Video İnceleme: Canon EOS R6 Mark II

Canon’un en yeni full frame aynasız fotoğraf makinesi modeli olan EOS R6 Mark II incelemesini YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.

Canon, şimdiye dek ürettiği en hızlı geliştirilmiş tam kare aynasız fotoğraf makinesi olan EOS R6 Mark II’yi kullanıcıları ile buluşturuyor. Canon’un EOS R Sistemini genişleten ve tamamen RF Yuvası temel alınarak geliştirilen bu yeni model, 40 kare/sn hız, düşük ışıkta yüksek AF performansı ve 6K RAW / 4K UHD videolar sunuyor. Serinin hibrit içerik üreticilerine yönelik en yeni modeli EOS R6 Mark II, RF Yuvasının güçlü temellerinden faydalanıyor ve EOS R6’nın belirlediği standartları yeniden tanımlıyor.