İnceleme: Saramonic Blink900 B2

İçerik üreticilerinin yakından tanıdığı bir marka olan Saramonic’in Blink900 B2 kablosuz mikrofon modelini inceledik.

Bir süre öncesine kadar Blink500 Pro B2 modeliyle de adından sıkça söz ettiren Saramonic, yeni mikrofon çeşidinde kapsül değişikliğine gidilerek eski mikrofonlara göre hassasiyet ve kaliteyi bir hayli artırmış. Bu mikrofon sayesinde broadcast kalitesinde ses alabilmek artık mümkün. Blink900 modeli 2.4GHz kablosuz frekansı kullanıyor. Blink900 B2 ile toplamda 2 kişiye kadar DSLR, aynasız fotoğraf makinesi, video kamera, akıllı telefon, bilgisayar ve tablet gibi teknolojik ürünler üzerinden kayıt alabilmek mümkün.

Yeni geliştirilen teknoloji ile birlikte Blink900 modeli artık otomatik olarak ekran parlaklığı ve otomatik gain kontrolü de yapabiliyor. Oldukça küçük bir yapıya sahip olan bu setin en beğendiğimiz özellikleri hafifliği, kayıt kalitesi ve çekim mesafesinin artırılması oldu.

Seçilebilir 3 adet low-cut filtre seçeneği ile belirli frekans aralığındaki sesleri filtrelemek de mümkün. Ayrıca bu esnek kayıtları yaparken kulaklık çıkışı ile beraber sesleri eş zamanlı olarak dinleme imkanınızda bulunuyor.

Uzun çalışma süresi

Toplamda 6 saate kadar çalışma süresi olan Blink900 B2 modelindeki harici şarj yuvası artık Type-C olarak güncellenmiş. Bu sayede mikrofonlar hem daha global hem de daha hızlı bir şekilde kendi kutusu dışında da şarj edilebiliyor.

En sevilen özelliklerinden biri de Blink500 Pro B2 modelinde olduğu gibi kablosuz şarj kutusu ile birlikte gelmesi oldu. Bu şarj kutusu deri görünümlü ve çok şık olmuş. Alıcı ve vericiler bu kutuda şarj edilebiliyor. Bu modelde alıcı ve verici için 6 saate kadar pil ömrüne sahip şarj edilebilir lityum iyon pil kullanılmış. Şarj kutusu alıcı ve vericileri 3 kez tam şarj edebiliyor. Böylece enerji sıkıntısı olmadan seyahatlerde de neredeyse 1 gün boyunca çekim yapılabilmek mümkün.

Blink900 modelinin eski mikrofonlara oranla çekim mesafesi de yaklaşık 2 kat artırılmış. Ürün bilgilerinde 200 metreye kadar kesintisiz bir ses alınabildiği yazılsa da bu rakam şehir içinde pek mümkün olmuyor. Ancak yine de mesafenin bir hayli arttığını söylemeliyiz.

Ürünü alır almaz, şarj ettikten sonra hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ürünün herhangi bir kurulum veya ayara ihtiyacı yok. Tabi kişisel tercihleriniz ve kullanım yerlerine göre özel ayarlar da yapılabiliyor.

Yeni LCD ekran

Ürünün LCD ekranları oldukça faydalı… Ekranlarda bulunan farklı renkler, level ses seviyelerini görmenizi ve kolayca müdahale edebilmenizi sağlıyor. Ayrıca kolay menü sistemi sayesinde yine LCD ekrandan görerek seçimleri yapabilmeniz mümkün. Çekim yapmak istediğiniz ortama göre mikrofonları ister mono, ister stereo ses çıkışı ile kullanabilirsiniz.

Zengin kutu içeriği

Blink900 B2 kutu içeriği de inanılmaz zengin. Bu mikrofon seti ile birlikte kullanamayacağınız kayıt cihazı yok gibi… DSLR, aynasız, video kamera, akıllı telefon, tablet, bilgisayar, yani aklınıza ne geliyorsa… Ürünle gelen bağlantı kablolarının kalitesi çok iyi ve yaka mikrofonları da birinci sınıf.

Saramonic mikrofonların Türkiye distribütörü, fotoğraf severlerin yakından tanıdığı Zoom İthalat. Saramonic mikrofonların diğer modelleri hakkında da firmanın web sitesinde detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

* Saramonic Blink900 B2 modelinin incelemesini “Ömer Serkan Bakır” YouTube kanalında aşağıda izleyebilirsiniz.