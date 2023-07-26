İnceleme: DJI Mini 3

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Drone meraklılarının yakından tanıdığı bir marka olan DJI, geçtiğimiz haftalarda kompakt, hafif ve gelişmiş kamera özelliklerine sahip yeni modeli Mini 3’ü satışa sundu. Biz de bu yeni drone modelini sizler için inceledik.

DJI, son yıllarda epey ilgi gören “Mini” serisini bu modelle daha da geliştirmiş oldu. Satışta olan Mini 2, Mini 2 SE, Mini 3 Pro ve Mini SE gibi farklı modeller 249 gram ağırlıkları ile her yere kolayca taşınabiliyor. İncelediğimiz Mini 3 modeli de yine 249 gram ağırlığa sahip.

249 gramlık kompakt gövde

Mini serisindeki bu modeller 249 gramlık ağırlıkları ile hem kolayca taşınabiliyor hem de dünyanın çeşitli yerlerindeki çoğu drone yönetmeliğinden muaf tutuluyor. Ülkemizde de 250 gramın altındaki drone modellerini kayıt ettirmeniz gerekmiyor. Ancak bu droneların kayıt edilmemesi, uçuş izinlerini ya da uçuş kurallarını göz ardı etmenizi sağlamıyor tabi ki… Kısaca yine uçuşa yasak olan bölgelerde 250 gramın altında da olsa drone uçurmamanız gerekiyor.

Kayıtlar, izinler, drone uçuş kuralları ve tüm teknik detaylar başlı başına oldukça önemli konular. Fotoğraf Dergisi’nde uzman yazarımız Cem Saner bildiğiniz gibi tüm bu konularla ilgili hazırladığı içeriklerle yıllardır sizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Ben bu kısa incelememizde daha çok DJI’ın yeni modeli Mini 3’ün öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğim.

Fotoğraf çantasına sığabiliyor

DJI Mini serisindeki tüm modeller katlanan kompakt yapıları ve hafiflikleri ile fotoğraf çantalarımızın küçük bir gözüne rahatlıkla sığabilecek ürünler haline geldi. Bu seri yıllar içerisinde oldukça ilginç bir şekilde gelişti ve farklı ihtiyaçlara uygun bir çözüm sundu diyebiliriz. Özellikle Mini 3 Pro bu serinin en gözde gelişmiş modeli oldu.

1/1.3 inçlik görüntü sensörü ve 48MP fotoğraf modu

Şimdi biraz Mini 3’ün özelliklerinden bahsedip, daha sonra Mini 3 Pro ile farklarını anlatmak istiyorum. Mini 3, 249 gramlık hafif bir model ve 1/1.3 inçlik görüntü sensörüne sahip. Bu sensör ile normal modda 12MP ya da 48MP’lik fotoğraflar çekilebiliyor. Sosyal medya içerikleri ve diğer pek çok alanda gayet yeterli bir çözünürlük değeri…

Dikey kamera özelliği

Mini 3’de kullanılan kameranın en büyük özelliklerinden birisi ise gerçek dikey çekime izin veren yapısı. Kumanda da tek bir tuşa basarak yatay ve dikey çekim modları arasında hızlıca geçiş yapılabiliyor. Günümüzde Instagram, Youtube ya da Tiktok videolarında dikey çekimler çok önemli hale geldi. İşte bu yüzden kameranın dönebilmesi ve kayıtları bu şekilde yapabilmeniz bu modelin en önemli özelliklerinden biri. Kamera yapısı sayesinde yukarı doğru bakış açısı da sağlanabiliyor. Bu da oldukça önemli…

DJI Mini 3 ile hem gündüz hem de gece çekimleri yapılabiliyor. Tabi gece çekimlerinde fazlasıyla dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü bu modelde sadece altta bulunan algılayıcı sensör yer alıyor. Bu da gözünüzle takip edemediğiniz alanlarda söylediğim gibi daha fazla dikkat etmenizi gerektiriyor.

4K/30fps video çekebiliyor

Mini 3, 4K/30 fps video çekimi yapabiliyor. Bu değerin fiyat/performans açısından bakıldığında pek çok kullanıcı için yeterli olacağını düşünüyorum. Bu modelde gelişmiş bir HDR teknolojisi kullanılıyor ve oldukça işe yarıyor. Hem video hem de fotoğraf çekimlerinde düşük noise sağlayarak temiz görüntüler üretilmesine izin veriyor.

ISO aralığı video ve fotoğraf için 100 ile 3200 arasında kullanılabiliyor. Kamerada kullanılan objektif 24mm’ye denk ve f/1.7 diyafram değerine sahip. Bu modelde JPEG ve RAW fotoğraf çekimi de yapılabiliyor.

Drone üzerindeki kamera 3 eksenli mekanik bir sabitleme yapabiliyor. Böylece oluşabilecek sarsıntılar ortadan kaldırılmış oluyor. Zaten DJI’ın bu konudaki başarısını diğer modellerden de yakından biliyoruz.

Standart pil ile 38 dakikalık uçuş süresi

Mini 3’ün en iyi yanlarından biri akıllı standart pil ile gelmesi ve 38 dakikaya varan uzun pil ömrü sunması. Ayrıca satın alabileceğiniz plus pil ile bu süre 51 dakikaya kadar çıkabiliyor. Bu süreler planlı uçuşlar için gayet yüksek… Standart pil yaklaşık 1 saate doldurulabiliyor.

DJI O2 dijital video iletimi, uçuş boyunca güvenilir bir bağlantı sağlamak için güçlü parazit önleme teknolojisini kullanırken 10 km mesafeye kadar 720p/30fps canlı yayın sağlıyor. Tabi bu verilen mesafeler ideal ortamlarda geçerli… Şehir içinde veya kalabalık yerlerde bu mesafeler düşecektir.

Rüzgar direnci iyi…

10,7 m/s’ye varan rüzgar direnciyle Mini 3, çeşitli koşullarda sabit bir şekilde gezinebiliyor ve sabit bir görüntü sağlayabiliyor. Havanın çok da iyi olmadığı rüzgarlı ortamlarda da bazı çekimler yaptık. Rüzgar direncinin hiç de kötü olmadığını söyleyebilirim.

Ama tabi 249 gramlık giriş seviyesi bir drone uçurduğunuzu unutmamak gerekiyor. Bir diğer önemli konu da yükseldikçe rüzgarın şiddetinin arttığı… Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

DJI Mini 3, herkesin hem yatay hem de dikey açıda güzel çekimler yapmasına olanak tanıyan önceden programlanmış bir uçuş ve filme alma paketi olan QuickShots ile içerik oluşturmayı kolaylaştırıyor. Bu modları diğer DJI modellerinde de mutlaka görmüşsünüzdür. Bu modlar oldukça işe yarıyor. Sadece etrafınızdaki yükseklikleri ve engelleri iyi hesaplamanız gerekiyor.

DJI RC uzaktan kumanda

Benim incelediğim Mini 3 paketinde DJI RC uzaktan kumanda vardı. Bu kumanda akıllı telefona ihtiyaç duymadan hızlıca çekim yapabilmenizi sağlıyor. Daha önce telefonla kullandığım başka kumandalarda biraz sıkıntı yaşamıştım. Telefonu takmak, çıkarmak, arada gelen çağrılar, mesajlar falan çekimi epey bölüyordu. Bu yeni nesil kumanda da DJI Fly uygulamasını kullanıyor ve gelişmiş pek çok kontrol ayarlanabiliyor. Hatta bu uzaktan kumandaya microSD hafıza kartı takılarak kumanda ekran kaydı da yapılabiliyor.

Mini 3 ile Mini 3 Pro arasındaki farklar

Şimdi biraz da Mini 3 ile Mini 3 Pro modeli arasındaki farklara bakalım. Öncelikle her iki modelde 249 gram ağırlığında ve aynı görüntü sensörünü kullanıyor. İki modelde 48MP’lik fotoğraflar çekebiliyor. Ancak Mini 3 Pro, 4K 60 fps video kaydı yapabiliyor. Mini 3 ise 4K 30 fps’de kalıyor. Video formatında Mini 3 Pro, MP4 ve MOV çekerken Mini 3 sadece MP4 kayıt yapıyor.

Mini 3 Pro’nun fotoğraf ve video ISO aralığı 100 ile 6400 arasında. Mini 3’de ise bu rakam 100 ile 3200 arasında değişiyor. Bu iki model arasındaki en büyük farklardan birinin gövdeye yerleştirilmiş algılayıcılar olduğunu söylemeliyiz. Mini 3 Pro’da ön, arka ve altta sensörler bulunurken Mini 3’de sadece altta algılayıcı sensör bulunuyor. Maksimum veri iletim mesafesi Mini 3 Pro’da 18km verilirken bu rakam Mini 3’de 10km olarak veriliyor.

Mini 3 Pro standart pili ile 34 dakika uçarken Mini 3, 38 dakika uçuyor. Plus piller ile Mini 3 Pro 47 dakika, Mini 3 ise 51 dakika havada kalabiliyor. Tabi bu süreler hep ideal şartlarda rüzgarsız bir hava için hesaplanıyor bunu da söylemiş olalım. Her iki modelin rüzgar direnci de aynı seviyede…

Drone konusu ayrı bir uzmanlık gerektiren ve uçuş detaylarının asla ihmal edilmeyeceği bir alan. Yapacağınız çalışmaların çerçevesini iyi belirleyebilirseniz ihtiyacınıza en uygun modeli kolayca seçebilirsiniz. İlk kez bir drone kullanacaksanız size önerim DJI Mini serisinden bir modelle başlamanız olacaktır. İncelediğimiz DJI Mini 3 modeli hem fotoğraf hem de video için başlangıç seviyesinde çok güzel işler çıkarabileceğiniz, her yere kolayca taşınan ve kendinizi hızla geliştirebileceğiniz uygun fiyatlı bir drone olmuş.

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