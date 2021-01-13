İnceleme: ViewSonic VG1655 Taşınabilir Monitör

Fotoğraf severlerin yakından tanıdığı bir marka olan ViewSonic, taşınabilir monitörü VG1655’i satışa sundu. Biz de ülkemizde yeni satılmaya başlanan 16 inçlik VG1655 modelini sizler için inceledik.

VG1655, 16 inçlik Full HD (Görüntü alanı: 15.6 inç – 1920×1080), sağlam ve dayanıklı bir tasarıma sahip taşınabilir bir monitör. Ofis dışında, dilediğiniz her yerde tek ekranla sınırlı kalmak istemeyen kullanıcılar için tasarlanan bu model rahatça taşınabilen kompakt boyutlara ve hafif bir yapıya sahip.

İster iş, ister eğlence için…

VG1655, telefon, tablet ya da dizüstü bilgisayarınızdan görüntü aktarımı yapıp, daha geniş bir ekranda ister iş, ister eğlence amaçlı kullanılabilecek bir ürün. Ürün kurulumu ve kullanımı ise oldukça kolay. Taşınabilir monitör üzerindeki iki adet USB-C bağlantı yuvası, ses, görüntü ve güç sinyali aktarımı için tek kablo çözümü sunabiliyor. Bu ürünü pek çok cihazla farklı bağlantı seçenekleriyle de kullanmak mümkün. Diğer USB-C kablosunu harici bir güç kaynağına veya prize taktığınızda tek kabloyla başka cihazları da şarj (60 W’a kadar) edebilirsiniz.

Taşınabilir monitör, özellikle mobil cihazlarla çalışıp, yaptıkları sunumları, video ya da fotoğrafları daha büyük bir ekranda göstermek isteyenler için alışık olmadığımız bir çözüm sunuyor. VG1655, Windows, Android, Chrome, MacOS ve iOS ile uyumlu olarak çalışabiliyor.

Kolay taşınabilir…

Çoğu dizüstü bilgisayardan daha büyük olan VG1655, taşınabilirlik konusunda ise oldukça başarılı… 1 kg’dan az ağırlığa sahip olan taşınabilir monitör, kaymaz bir kılıf, paslanmaz kasa ve alüminyum stant ile tasarım konusunda da çok iyi bir iş çıkarıyor.

Sık kullanılan yatay içeriklerin yanı sıra tabloları incelemek, programlama, fotoğraf düzenleme ve oyunlar için ekranı dikey olarak kullanmanız da mümkün.

Kullanışlı aksesuarlar

Taşıma sırasında ekranın hasar görmesini engelleyen çıkarılabilir manyetik kılıfı kolayca takmak mümkün. Mat olarak kullanıldığında ise kaymaz yüzey monitörün yerinde kalmasını sağlıyor. Metal kasaya ve dayanabilir menteşeye sahip katlanabilir alüminyum stant, tüm monitörü tek parça bir tasarım haline getiriyor.

5 yönlü joystick kontrol

Tüm ayarlar ve açma kapama işlemleri için monitörün arka kısmında yer alan 5 yönlü joystick kullanılıyor. Böylece istediğiniz ayarları kolayca yapabiliyorsunuz. Ana menüde altı başlık sunuluyor: Giriş Seçimi (HDMI veya USB Tip-C), Ses Ayarı (Ses Seviyesi ve Sessiz), Görüntüleme Modu (Ofis, Film, Mac, Mono, Oyun ve Kapalı), Renk Ayarı (Kontrast / Parlaklık, Renk Sıcaklığı, Renk Alanı, Renk Aralığı ve Gama), Manuel Görüntü Ayarı (Keskinlik, En Boy Oranı, Fazla Tarama ve Mavi Işık Filtresi) ve Kurulum Menüsü.

Tipik IPS panelleri gibi, VG1655 geniş izleme açıları sunuyor. Hem dikey hem de yatay için 178 derece olarak derecelendirilmiş. Ayrıca taşınabilir monitörde dahili 0,8 Watt gücünde çift hoparlör de bulunuyor.

Sonuç olarak incelediğimiz VG1655 taşınabilir monitör, yerleşik standı, 5 yönlü joystick kontrolü, dahili hoparlörü, kolay kullanımı, sağlam ve şık yapısı ile dikkat çekiyor. Dizüstü bilgisayar ile çalışıp, taşınabilir ikinci monitör ihtiyacı olanların ya da cep telefonlarındaki içeriği daha büyük bir ekranda göstermek isteyen kullanıcıların göz ardı edemeyecekleri bir model… Özellikle eğitim alanında da son derece rahat kullanılabilecek bir taşınabilir ürün. Sınırlı renk kapsamı yüzünden profesyonel olarak renk ve fotoğraf düzenlemesi için ise uygun bir seçim olmayacağını hemen belirtelim.