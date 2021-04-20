Sony FE 50mm F1.2 G Master

Sony Electronics, büyük beğeni toplayan G Master full-frame lens serisine, kompakt ve hafif bir tasarımıyla yüksek çözünürlük sunan kaliteli bokeh ve yüksek otomatik netleme performasına sahip yeni G Master full-frame FE 50mm F1.2 GM’i (model SEL50F12GM) ile genişlettiğini açıkladı.

FE 50mm F1.2 GM, hızlı AF (otomatik netleme) yeteneğini, profesyonel kontrol ve güvenilirliği kompakt ve hafif bir tasarımda bir araya getiriyor. Lensin maksimum F1.2 diyafram açıklığı, yaratıcı ifade kapasitesini en üst seviyeye taşımak üzere çarpıcı derecede sığ alan derinliği ile inanılmaz ışık toplama yeteneğini birleştirerek daha yüksek deklanşör hızlarına ve loş ışıkta daha düşük ISO’ya imkân sağlıyor. Üstelik, portre çekimleri, düğün fotoğrafçılığı, videolar ve daha fazlası içinde oldukça ideal bir tasarıma sahip.

Yüksek Çözünürlük ve Bokeh

FE 50mm F1.2 GM, görüntü genelinde yüksek çözünürlük elde etmeye katkıda bulunurken, F1.2 ful diyagram açıklığında bile bu çözünürlüğün korunmasını sağlayan üç XA (aşırı asferik) parça da dahil olmak üzere, en ileri optik teknolojilerine sahiptir. Aynı zamanda, içerideki yansımayı etkili şekilde en aza indirerek parlama ve gölgelenme oluşmasını engelleyen Sony Nano AR Kaplama II teknolojisi sayesinde ışığın tersten vurduğu sahnelerde net görüntü elde edilebilmesini sağlıyor. FE 50mm F1.2 GM, F1.2 maksimum diyafram açıklığında, her görüntüye boyutsallık katarak dramatik G Master bokeh efekti oluşturuyor. Lens, yeni geliştirilen 11 kanatlı dairesel diyafram açıklığı ünitesinden ve sferik bozulmayı minimal tutan ince ayarlı optik tasarımından yararlanarak hem ön hem arka planlarda pürüzsüz ve derin bokeh elde ediyor.

F1.2’de Yüksek Performanslı AF ve Takip

Yüksek itiş gücü sağlayan Dört XD (ekstrem dinamik) doğrusal motor, lensin hızlı, doğru ve sessiz AF ile özneyi keskin netlikte tutmasını sağlıyor. Hassas netleme gerektiğinde, özellikle de göz takibiyle 4K video çekerken, FE 50mm F1.2 GM, minimum gecikme ve düşük vibrasyonlu mükemmel yanıt performansı sayesinde kullanıcıya kompozisyona odaklanma olanağı veriyor. Ek olarak, lensin kendi özel lens sürücü algoritmasıyla kontrol edilen yüzer netleme mekanizması, minimum 0.4 mm netleme mesafesi ile netleme aralığının tamamında yüksek çözünürlük elde ediyor.

Kompakt Formda Profesyonel Kontrol ve Güvenilirlik

Profesyonel içerik üreticileri düşünülerek tasarlanan FE 50mm F1.2 GM, doğrusal Yanıtlı MF (Manuel Netleme), tıklamalı açma/kapama anahtarına sahip diyafram açıklığı halkası, netleme modu anahtarı ve özelleştirilebilir iki odak sabitleme düğmesi gibi kullanışlı kontrol ve fonksiyonlarla kullanım kolaylığını profesyonel kontrol kapasitesiyle bir araya getiriyor. Lens aynı zamanda, toza ve neme dayanıklı tasarıma ve lensi parmak izi, toz, su, yağ ve diğer kirlere karşı koruyan flor ön parça kaplamasıyla öne çıkıyor. Sony’nin son simülasyon teknolojileri ve en yeni optik tasarımı kullanılarak geliştirilen lensi FE 50mm F1.2 GM, şaşırtıcı derecede kompakt ve hafif formuyla (87x108mm, 778g), bir 50mm F1.2 lense göre yüksek mobilite ve kullanım kolaylığı sunuyor.