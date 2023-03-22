Cricut, Penta Teknoloji güvencesiyle Türkiye’de

Kendin yap (DIY) projeleri alanında yüzlerce materyali ev ortamında tasarlama, kesme, kişiselleştirme, etiketleme çözümleri sunan “Cricut” Türkiye pazarında ilk kez Penta Teknoloji güvencesiyle dağıtılacak.

Penta Teknoloji, mart ayı itibariyle kendin yap (Do It Yourself) projeleri alanında dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden “Cricut” markasının Türkiye distribütörlüğünü üstleniyor. Tüm dünyada günden güne yaygınlaşan “kendin yap” projelerinin aranan markası olan Cricut, kullanıcılara yüzlerce materyal üzerinde son derece pratik ve hızlı kesme ve uygulama çözümleri sunuyor. Farklı ihtiyaçlara uygun modelleriyle kullanıcıların kendi tasarımlarını çeşitli malzemeler üzerinde uygulamasını sağlayan yazma, kesim, uygulama ve tasarım çözümlerini bir arada sunan Cricut, Türkiye pazarına ilk kez Penta Teknoloji uzmanlığıyla giriyor.

Kullanıcılar, Cricut Design Space uygulamasını indirerek Cricut’ın tasarım kütüphanesinden yararlanırken kendi tasarımlarını da yazılım yardımıyla zenginleştirebiliyor. Cricut kesme makineleri, sıcak presleri, aksesuar ve malzemeleri sayesinde kullanıcılar kendi evlerinde kolayca uygulayabilecekleri kişiselleştirme çözümleriyle istedikleri materyali, istedikleri şekilde dönüştürüp kullanabilecek, hediye edebilecek hatta satışa çıkarabilecekler.