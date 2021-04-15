İnceleme: Polaroid Lab

Yazı: Ömer Serkan Bakır

İlk gördüğümde tasarımı ile hemen dikkatimi çeken Polaroid Lab’ı bir çeşit fotoğraf yazıcısı olarak adlandırabiliriz. Bu ürün, akıllı telefonlarınızdaki fotoğrafları gerçek Polaroid kağıtlara basabilmenizi sağlıyor. Kısaca, dijital ve analog dünya arasında bir köprü kuruyor.

Bu mini fotoğraf yazıcısı esasında karanlık oda algoritmasının masaüstü hali gibi… İlk iş olarak akıllı telefonunuza “Polaroid Originals” uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamada Polaroid Lab bölümüne tıklayınca akıllı telefonunuzdan bir fotoğraf seçmeniz isteniyor. Uygulama epey ilginç ve kullanışlı… Dilerseniz ikili, üçlü, dörtlü, altılı ya da dokuzlu olarak fotoğraf kolajı oluşturabilirsiniz. Sunum için çok ilginç bir görüntü oluyor. Ancak biraz fazla kağıt harcamış oluyorsunuz tabi. Polaroid Lab cihazını yan taraftaki açma-kapatma düğmesinden açabilirsiniz. Cihaz açıldığında birkaç cm yükseliyor ve ışıkları yanmaya başlıyor. Daha sonra telefon ekranınızı yüzüstü bu cihazın üzerine yerleştirip sol alttaki büyük kırmızı düğmeye bir defa basmanız yeterli. Seçtiğiniz fotoğrafın klasik Polaroid kağıda pozlanması ve dışarı çıkması yaklaşık 1 saniye sürüyor. Sonrası malum… Pozunuzun oluşması için fotoğrafı ister bir kenara bırakıp bekleyin, isterseniz de hafif hafif sallayın. Bilinenin aksine Polaroid çıktıyı çok sert biçimde sallamanız fotoğrafın oluşma sürecini hızlandırmaz, hatta kimyasalların homojen bir şekilde yayılmasını engelleyerek fotoğrafa zarar verebilir.

Polaroid Lab içerisinde üç adet lense sahip kaliteli bir optik bulunuyor. Bu optik yüzeyi temiz tutmakta fayda var. Tabi çıkış almadan önce cep telefonunuzun ekranını da silmenizi tavsiye ederim. Cihazın dahili bir pili bulunuyor ve micro USB üzerinden hızlıca şarj edilebiliyor.

Set içerisinde Polaroid Lab Film Yazıcısı ile birlikte 1 adet 8’li renkli film (I-Type) ve 1 adet 8’li siyah-beyaz (I-Type) film bulunuyor. Akıllı telefonlarımızın ekranında görmeye alışık olduğumuz fotoğrafları kaliteli bir şekilde klasik Polaroid kağıtlara kolayca basabilmek beni çok mutlu etti doğrusu. Özellikle fotoğrafa meraklı arkadaşlarınıza hediye arıyorsanız Polaroid Lab’a mutlaka göz atmanızı öneririm.