Nikon’dan İkinci Nesil Nikkor Z 70-200mm Objektif

Nikon’un yeni ikinci nesil Nikkor Z 70-200mm zoom objektifi, bugüne kadarki en iyi AF sistemi, yeniden tasarlanmış S-Line optikleri, geliştirilmiş ergonomi ve daha hafif yapısı sayesinde yükseltilmiş f/2.8 profesyonel orta menzilli telefoto zoom objektifi, fotoğrafçılara ve video çekenlere her zamankinden daha fazla durumda avantaj sağlıyor.

998 Gram Ağırlığıyla Sınıfının En İddialısı

Sınıfının en iddialısı olan 998 g ağırlığıyla NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II; denge, çeviklik ve stabilite açısından önemli bir yükseltme sunuyor. Önceki modele göre tam 362 gram daha hafif ve 12 mm daha kısa olan bu yeni objektif, elde çekim yaparken daha rahat bir kullanım sağlıyor. Gimbal üzerinde Z serisi fotoğraf makinesi kullanan videographerlar, odak uzaklığı değiştirilirken ağırlık merkezini sabit tutan dengeli dahili zoom özelliğinden faydalanabiliyor. Ayrıca NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II, zorlu koşullarda her türlü avantajı sağlamak için f/2.8 geniş diyafram açıklığı ile objektif içi 6 stopa kadar titreşim azaltma özelliğini bir araya getiriyor. Senkro VR, uyumlu Z serisi fotoğraf makineleriyle çerçevenin merkezinde ve kenarlarında maksimum stabilite sağlıyor.

Öne Çıkan Ergonomik İyileştirmeler

Nikon’un Silky Swift ses bobini motorlarıyla donatılmış yeni AF sisteminin hızı ve sessizliği sayesinde tepki süresi büyük ölçüde artırıldı. AF hızı, bu objektifin ilk nesline kıyasla 3,5 kata kadar daha hızlı ve %50 daha sessiz… Ayrıca maksimum telefoto konumunda tarama süresi azaltıldı ve zoom sırasında netleme izleme daha doğru hale getirildi… Yeni optik formül sayesinde hassasiyet de önemli ölçüde artıyor. Daha az mercek kullanılmasına rağmen daha fazla etki sunan, bu sadeleştirilmiş optik tasarım; keskinlik, bokeh efekti ve parlama önleme performansını yeni bir seviyeye taşırken, aynı zamanda objektif ağırlığında genel bir azalma elde edilmesine de katkıda bulunuyor. Profesyonel kalitedeki hava şartlarına dayanıklılık özelliği objektifi koruyor. Ergonomik iyileştirmeler arasında çıkarılabilir tripod askısı, ARCA-SWISS tripod ayağı ve tıklama özelliği kapatılabilen kontrol halkası yer alıyor.