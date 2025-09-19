Google TV desteğine sahip akıllı taşınabilir monitör: ASUS ZenScreen MS27UC

Advertorial

ASUS markanın ilk Google TV akıllı monitörü olan ZenScreen Smart MS27UC’yi satışa sundu. ASUS’un ilk Google TV akıllı monitörü, iş ve oyun arasında sorunsuz geçişin yanı sıra kişiselleştirilmiş eğlence için 27 inç 4K UHD IPS panele sahip.

Google TV, çeşitli yayın hizmetlerinden filmleri, dizileri ve daha fazlasını bir araya getirerek kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir eğlence deneyimi sunuyor. ZenScreen Smart MS27UC, geniş 178° görüntüleme açılarına, %99 sRGB gamına sahip 27 inç 4K (3840 x 2160) IPS panele sahip. VESA DisplayHDR 400 sertifikası ve ön tarafa bakan çift 5W Harman Kardon sertifikalı hoparlörler de ürünün öne çıkan diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Ayrıca, kaynak kontrol özelliği izleyicilerin Üretkenlik veya Oynatma modları arasında kolayca geçiş yapmasını sağlıyor. ZenScreen Smart MS27UC ile ayrıca bir bilgisayara gerek kalmıyor. Kullanıcılar web tarayıcısı aracılığıyla çevrimiçi toplantılar düzenleyebiliyor, içeriklere göz atabiliyor ve bir Google hesabında oturum açarak Google Workspace üzerinde iş ve belge oluşturup senkronize edebiliyorlar. Monitör ayrıca Miracast veya Google Cast aracılığıyla PC’ler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere birden fazla cihaza sorunsuz bağlanabiliyor. Çoklu kontrol özelliği, tek bir Bluetooth fare ve klavye aracılığıyla sorunsuz gezinme imkanı sağlıyor.

ZenScreen Smart MS27UC, özel akustik kumaş ve monitörün arkasında kullanışlı bir saklama bölmesi içeren şık ve işlevsel bir tasarıma sahip. Ergonomik stant -15° ila +18° eğim ve 100 mm yükseklik ayarı sağlayarak göz hizasında rahatça kullanım imkanı veriyor. Akıllıca tasarlanmış kablo yönetim özelliği, kabloları düzenli tutarak dağınıklıktan uzak bir kurulum sağlıyor.

Eksiksiz bir eğlence deneyimi

Google TV ile kullanıcılar, özenle seçilmiş öneriler alabiliyor ve Google’ın güçlü arama özelliğini kullanarak 10.000’den fazla uygulamada binlerce film ve diziyi bulabiliyor. Seslerini kullanarak gösterileri bulabiliyor, müzik çalabiliyor, akıllı ev cihazlarını kontrol edebiliyor ve daha fazlasını yapabiliyorlar. Ayrıca, kişiselleştirilmiş izleme listeleri ve profiller sayesinde herkesin deneyimi kendisine göre özelleştirilebiliyor.

Dahili Harman Kardon sertifikalı hoparlörler, zengin dinleme deneyimleri sunmak için sıcak ve ayrıntılı bir ses imzası sağlarken, 27 inç 4K panel %99 sRGB gamı sunuyor. Panel ayrıca VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip.

Birçok farklı cihaza kolayca bağlantı

ZenScreen Smart MS27UC, 90 W Güç Dağıtımlı USB Type-C , HDMI, DisplayPort ve dizüstü bilgisayarlara, akıllı telefonlara ve tabletlere bağlanmak için iki USB bağlantı merkrezi dahil olmak üzere kapsamlı kablolu ve kablosuz bağlantı seçenekleriyle hem kontrol hem de eğlence merkezi olarak mükemmel çalışıyor. Çoklu kontrol özelliği, ZenScreen Smart MS27UC’nin bağlı cihazlar için bir bağlantı merkezi işlevi görmesini sağlayarak kullanıcının tek bir Bluetooth klavye ve fare seti aracılığıyla PC’leri, dizüstü bilgisayarları ve bir cep telefonunu kontrol etmesine olanak tanıyor. Çoklu görünüm işlevi, kullanıcıların ZenScreen Smart MS27UC üzerinde aynı anda iki kaynaktan gelen içeriği görüntülemeleri ve etkileşimde bulunmaları için bölünmüş ekranda birden fazla görevle ilgilenme olanağı sunuyor.

Birden fazla platformda kolay yayın

Entegre Multi-Platform Live Streaming uygulaması, ZenScreen Smart MS27UC kullanıcılarının YouTube, Twitch, Facebook ve diğer platformlar dahil olmak üzere aynı anda dört adede kadar çevrim içi yayın sitesinde başkalarının izlemesi için canlı videolar ve içerikler yayınlamasına olanak tanır.

ASUS Tasarım Düşüncesi felsefesi

ZenScreen Smart MS27UC, kullanıcıların masaüstü alanını en üst düzeye çıkarmasını sağlamak için ultra ince bir çerçeveye ve kompakt ayak izine sahip 150 mm’lik bir stant ile geliyor. Stant, liderliği simgeleyen ASUS ‘A’ monogramından ilham alan zarif bir tasarıma sahip. Standın ortasındaki kablo yönetim deliği, düzenli ve dağınıklıktan uzak bir çalışma alanı sağlıyor. ZenScreen Smart MS27UC’nin hoparlörleri profesyonel sınıf hoparlör örtüsü ve birinci sınıf iki tonlu akustik örme kumaşla sarılmış halde geliyor. Bunlar monitörün Lightning Silver mat kaplamasıyla birleşerek katmanlı, karmaşık ve sıcak bir estetik yaratıyor. Çerçevenin alt tarafındaki ekran menüsü kumanda kolu, monitör ayarlarının kolayca yapılmasını sağlıyor. Ayrıca, monitörün arkasındaki bir saklama bölmesi uzaktan kumandayı veya ince klavye ve fare setlerini saklamak için kullanılabiliyor.

ASUS ZenScreen Smart MS27UC hakkında detaylı bilgiyi web sitesinden alabilirsiniz:

https://www.asus.com/tr/displays-desktops/monitors/zenscreen/zenscreen-smart-monitor-ms27uc/