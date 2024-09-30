İnceleme: Panasonic Lumix GH7 ve Lumix S9

Yazı: Volkan Yetilmezer

Faz algılamalı 25,2 MP BSI CMOS sensör, ProRes RAW HQ dahili kayıt ve dünyanın ilk 32 bit ses kaydıyla donatılan LUMIX’in amiral gemisi hibrit kamerası, minimum kurulumla yüksek kaliteli ve yüksek verimli içerik üretmenize olanak tanıyor. Bize de onu incelemek düşüyor.

GH serisi, dünyada ilkleri yaşatan bir seri olarak video çeken kişiler arasında son derece bilindik bir seri. GH7 ise ProRes RAW HQ dahili kayıt, 32 bit ses kaydı gibi işlemleri kamera gövdesi üzerinde gerçekleştirebilen ve böylece minimum kurulumla yüksek kaliteli ve yüksek verimli içerik üretilmesi mümkün kılan bir kamera denebilir. LUMIX GH7’nin Faz Hibrit AF’si nesneleri sürekli olarak takip ederek onları hızlı ve hassas bir şekilde yakalıyor. Dinamik Aralık Arttırma özelliği, tüm ISO duyarlılığı aralıklarında geniş bir dinamik aralığa da olanak tanıyor. Biraz da detaylara bakalım.

ProRes RAW HQ Dahili Kayıt

5,7K 30p ProRes RAW HQ çekimler kamera gövdesine kaydedilebiliyor. Bu da size minimum kurulumla ve harici cihazlara ihtiyaç duymadan tek bir düğmeye basarak anı yakalama özgürlüğü veriyor. Geliştirilmiş gimbal uyumluluğu sayesinde diğer donanımlarla da rahatlıkla kullanılabiliyor. Kompakt bir gövdeyi ısı dağıtım yapısıyla birleştirerek ağır yüklerde (4:2:2 10 bit C4K/4K 60p/50p, ProRes RAW HQ) çekim yaparken bile uzun süreli kayıt olanağı sağlıyor.

Faz Hibrit AF

Otomatik odaklamada en önemli şey güvenilir olmak. LUMIX GH7, kontrast AF’ye ek olarak nesne takip performansını ve ölçüm teknolojilerini önemli ölçüde geliştiren Faz Algılamalı AF sistemini sunuyor. Kamera, birden fazla konunun yer aldığı zorlu sahnelerde bile konuyu yakalayabiliyor ve arkadan aydınlatmalı veya düşük ışıklı ortamlarda bile doğruluk sağlıyor.

ARRI LogC3 Kaydı

Kullanıcılar, DMW-SFU3A Yazılım Yükseltmesi (ayrı olarak satılır) kullanarak, ARRI’nin dijital sinema kameralarıyla renk eşleştirmesine olanak tanıyan ARRI LogC3*’ü kullanabiliyor. ARRI LogC3 eğrisinin LUMIX GH7’de görüntü işlenmesi, bu işlevin uygulanması için ARRI tarafından da onaylanmış. Zengin renk bilgisi ve geniş bir dinamik aralık sağlayan Log kaydı seçenekleri, geleneksel V-Log’a ek olarak ARRI LogC3’ü de içerecek şekilde genişletilmiş ve LUMIX’in iş akışı uyumluluğu daha da geliştirilmiş.

Daha Zengin Ton İfadesi

Dynamic Range Boost işlevi, tek bir pozlamayla iki tür görüntü elde ediyor ve bunları gerçek zamanlı olarak sentezleyerek önemli parlaklık farklılıkları olan sahnelerde bile zengin ton aralığına sahip kompozit görüntüler oluşturuyor. Hareketsiz görüntülerde, RAW verilerinde gölge tonlarının daha zengin ifade edilmesine olanak tanıyor. Videoyla birlikte 13+ stop V-Log/V-Gamut kaydını mümkün kılıyor.

Sınırsız 4:2:2 10 bit C4K/4K 60p/50p Video Kayıt Süresi

4:2:2 10 bit C4K/4K 60p/50p dahili kayıt sunan LUMIX GH7, önerilen çalışma sıcaklığında kullanıldığında sınırsız kayıt süresi sunar. Küçük ekipleri ve mobilitenin ve yüksek kalitenin şart olduğu zorlu koşullar için de ideal. Ayrıca HDMI çıkışı aracılığıyla eşzamanlı dahili kayıt ve harici kayıt yapılmasına da olanak tanıyor.

Her Zaman, Her Yerde En İyi İş Akışı

Adobe Frame.io ile yerel kameradan buluta entegrasyon sağlayan GH7, iş akışınızı da son derece kolaylaştırıyor. Frame.io Camera to Cloud ile içerik oluşturucunun görselleri ve videoları bulut aracılığıyla otomatik olarak yükleniyor, yedekleniyor, paylaşılıyor ve üzerinde grup çalışması yapılabiliyor.

Kablosuz/Kablolu Canlı Yayın

En son içeriklerinizi gerçek zamanlı olarak paylaşmak için GH7 mükemmel bir tercih olacaktır. Dış mekan kullanımı için, kablosuz canlı yayın (RTMP/RTMPS) LUMIX Sync uygulamasıyla kurulumu son derece kolay. Ayrıca iç mekan kullanımı için son derece kararlı kablolu canlı yayın (RTP/RTSP) da mevcut.

Gerçek Zamanlı LUT

LUT’lar, kamera gövdesindeki fotoğraflara ve videolara uygulanarak doğrudan kameradan fotoğraf ve video oluşturmanıza olanak tanır. GH7, “.VLT” ve “.CUBE” dosya formatlarını destekler. Bu özelliği kullanarak karmaşık düzenleme sonrası süreçte zamandan tasarruf edebilirsiniz. LUMIX Lab uygulamasıyla birlikte kolayca kendi LUT’larınızı oluşturabilir ve bunları kameraya yükleyebilirsiniz.

LUMIX Lab Uygulaması

Kamerayı akıllı telefonunuzla üç adımda eşleştirin ve ultra hızlı Wi-Fi bağlantısıyla içeriği sorunsuz bir şekilde aktarın. Ayrıca kırpabilir, parlaklığı ayarlayabilir, LUT’lar vb. işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Böylece herhangi bir sosyal medya platformunda basit düzenlemelerin anında yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Özellikler; 100.3 mmx138.4 mmx99.6 mm, 721g ağırlık, 25,2 megapiksel sensör, 4K ve 5.8K video, gerçek zamanlı LUT, faz hibrit AF, 1.840k noktalı serbest açılı monitör, 32bit ses kaydı, Wifi, Bluetooth ve çok daha fazlası.

Panasonic LUMIX S9

Yeni LUMIX S9 full frame fotoğraf makinesi ile hiçbir içerik düzenleme becerisine ihtiyaç duymadan profesyonel özelliklerle dolu çekimler yapıp yayınlamaya kadar 30 saniyede büyüleyici içerikler oluşturun.

LUMIX S9 küçük ve kompakt olmasının yanında profesyonel düzeyde özelliklerle donatılmış. Full frame sensörüyle bu kamera, düşük ışık koşullarında bile çarpıcı sonuçlar sunarak yüksek çözünürlüklü videoları ve etkileyici fotoğrafları kolaylıkla çekmenize olanak tanıyor. O halde gelin detaylarına bakalım.

LUMIX, özellikle yeni nesli daha yakınında tutabilmek adına hem renkli yapısı hem de küçük yapısı ile özel bir kamerayı piyasaya sürerek sosyal medyanın gücünü daha iyi kullanan bir kullanıcı kitlesi elde etmeyi düşünüyor. Bunu da özellikle yüksek çözünürlüklü 4K/6K videolar ile nefes kesen güzellikteki manzaraları ve saklamak istediğiniz unutulmaz anları yakalamanıza ve paylaşmanıza imkan vererek yapıyor. Başlıklar halinde neler yapabildiğine bir bakalım.

Renkli Tasarım

Yeşil, kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan LUMIX S9, özellikle siyah renkli kameralardan sıkılanlar için mükemmel olmuş diyebiliriz. Açık konuşmak gerekirse yeşil rengi pek sevmem ama bu kamarada mükemmel durmuş ve benim favori rengim yeşil oldu. Tabi ki bu güzel görünüşün ardından kameranın formu da önem kazanıyor. Üst kısımda bir vizör olmaması, onu hem küçük hem de kullanışlı kılıyor.

Esnek Çerçeveleme (Open Gate)

Tek çekimde tüm en boy oranlarını elde ederek ihtiyacınız olan çerçeveyi yakalayın, ihtiyacınız olmayanı kırpın. Daha sonra düzenlemek isterseniz yeni MP4(Lite) modlu 4K video, akıllı telefonunuza aktarmak için size mükemmel bir seçenek sunuyor. İstediğiniz en boy oranına göre kırpmak için LUMIX Lab uygulamasını kullanmanız yeterli.

Hızlı Nesnelere Odaklanın

Faz Hibrit otomatik netleme hem hareketsiz hem de hareketli nesnelerde keskin görüntüler sağlıyor. Video için, çerçevenin neresinde olursa olsun nesnenizin her zaman odakta olmasını garanti ediyor. Gövdeden görüntü sabitleme (IBIS) ile elde çekim yaparken her durumda sabit çekimler yapmanızı sağlıyor. Güçlü görüntü sabitleme, durum ne olursa olsun çekimlerinizin sabit kalmasını sağlıyor.

Gerçek Zamanlı LUT

Zamanınızı uzun uzun harcamaya gereke kalmadan, sinematik görünümleri doğrudan kameranın içinde uygulayabiliyorsunuz. LUMIX Lab uygulamasındaki çok çeşitli LUT’lar arasından seçim yapabilir veya kamerada kullanmak üzere kendi kişisel tarzınızı yaratabilirsiniz.

LUMIX Lab Uygulaması

Kamerayı akıllı telefonunuzla üç adımda eşleştirip, ultra hızlı Wi-Fi bağlantısıyla içeriği akıllı telefonunuza sorunsuz bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Ayrıca kırpabilir, parlaklığı ayarlayabilir, LUT vb. uygulayabilirsiniz.

Uzatılmış Pil Ömrü

LUMIX S9, pek çok LUMIX kamerada olduğu gibi DMW-BLK22 pil ile birlikte geliyor. Bu da size daha uzun pil ömrü sunuyor. Ayrıca kameranızı, bir powerbank ve USB Type-C kabloyla çalıştırırken de şarj edebilir ve kullanabilirsiniz. Böylece nerede olursanız olun her zaman kullanıma hazır olursunuz.

Genişletilmiş Yakınlaştırma Aralığı

Kırpma Yakınlaştırma / Hibrit Yakınlaştırma, hem fotoğrafların hem de videoların yakınlaştırma aralığını genişletir. Hibrit Yakınlaştırma, Optik Yakınlaştırma ve Kırpma Yakınlaştırmanın birleşimidir. Bu işlev, yanınızda çok az ekipman taşısanız bile ifade aralığınızı genişletmenize olanak tanıyor.

Özellikler; 73,9 mmx126 mmx46,7 mm, 403g ağırlık, 24,2 megapiksel sensör, 4K ve 6K video, gerçek zamanlı LUT, faz hibrit AF, 1.840k noktalı serbest açılı monitör, Wifi, Bluetooth ve çok daha fazlası.