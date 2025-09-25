İnceleme: Huawei Pura 80 Ultra

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Akıllı telefon kameraları içerisinde efsane bir model olan Huawei Pura 80 Ultra’yı inceliyoruz. Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Pura 80 Ultra serinin en güçlü ve en iddialı modeli…

DXOMark listesinde 1 numara!

Bu yeni model, bağımsız görüntü kalitesi değerlendirme kuruluşu DXOMark tarafından yapılan testlerde en yüksek puanı alarak mobil kamera sıralamasında birinci sıraya yerleşti. DXOMark test raporunun özetinde, Huawei Pura 80 Ultra’nın farklı ışık koşullarında tutarlı ve canlı renkler, keskin detaylar ve doğal pozlama sunduğu belirtiliyor. Raporda ayrıca, portre modunun başarılı cilt tonu verdiği ve doğal arka plan bulanıklığı sağladığı, ultra geniş ve telefoto kameraların ise yakınlaştırma yapıldığında bile yüksek görüntü netliğini koruduğu ifade ediliyor.

İlk gözüme çarpanlar…

Huawei Pura 80 Ultra kameralarının ilk bakışta dikkatimi çeken ve üzerinde oldukça durulan birkaç detayını hemen söylemek istiyorum.

* Ana kamerada 1 inç büyüklüğünde RYYB sensör kullanmış.

* Gece çekimlerinde yüksek kaliteli görseller elde edilebiliyor.

* Geniş bir dinamik aralık seviyesi sunuluyor ki bu konuda çok iddialı bir model bu…

* Ana kamerada fiziksel olarak değiştirilebilen diyafram var.

* Telefoto kamerada sensör kaydırmalı OIS bulunuyor.

* İlk kez gördüğümüz değiştirilebilir çift telefoto kamera da yine bu modelde yer alıyor.

Şimdi kameraların teknik özelliklerine biraz yakından bakalım.

Telefonun ağırlığı 234 gram. Hafif ve çok ince bir model olduğunu söyleyemem. Üçgen şeklinde tasarlanan ana kamera modülü biraz çıkıntılı. Ancak zaten bu kadar gelişmiş kamera özelliklerini yine de iyi sığdırmışlar diye düşünüyorum.

Ana kamera 50MP çözünürlükte ve 1 inç sensör boyutuna sahip. Optik görüntü sabitleyici bulunan bu kameranın diyafram açıklığı f/1.6 ile f/4 arasında fiziksel olarak değiştirilebiliyor. Diyafram değerlerini manuel olarak ayarlayabilir ya da otomatik modda her zamanki gibi fotoğraflar çekebilirsiniz. Ancak Pro modda tüm kontrolleri yaparak, keyifle sakin sakin fotoğraf çekmek çok başka bir duygu açıkçası Kamerada fiziksel bir diyafram olması kolay bir iş değil tahmin edersiniz ki… Ancak Pura 80 Ultra bunu gayet sorunsuz yapabiliyor.

Fiziksel diyafram kullanılabiliyor

Kamerada Açıklık modu ile diyafram öncelikli çekimler yapılabiliyor. Açıklık moduna girdiğinizde 1x, 2x ve 5,6x zoom seçenekleri ve fiziksel ya da sanal açıklık değerleri kullanılabiliyor. Fiziksel açıklıkta f/1,6, 2, 2,8 ve 4 diyafram değerleri seçilebiliyor. Mobil fotoğrafçılığa meraklıysanız Pura 80 Ultra ile öğrenebileceğiniz ve kendinizi geliştirebileceğiniz çok fazla konu var esasında…

Bir diğer kamera 40MP’lik ultra geniş açı… Bu kameranın odak uzaklığı 13mm ve diyafram açıklığı f/2.2. Dar alanlarda ya da manzara çekimlerinde gayet iyi sonuçlar alınıyor. Ultra geniş açı kameralar pek çok telefonda çok önemsenmiyor ve nedense düşük çözünürlüklü kötü sensörler kullanılıyor. Pura 80 Ultra ise bu konuda da bir adım öne geçiyor ve gayet başarılı geniş açı performansı sunuyor.

Değiştirilebilir çift telefoto lens

Bu modelin en iddialı olduğu kamera özelliği ise değiştirilebilir çift telefoto lens sistemi. Tek sensör yapısında iki farklı telefoto lens kullanılıyor. 3,7x ve 9,4x optik zoom yapılabiliyor. 3,7x optik zomda f/2.4 diyafram değeri ve 50MP’lik çözünürlük sunuluyor. 9,4x optik zoomda ise f/3.6 diyafram değeri ve 12,5MP’lik çözünürlük değeri bulunuyor. Kamera çekim ekranında 9,4x yerine 10x zoom değerini görüyoruz. Ancak teknik detaylarda bu değer 9,4x olarak geçiyor.

En ilginç yanı ise bu iki ayrı telefoto lens tek bir modül içerisinde tasarlanmış. Bu telefoto lensler seçiminize göre fiziksel olarak hareket eden bir penta prizma sayesinde değiştirilebiliyor. Tek bir modülde birleştirilen sistem, farklı mesafelerdeki çekimlerde netlik ve detay kaybını en aza indiriyor. Sistem karmaşık ve zor gibi görünse de iyi bir şekilde optimize edilmiş ve böylece ciddi bir alan kazanılmış. Ama yine de kamera modülünün oldukça heybetli göründüğünü söylemeliyim.

Ön kamera ise 13MP çözünürlük ve f/2 diyafram değeri ile geliyor. Gayet iyi ve net selfie çekimler yapılabiliyor.

Fotoğraf meraklıları için pek çok detaylı çekim modu var

Pek çok telefon kullanıcısı fotoğraf modunda otomatik olarak çekim yapıyor. Esasında bu gayet normal. Çünkü görüntüleme sistemleri cep telefonu kameralarında o kadar iyi bir noktaya geldi ki sensör, lens ve yazılım konusundaki optimizasyonlar sonuç görüntüleri neredeyse mükemmel olarak karşımıza çıkarıyor. Durum normal şartlarda bu şekilde… Ancak ileri seviyedeki kullanıcılar ve fotoğraf meraklıları çok daha fazlasını istiyor. İşte bu sebeple telefon markaları efsanevi fotoğraf firmaları ile işbirlikleri yapıyor. Sonucunda da kullanıcıların beklentilerini karşılamaya çalışıyor.

Huawei’de uzun zamandır mobil fotoğrafçılık teknolojileri alanında bir marka haline getirdiği XMAGE ile bu alanda çok iyi işlere imza atıyor. Teknolojik yenilikleri, çekim deneyimini ve görüntüleme konusundaki vizyonu bir üst basamağa taşıyor.

İleri seviye kullanıcılar için bu modelde çok sevecekleri farklı kamera modu da yer alıyor. Mesela Gece modunda 1/4 sn enstantane hızından 32 saniyeye kadar ayarlanabiliyor. Ayrıca ISO değeri de yine manuel seçilebiliyor. Anlık Çekim Modu yine hızlı konuları yakalamak için oldukça başarılı…

Portre Modu her zamanki gibi Huawei telefonların en dikkat çeken yönlerinden biri… Portre Modunda 1x, 2x ve 5,6x optik zoom ile detaylı portreler çekilebiliyor.

Zaten Pro modundan az önce de bahsetmiştim. Pek çok gelişmiş fotoğraf ayarı bu modda yer alıyor. Ayrıca RAW formatta çekimler de yine bu modda yapılabiliyor.

Işık Resmi diye adlandırılan bir mod da var. Trafikteki arabaların ışık çizgileri, bir şelalenin akışkanlığı ya da yıldız izleri gibi uzun pozlamalı çekimler burada yapılabiliyor. Bana kalırsa sadece teknik özellikleri konuşmak yerine bu telefonla neler yapılabileceğini de konuşmak lazım. Çünkü bazı teknik özellikler kullanıcıları ilgilendirmeyebiliyor. O yüzden size şunu söyleyebilirim ki Pura 80 Ultra modeli kamera özelinde, teknik yeterlilik konusunda oldukça üst seviye bir donanımla geliyor. XMAGE katkısı ve yapay zeka destekli algoritmalarla renk doygunluğundan netliğe, gölge ve parlak alanların dengesinden arka plan ayrımına kadar birçok konu başarıyla hallediliyor.

Mobil fotoğrafçılık alanında başarılı işler için böyle bir telefon hayalleri süsleyebilir. Ancak gözünüz daha yukarıdaysa bu noktada iş sizin yeteneklerinize, ilgi ve sabrınıza da ihtiyaç duyacaktır. Yani her şeyi telefondan beklemeyin demek istiyorum.

Telefonun diğer önemli özellikleri…

Bu yazıda daha çok kamera özelliklerini anlatıyoruz. Ancak telefonun diğer bazı detaylarından da kısaca bahsetmek istiyorum.

Ekran kenarları yuvarlatılmış bir tasarıma sahip olan telefonun ekran boyutu 6.8 inç. LTPO OLED ekran, 120Hz dinamik yenileme hızı sunuyor. Huawei X-True display ekranı 3000 nite varan tepe parlaklık değerine sahip. Telefonda kullanılan işlemci 8 çekirdekli Kirin 9020. RAM 16GB ve depolama alanı ise 512GB. Pil kapasitesi 5170 mAh. Telefon kablolu 100W hızlı şarjı ve 80W kablosuz şarjı destekliyor. IP68 ve IP69 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikalarına sahip.

Telefonda yan tuş aynı zamanda parmak izi algılayıcı olarak çalışıyor. Parmak izi sensörünün ekranda olmasındansa bu şekilde yer alması bana daha mantıklı geliyor. Ayrıca yan tuş, hızlı erişim için programlanabilen bir düğme olarak da çalışıyor. Bu tuşa kamerayı atadım ve iki kez dokunduğumda anında kamera açılıyor.

Tabi konu Huawei telefonlar olunca pek çok kullanıcıdan Google hizmetleri çalışıyor mu diye bir soru alıyorum. Pura 80 Ultra’da da Google uygulamaları yüklü olarak gelmiyor. AppGalery’den Gbox uygulamasını indirip ondan sonra PlayStore ya da diğer Google uygulamalarını sorunsuz indirebilirsiniz.

Peki, bu telefon kimler için daha uygun diye soracak olursanız. Onu da şöyle özetleyebilirim.

Profesyonel ya da ileri seviye içerik üreticileri, fotoğrafçılar, her an elinin altında güçlü bir kamera olmasını isteyenler, sık seyahat edip tek bir cihazda hem fotoğraf hem video çözümlerini kullananlar bu telefonla çok rahat edecekler.

Sonuç olarak Huawei Pura 80 Ultra, özellikle kamera sistemine yatırım yapanlar için göz dolduran bir seçenek olmuş. Yeni büyük görüntü sensörü, değiştirilebilir çift telefoto lensi, değişken diyafram mekanizması, geniş dinamik aralığı, düşük ışık performansı pratikte ciddi farklar yaratabiliyor. Eğer biraz büyük ve nispeten ağır telefon kullanmayı sorun etmiyorsanız ve fotoğraf çekmek sizin için önemliyse, bu cihaz kesinlikle listenizde olmalı…

Huawei Pura 80 Ultra incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.