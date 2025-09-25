İnceleme: Saramonic Air

İçerik üreticileri, vlogger’lar, fotoğrafçılar ve ses konusunda pratik bir çözüm arayanlar için önerebileceğimiz Saramonic Air kablosuz mikrofon seti inceleme konuğumuz oldu.

İçerik üretirken pek çok kullanıcının yaptığı en büyük hata, pahalı kameralar alıp ışık yatırımı yaparken belki de en önemli konu olan ses detayını atlıyorlar. Bir video izlerken konu ne kadar ilginç olursa olsun ses kötüyse izlenmediğini biliyorsunuz. O yüzden hangi ekipmanlarla çekim yapacağınızı belirledikten sonra ihtiyacınıza en uygun mikrofonu bulmak artık çok kolay. Saramonic firması uzun yıllardır bu konuda epeyce tecrübe kazandı ve ürünlerini inanılmaz geliştirdi. İşte Samamonic Air modeli de içerik üretirken en büyük dertlerden biri olan ses kalitesi sorununu pratik bir şekilde çözmek için tasarlanmış.

Retro tarzda yeni tasarım

Bu küçük ama güçlü sistem, kablo karmaşasını ortadan kaldırarak, cihaz bağımsız size özgürlük sağlıyor. Saramonic Air, Retro tarzda kompakt ve hafif yapısıyla cebinizde bile taşıyabileceğiniz kadar küçük bir mikrofon seti. Metal alaşımlı ve üzeri şeffaf olan kutu çok hoş görünüyor. Şeffaf bölmeden alıcı ve vericilerin pil durumları hızlıca kontrol edilebiliyor.

Hafif ve kompakt yapı

Mikrofonlar sadece 11 gram ağırlığında. Hem klipsli hem de mıknatıslı kullanılabiliyor. Hatta bu tür hafif bir mikrofonu örneğin şapkanıza bile takarak kullanabilirsiniz. Alıcı ve vericiyi kutudan çıkarınca otomatik olarak bağlanıyorlar. Sizin bir müdahale etmenize gerek kalmıyor. Alıcıyı kameraya taktığınızda kamera açıldığında otomatik olarak açılıyor. Böylece çekime başladığınızda alıcıyı açmakla uğraşmıyorsunuz. Kamerayı kapattığınızda da yine otomatik olarak kapanıyor.

Mikrofonlara rüzgar kesici tüyler takılıyken kutuya sığabiliyor. Böylece çıkarıp tekrar kutuya koyarken zorluk yaşanmıyor. Ürünün kutusunda şarj kutusu, alıcı, vericiler, rüzgar kesici tüyler, şarj kablosu, TRS kablosu, USB-C adaptörü ve bir taşıma kılıfı yer alıyor. Kutudan çıkmıyor ama istenirse Lightning adaptörü satın alınabiliyor.

Cihaz bağımsız tam uyum!

Saramonic Air kamera, telefon, bilgisayar, bazı aksiyon kameraları ve tabletlerde sorunsuz kullanılabiliyor. Ürünün kompakt yapısı ve kullanım için ekstra bir ayar yapılmasına gerek kalmaması özellikle bu işlere yeni giriş yapan içerik üreticileri için kullanışlı olacaktır diye düşünüyorum.

Alıcının ekranı 1 inç büyüklüğünde. Burada ses seviyesi, bağlantı ve pil durumu gibi daha birçok ayar görülebiliyor. Bu ekranın parlaklık seviyesi de ayarlanabiliyor. 3.5 mm kulaklık çıkışı sayesinde sesinizi anında dinleyebilir, kaydınızı güvenle kontrol edebilirsiniz. Alıcı üzerinde 3 tane düğme yer alıyor. Açma-kapama, menü ve gürültü engelleme. M düğmesine basılı tuttuğunuzda menü içerisine girebilir ayarları da yine kolayca yapabilirsiniz. Bu arada mikrofon kutudan çıkardığınız gibi kullanıma hazır halde geliyor. Ancak dilerseniz tabi ki daha sonra ince ayarları yapabilir ve çekim ortamınıza göre kişiselleştirebilirsiniz.

Temiz ve net ses performansı

Mikrofonlar oldukça temiz ve net bir ses performansı sunuyor. İki farklı gürültü engelleme modu kullanılabiliyor. Hafif ve Güçlü olarak ayarlanabilen gürültü engelleme modu istenirse tamamen de kapatılabiliyor. Kayıt yaptığınız yere göre gürültü engelleme modunu seçebilir ve istenmeyen arka plan seslerini azaltabilirsiniz.

Ayrıca 3 tane EQ ayarı ile ses tonunuzu değiştirebilirsiniz. Daha derin baslar, daha net tizler veya otomatik vokal güçlendirme ile ses deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz. Giriş seviyesindeki içerik üreticileri için yapılmış olmasına rağmen Saramonic Air ses kalitesinden ödün vermiyor. Saramonic Air’in kondenser mikrofonu, 48 kHz 24-bit kayıt özelliğiyle birçok kullanıcı için yeterli bir kalite sunuyor. 20 Hz ile 20 kHz frekans aralığında tüm detayları eksiksiz kaydedebiliyor. 90 dB sinyal-gürültü oranı sayesinde sesiniz temiz ve berrak kalıyor.

Tek şarjda 10 saate kadar kullanım

Mikrofon tek şarjla 10 saate kadar, ekran açık şekilde alıcı ise 6,5 saate kadar kesintisiz çalışıyor. Şarj kutusu, tüm üniteleri 1,5 kez yeniden şarj edebiliyor. Kutunun pil kapasitesi 1300mAh. Bu şekilde çok uzun bir süre kullanım süresi sağlanmış oluyor. Alıcı üzerindeki LED göstergeler sayesinde pil seviyeleri de kolayca takip edilebiliyor. Bu küçük mikrofonların yanında standart 3.5mm’lik lavalier girişi bulunmuyor. Bu mikrofonlar için Saramonic özel bir giriş yapmış ve standart kablolu mikrofonlar takılamıyor.

Uzun menzil

Saramonic Air’in 300 metre mesafeye kadar menzili olduğu söyleniyor. Ancak tabi ki bu mesafe biraz kağıt üzerinde kalıyor. Çünkü bulunduğunuz ortama göre menzil çok fazla değişiyor. Ancak ortalama dış mekanlarda 50-100 metre arasında bir sorun yaşamayacağınızı söylemeliyim ki yaptığım testlerde bunu gördüm.

Gelişmiş telefon uygulaması

Saramonic’in güçlü olduğu bir diğer detay ise uygulaması… Telefon ve tabletinize indirebileceğiniz bu uygulamayla mikrofonun tüm ayarlarını da kolayca yapabilirsiniz. Ancak bir bluetooth bağlantısı falan olmadığı için ayarları yapabilmek için alıcıyı telefona veya tablete bağlamanız gerekiyor. Ses kaydını hatta video çekimini de direkt bu uygulama üzerinden yapabilirsiniz.

İçerik oluşturma kolaylığı sunuyor

Ses inovasyonunda dünyaca ünlü bir firma olan Saramonic, giriş seviyesi içerik üreticileri için kablosuz yaka mikrofonu sistemi Saramonic Air ile tam bir fiyat/performans ürünü tasarlamış. Bu kompakt mikrofon, zengin bir ses deneyimi ve içerik oluşturma kolaylığı arayan içerik üreticileri için ideal bir sistem olmuş.

Kısacası Saramonic Air, zengin bir ses deneyimi ve içerik oluşturma kolaylığı sunarken, YouTube videoları, röportaj çekimleri, sosyal medya içerikleri için pratik, taşınabilir ve kaliteli bir ses çözümü sunuyor. Saramonic mikrofonların Türkiye distribütörü Zoom İthalat. Firmanın web sitesinde Saramonic Air ve diğer modellerle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Saramonic Air incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.