengin bozulmasını önemli ölçüde önlüyor ve görüntüyü herhangi bir bozulma olmadan yakalamak için hassas bir fotoğraf işleme dengesi uyguluyor. Bu modda çekilen fotoğraflar doğrudan kullanılabiliyor, ancak post-prodüksiyon için ayarlama alanı da bırakıyor. Leica Vibrant Look, canlı renklerin yanı sıra parlak ve keskin gölgeler sunmak için orta düzeyde parlaklık ve doygunluk ayarları yaparken, doğruluğu ve ölçülülüğü koruyan görüntüleme tarzıyla özellikle canlı sahneler ve bilgi kaydı için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Leica’nın üstün görüntüleme estetik anlayışından gücünü alan Leica Authentic Look ve Leica Vibrant Look, yüzde 25 daha fazla renk yakalamaya olanak tanıyan, kırmızı ve yeşil renklerin gösterimini önemli ölçüde geliştiren P3 renk gamını destekleyecek şekilde yükseltildi. Bu, Xiaomi 13 Serisini günün en güzel zamanını, yani “altın saat” veya “mavi an” olarak adlandırılan gün batımı saatlerini yakalamada mükemmel hale getiriyor. Bu kısacık anlarda gökyüzü, kamera sisteminin renk ve dinamik aralığını test eden muhteşem bir renk dizisi sunuyor. Xiaomi 13 Pro, geniş renk gamı özelliğiyle bu sahnelerdeki zengin renkleri mükemmel şekilde koruyor.

Xiaomi 13 Serisi, Xiaomi Imaging Engine desteği sayesinde şirketin tüm amiral gemisi telefonları arasında en güçlü fotoğraf işleme yeteneğine sahip modeller olarak öne çıkıyor. Güçlü çalışma verimliliği ve genişleme yeteneği ile fotoğraf çekme hızını büyük ölçüde artıran paralel işleme sayesinde yalnızca RAW düzeyinde fotoğraf işlemeyi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda Xiaomi ProFocus için heterojen grafik işleme yeteneğini de destekliyor. Kamera uygulamasının Pro Modu, çekim parametrelerinin manuel olarak ayarlanmasına olanak tanıyor ve Adobe Labs tarafından kalibre edilen 10 bit RAW formatında fotoğraflar, 4K 10 bit Dolby Vision HDR video ve 4K 10 bit LOG video çekimini destekliyor.