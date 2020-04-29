DJI Mavic Air 2

DJI, yüksek nitelikli görüntüleme, sezgisel ve ileri seviye uçuş performansıyla akıllı ve güvenli teknolojiyi, çok yönlü drone Mavic Air 2 modelinde bir araya getirdi.

Sivil drone ve havadan görüntüleme teknolojilerinde en bilindik firmalardan DJI; yüksek nitelikli görüntüleme, sezgisel ve ileri seviye uçuş performansıyla akıllı ve güvenli teknolojiyi, çok yönlü drone Mavic Air 2 modelinde bir araya getirdi.

Havadan benzersiz, yüksek kaliteli içerik yakalamayı; basit, eğlenceli ve güvenli hale getirmek üzere tasarlanan Mavic Air 2; 8K görüntü işleme kapasitesine sahip kompakt ve kullanımı kolay katlanabilir bir dronda sunuyor. 1/2” oranda daha geniş kamera sensörü, görüntü kalitesini yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolarla sunarken; ileri seviyede programlanmış uçuş modları, akıllı özellikler ve görüntüleme teknolojisi daha profesyonel içerikleri zahmetsizce yakalanmasına yardımcı oluyor. Geliştirilen azami uçuş süresi sayesinde pilotlar dronu gökyüzünde daha uzun süre tutabilirken, tamamen yenilenen otonom kabiliyetler de capcanlı görüntüler yakalayabilmelerini sağlıyor.

Farklı İçerik Yaratıcılarına Hitap Eden Sağlam Görüntüleme Kapasitesi

Yeni Mavic Air 2; taşınabilir ve katlanabilir bir dronda kaliteli içeriği yakalamayı yeniden tanımlıyor. Pilotun beceri seviyesi ne olursa olsun, Mavic Air 2’nin özellikleri ve teknolojisinin her yaratıcı vizyonere hitap edeceğinden şüphe yok. Mavic Air 2 Mavic serisinin 60 fps ve 120 Mbps kalitesinde 4K video çekim özelliği sunan ilk dronu olma özelliğini taşıyor. Pilotlar HDR video, 120 fps’de 1080p kalitesinde 4X Ağır Çekim veya 240 fps’de 1080p kalitesinde 8X Ağır Çekim kullanarak benzersiz içerikler de kaydedebiliyor.

Pilotlar, 12 megapiksel görüntüleri kaydedip çarpıcı detaylara sahip fotoğrafları yeni yüksek çözünürlüklü 48 megapiksel özelliğiyle çekerken, mekanik 3 eksenli kadran sayesinde öngörülemeyen durumlarda da dronda bulunan titreşim engelleyici sayesinde stabil ve pürüzsüz görüntüler de kaydedebiliyor. Quad Bayer 1/2″ sensörden tam anlamıyla istifade eden Mavic Air 2; bir dizi görüntü yakalama moduyla yaratıcılığı bir üst seviyeye taşımaya yönelik bir araç. Yeni eklenen SmartPhoto özelliği; üç görüntü yakalama seçeneğinden birini otomatik olarak seçmek üzere ileri düzey sahne analizi ve derin öğrenme algoritmalarını kullanarak 12 megapiksel fotoğraflar kaydedebiliyor.

HDR fotoğraflar : Mavic Air 2 farklı pozlamalar arasından 7 tanesini otomatik olarak yakalayarak dinamik bir görüntü elde etmek için bir araya getiriyor.

Hyperlight : Hyperlight düşük ışık senaryoları için tasarlanmıştır. Bu teknolojiyle birden fazla fotoğraf çekilerek, genellikle düşük ışıklı sahnelerde oluşan gürültüyü azaltarak pilotuna daha net bir görüntü sunuyor.

Sahne Tanıma: Bu modda fotoğraf çekerken; Mavic Air 2 gün batımı, mavi gökyüzü, çimen, kar ve ağaçlar da dahil olmak üzere 5 farklı kategoriyi tanıyıp, en yüksek renk, ayrıntı ve tonları yaratarak fotoğrafı en iyi hale getirmek için ayarları optimize ediyor.

Uçuş Performansı

Mavic Air 2, yalnızca 570 gramlık küçük bir su şişesi ağırlığında olmasına rağmen; yeni motorlar, yeni elektronik hız kumandaları (ESC’ler), gelişmiş batarya teknolojisi ve 34 dakikaya kadar azami uçuş süresi sağlayan aerodinamik tasarıma sahip. DJI’ın tescilli OcuSync 2.0 iletim teknolojisi drondan azami 10 km mesafede güvenilir ve düzgün bir HD video akışı sağlanması amacıyla yükseltildi. OcuSync 2.0 hem 2,4 GHz hem 5,8 GHz frekans bantlarını destekleyip sinyal gücüne dayalı olarak ikisi arasında geçiş yapmak üzere otomatik geçiş özelliğini kullanırken, parazit önleme teknolojisi kaydedilen videoyu netleştirmek amacıyla istenmeyen sinyalleri engelliyor.

Dron Güvenliği için Yeni Standartlar

Mavic Air 2’de uçuş güvenliğini azami hale getirmek için öne çıkan özellikler bulunuyor. Dronun ön ve arkasında bulunan engel sensörleri sayesinde nesneye yaklaşıldığında pilotu uyararak oluşabilecek çarpışma ihtimalini ekarte ediyor. Mavic Air 2’nin altındaki ek sensörler ve yardımcı ışıklar zorlu ışık şartlarında bile sorunsuz, otomatik iniş de dahil olmak üzere çeşitli işlevlere yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra, Mavic Air 2’de dronların yoğun havaalanları gibi en yüksek riskli yerlerden uzak tutulmasına yardımcı olacak GEO geofencing çözüm desteği de bulunuyor.

Gelişmiş Pilot Destek Sistemi (APAS) 3.0 ise DJI dronlarını bir ileri otonom uçuş seviyesine taşıyor. Pilotlar APAS 3.0’ı etkinleştirdiğinde, dron güzergahında engeller çıktığında Mavic Air 2 çarpışmadan kaçınmak amacıyla karşısına çıkan nesnenin etrafından, altından veya üzerinden yeni bir rota oluşturuyor ve bu rotayı oluştururken aynı zamanda en yüksek kalitede görüntüleri yakalamaya devam ediyor. 3D haritalama kullanılarak güncellenen sürüm, oldukça karmaşık ortamlarda dahi nesnelerin etrafından yumuşak geçişler ve daha kesintisiz hareketler gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor.

Dronda Bulunan Akıllı Özellikler

Mavic Air 2, kullanıcıların tüm dünyayla paylaşılmasını isteyeceği görüntü ve videoları hızlı ve kolay bir şekilde kaydetmelerini sağlayamak amacıyla optimize edilmiş akıllı özelliklerle donatıldı. FocusTrack tüm DJI dronlarındaki en gelişmiş izleme özelliği ve üç farklı yakalama modu sunuyor.

ActiveTrack 3.0 : Mavic Air 2’nin otomatik olarak takip etmesi için bir nesne seçmenizi sağlar. ActiveTrack’ın üçüncü sürümünde gelişmiş nesne izleme ve engellerden kaçınmayla birlikte izlenen nesnenin geçici olarak bir nesnenin arkasına geçmesi durumunda hızla yeniden takibe başlama yeteneği sunuyor. Bunu sunarken en gelişmiş haritalama teknolojisi ve yeni uçuş rotası algoritmaları kullanılıyor.

Points of Interest 3.0 : Belirli bir nesne etrafında otomatik bir uçuş rotası belirlemenizi sağlar. Güncellenen sürümde nesnelerin dinamik olarak daha iyi izlenmesi amacıyla yüzey tanıma işlevi geliştiriliyor.

Spotlight 2.0: Profesyonel DJI drone’larında bulunan Spotlight özelliği kullanıcı dronu serbest bir şekilde hareket ettirirken nesnenin kadraja alınmasını sağlıyor.

Hyperlapse özelliği, hızlandırılmış çekimin görsel cazibesini artırırken, dron fiziksel anlamda harekete devam ediyor. Hyperlapse ilk kez 8K azami çözünürlükle kayıt yapabiliyor. Pilotlar Free Movement, Circle, CourseLock ve WayPoints şeklindeki dört uçuş modu arasında seçim yapabilirken, benzersiz video kalitesi için 3 eksenli mekanik kadran ve elektronik görüntü sabitleme özelliğinin kullanıldığı QuickShots olarak bilinen önceden programlanmış çeşitli uçuş manevraları arasından da seçim yapabiliyor. Mavic Air 2 aynı zamanda büyüleyici ve sinematik içerikler kaydetmek amacıyla Rocket, Circle, Dronie, Helix, Boomerang veya Asteroid modlarını kullanabiliyor.

Sezgisel Uygulama, Rahat Düzenleme ve Sayısız Aksesuar

DJI Fly uygulamasının güncellenmiş sürümünde kullanıcı dostu navigasyon birebir kullanılmaya devam ederken, Mavic Air 2 için daha gelişmiş işlevler sağlanıyor. Yeni öğretim videoları sayesinde, kullanıcılar drona daha aşina hale gelerek hızlı bir şekilde havada kusursuz çekimler yapacak seviyeye ulaşıyor. DJI Fly uygulaması, çekilen görüntülerin düzenlenmesi ve değiştirilmesi açısından başka bir yönteme ihtiyaç duyulmayacak bir uygulama haline getiriyor. Mavic Air 2 satın alındığında kullanıcısına, omuzdan askılı çanta, ND filtre setleri, pervane koruyucuları, koruyucu kılıf, kumanda için tablet tutucu ve ekran koruyucu da dahil olmak üzere bir dizi kullanışlı ek aksesuar da sunuyor.

Fiyat ve Satış Durumu

DJI Mavic Air 2’nin Haziran ayının ilk haftasına kadar Türkiye’de piyasaya çıkması bekleniyor. Mavic Air 2, iki satın alma seçeneğiyle piyasaya sunulacak: Bir batarya, uzaktan kumanda ve gerekli tüm kabloları içeren standart bir paket ve standart versiyondaki tüm bileşenlerin yanı sıra bir omuzdan askılı çanta, ND filtreleri, şarj istasyonu ve 3 bataryayı kapsayan Fly More alternatifi.

Mavic Air 2 Single 6.799 TL, Mavic Air 2 Combo 8.449 TL’den satışa sunulacak.