Cricut, Penta Teknoloji güvencesiyle Türkiye’de

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Penta Teknoloji, kendin yap (Do It Yourself) projeleri alanında önde gelen teknoloji üreticilerinden “Cricut” markasının Türkiye distribütörlüğünü üstleniyor.

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Kendin yap (DIY) projeleri alanında yüzlerce materyali ev ortamında tasarlama, kesme, kişiselleştirme, etiketleme çözümleri sunan “Cricut” Türkiye pazarında ilk kez Penta Teknoloji güvencesiyle dağıtılacak.

1679467633 Cricut urun1 - Cricut, Penta Teknoloji güvencesiyle Türkiye’de

Penta Teknoloji, mart ayı itibariyle kendin yap (Do It Yourself) projeleri alanında dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden “Cricut” markasının Türkiye distribütörlüğünü üstleniyor. Tüm dünyada günden güne yaygınlaşan “kendin yap” projelerinin aranan markası olan Cricut, kullanıcılara yüzlerce materyal üzerinde son derece pratik ve hızlı kesme ve uygulama çözümleri sunuyor. Farklı ihtiyaçlara uygun modelleriyle kullanıcıların kendi tasarımlarını çeşitli malzemeler üzerinde uygulamasını sağlayan yazma, kesim, uygulama ve tasarım çözümlerini bir arada sunan Cricut, Türkiye pazarına ilk kez Penta Teknoloji uzmanlığıyla giriyor.

1679467650 Cricut urun2 - Cricut, Penta Teknoloji güvencesiyle Türkiye’de

Kullanıcılar, Cricut Design Space uygulamasını indirerek Cricut’ın tasarım kütüphanesinden yararlanırken kendi tasarımlarını da yazılım yardımıyla zenginleştirebiliyor. Cricut kesme makineleri, sıcak presleri, aksesuar ve malzemeleri sayesinde kullanıcılar kendi evlerinde kolayca uygulayabilecekleri kişiselleştirme çözümleriyle istedikleri materyali, istedikleri şekilde dönüştürüp kullanabilecek, hediye edebilecek hatta satışa çıkarabilecekler.

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