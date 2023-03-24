EZVIZ, Karfo Karacasulu Güvencesiyle Türkiye’de

Karfo Karacasulu, akıllı ev güvenlik sistemleri alanında dünyanın en iyi markalarından EZVIZ’ın distribütörlüğünü üstlendi. EZVIZ’ın güvenli, basit ve akıllı güvenlik kameraları ebeveynlerin, yalnız yaşayanların ve evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak.

Karfo Karacasulu güvencesiyle Türkiye’de satışa çıkan EZVIZ, gelişmiş yapay zekâ teknolojileri ve bulut hizmeti aracılığıyla kendisini kullananlar için güvenli ve rahat yaşam alanı vadediyor. EZVIZ yenilikçi bir yol izlerken aynı zamanda görsel zevk ve sorunsuz kullanımı da hedefliyor. Güvenliği merak edilen mekandan uzaktayken bile akıllı telefonlar üzerinden anında bağlantı kurmaya olanak sağlayan kameralarla kolay ve net izleme yapılabiliyor. Kolay görüşe odaklanan marka bebekli aileler, yalnız yaşayanlar ya da evcil hayvan sahibi insanlar için eşsiz bir hizmet sağlıyor. İç mekân kameraları, kapı deliği kamerası ve kapı zilleri ile farklı alanlar için fonksiyonel ürünler geliştiriyor.

Ar-Ge ve tasarım kapasitesinin yanı sıra kapsamlı, esnek ürün seçenekleri ile dünyada milyonlarca kullanıcının kolay ve bağlantılı yaşamın keyfini çıkarmasını sağlayan EZVIZ, evlerde akıllı yaşam deneyimini basitleştirmek için birlikte sorunsuz çalışan yeni nesil bağlı cihazlar geliştiriyor. EZVIZ, yapay zeka, bulut bilgi işlem, kablosuz bağlantı dahil olmak üzere birinci sınıf teknoloji kullanımını kolay hale getiriyor. Kişi tanıma ve evcil hayvan algılama, güvenli bulut depolama ve eller serbest kontrol akıllı fonksiyonlar güvenlik kameralarının öne çıkan özellikleri arasında. Günlük kullanım için uzun süre dayanabilen yüksek kaliteli kameralar düşük enerji tüketimiyle de dikkat çekiyor. Herkes için hayat kurtaran EZVIZ kameraları yetkili satış noktalarında alıcılarını bekliyor.