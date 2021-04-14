ASUS’un yeni taşınabilir monitörü ZenScreen MB16ACV

ASUS, 15,6 inç boyutundaki FHD çözünürlüklü taşınabilir monitörü ZenScreen MB16ACV’yi duyurdu. Yansıma önleyici IPS panele sahip olan model, son derece ince çerçeveli bir tasarıma sahip.

Bakteri üremesini önleyen uzun ömürlü gümüş iyon kaplamaya sahip ilk taşınabilir monitör olan ZenScreen MB16ACV’nin çerçeveleri ve arka kısmı bakteri üremesine ve yapışmaya %99,9 oranında dayanıklı. JIS Z 2901 ve ISO 22196 test standartlarını karşılayan bu kaplama zararlı bakterilerin yayılma ihtimalini azaltarak sık seyahat eden kullanıcıları koruyor.

Yalnızca 0,83 kg ağırlığındaki bu şık ve taşınabilir monitör, 10,5 milimetrelik son derece ince bir profile sahip. ZenScreen MB16ACV, USB-C hibrit sinyal çözümü sayesinde USB Type-C ve Type-A üzerinden dizüstü bilgisayarlarla uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. ASUS DisplayWidget yazılımı, monitörün konumunu algılayarak görüntüyü otomatik olarak dikey veya yatay biçime getiriyor. Ürün ayrıca katlanabilir standı ve tripod yuvasıyla da ekstra kullanım rahatlığı sunuyor.