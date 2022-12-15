Video İnceleme: Canon EOS R6 Mark II

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Canon’un yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS R6 Mark II incelemesi YouTube kanalımızda yayında.

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Canon’un en yeni full frame aynasız fotoğraf makinesi modeli olan EOS R6 Mark II incelemesini YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.

DSC00187 kapak - Video İnceleme: Canon EOS R6 Mark II

Canon, şimdiye dek ürettiği en hızlı geliştirilmiş tam kare aynasız fotoğraf makinesi olan EOS R6 Mark II’yi kullanıcıları ile buluşturuyor. Canon’un EOS R Sistemini genişleten ve tamamen RF Yuvası temel alınarak geliştirilen bu yeni model, 40 kare/sn hız, düşük ışıkta yüksek AF performansı ve 6K RAW / 4K UHD videolar sunuyor. Serinin hibrit içerik üreticilerine yönelik en yeni modeli EOS R6 Mark II, RF Yuvasının güçlü temellerinden faydalanıyor ve EOS R6’nın belirlediği standartları yeniden tanımlıyor.

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