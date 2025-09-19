RICOH, yüksek kaliteli GR serisi kompakt kameraların en yeni modeli olan RICOH GR IV‘ü pazara sundu.

Kompakt ve hafif bir gövdeye sahip bu kamera, yüksek kaliteli ve yüksek çözünürlüklü görüntüler ile sezgisel ve hızlı sokak fotoğrafçılığı deneyimini bir araya getiriyor. Bu özellikleri sayesinde, fotoğrafçılar mükemmel bir seçim haline geliyor.

GR serisinin temel değerlerini — görüntü kalitesi, tepki hızı ve taşınabilirlik — daha da geliştirmek amacıyla, bu yeni model tamamen yeniden tasarlanmış ana bileşenlerle donatılmıştır: yeni bir lens, görüntü sensörü ve görüntü işleme motoru. Yeni geliştirilen APS-C boyutunda görüntü sensörü ve özel olarak tasarlanmış lens, görüntü kalitesini artırırken daha ince bir gövde tasarımına olanak sağlıyor. Yeni batarya tasarımı ise pil ömrünü iyileştiriyor. Ayrıca, yeni iletişim özellikleri ve uygulamalar sayesinde bu üst düzey modelin bağlantı kabiliyetleri de önemli ölçüde geliştirildi.

Başlıca Özellikler:

Yeni Tasarlanmış, Yüksek Performanslı GR Lensi

GR IV, olağanüstü görüntü performansını ince bir tasarımla birleştiren yeni bir GR LENS 18.3mm F2.8 lensle donatılmıştır. 28mm eşdeğer görüş açısı ve büyük F2.8 diyafram açıklığı korunmuştur. Yedi elementten (beş grupta) oluşan optik yapı; büyük çaplı küresel olmayan (asferik) lensler ve düşük dağılımlı yüksek kırılma camlar içerir. Bu sayede köşeden köşeye net, yüksek kontrastlı ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar.

Yüksek Kaliteli Görüntüler

Yeni arka aydınlatmalı APS-C boyutlu CMOS sensör ve güncellenmiş GR ENGINE 7 görüntü motoru sayesinde 25.74 efektif megapiksel çözünürlükle mükemmel detay ve ton geçişleri sunar. ISO 204800’e kadar ultra yüksek hassasiyet desteklenir. RICOH’un özel “akseleratör birimi”, sensörden gelen görüntü verisini optimize ederek görüntü motoruna iletir.

Gelişmiş Orijinal SR Mekanizması

Beş eksenli SR sistemi, CIPA 2024 standartlarına göre orta alanda 6, kenarlarda 4 pozlama durağına kadar titreşim azaltma sunar. Makro çekimlerde bile kaymaları etkili şekilde azaltır.

Hızlı Otomatik Odaklama ve Kısa Açılış Süresi

Yeni lens yapısı ve başlatma sırası ile GR IV, sadece 0.6 saniyede açılır — GR serisinin en hızlısı. Yüksek hızlı lens motoru ve sensör veri aktarımı sayesinde AF hızı ve doğruluğu önemli ölçüde iyileştirilmiştir.

Kompakt, İnce ve İşlevsel Gövde Tasarımı

Fotoğrafçının kamerayı sağlam kavraması için arka kısımda ergonomik bir başparmak desteği yer alır. Tüm düğme ve kadranlar yeniden düzenlenmiş, mod ayar kolu döner kadranla değiştirilmiştir. Gövde, hafif ama dayanıklı magnezyum alaşımdan yapılmıştır.

Hızlı Pozlama Modu Ayarı

Program AE modunda, ön kadranla diyafram öncelikli, arka kadranla enstantane öncelikli moda geçilebilir. Yeni eklenen Sn (Snap Mesafe Öncelikli AE) modu, alan derinliğini vurgulayan sokak çekimleri için özel olarak geliştirilmiştir.

Yeni “Sinema” Modu

12 geleneksel görüntü efekti moduna ek olarak, Sarı veya Yeşil tonlu yeni bir Sinema modu eklendi. Bu mod, nostaljik film efekti verir. Renk doygunluğu, ton, kontrast, gren gibi ayarların yanı sıra efektin şiddeti ve boyutu da ayarlanabilir.

Bluetooth ve Kablosuz LAN Çift İletişim Sistemi

Bluetooth® ve Wi-Fi destekli iletişim sayesinde, akıllı telefonlarla kolayca eşleşebilir. Yeni GR WORLD uygulaması ile resim aktarımı, uzaktan deklanşör kontrolü ve konum bilgisi eşlemesi mümkündür.

Parlak LCD Monitör

3.0 inçlik, yaklaşık 1.037.000 noktalı LCD ekran; özel reçine dolgulu hava boşluksuz yapı sayesinde yansımayı azaltır. Otomatik parlaklık ayarı ile ortam ışığına göre görünürlük optimize edilir.

Diğer Özellikler:

Yeni antistatik ve leke önleyici kaplama ile geliştirilmiş DR II toz temizleme sistemi.

Full HD (1920×1080/60 fps) video kaydı (H.264 formatında).

Ön/arka kadranlar ve poz telafisi düğmeleri için özel işlev atama seçenekleri.

RAW dosyaları kamerada işleyip JPEG çıktısı alma.

Yaklaşık 53GB dahili depolama alanı.

Opsiyonel GW-4 Geniş Açı Dönüştürücü ile 21mm eşdeğer ultra geniş açı.

Yeni RICOH GF-2 kompakt flaş ile uyumluluk.

Crop modu ile 35mm (15MP) veya 50mm (7MP) eşdeğer kırpılmış çekim imkanı.