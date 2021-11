DJI, drone teknolojisindeki tartışılmaz başarısını Mavic 3 ile bir kez daha kanıtladı. Katlanır drone sektörüne Mavic Pro ile 2016’ da çığır açmaya başlayan, 2018’de Mavic 2 ile sınırları zorladı ve bugün Mavic 3 ile rakipsiz teknolojisini drone pilotları ile paylaşıyor. Bir drone’un havadan nasıl harikalar yaratabileceğini gösteren DJI Mavic 3; uçuş, fotoğrafçılık ve eğlence için yeni hava olanakları yaratan, her işlevde performansı artıran, dünyanın en popüler drone serisinde üç yıl içinde yapılan en kapsamlı iyileştirmenin deneyimini yaşatıyor.

Dünyanın en iyi ve en popüler droneları olarak bilinen Mavic serisinin itibarına yakışır şekilde baştan sona yeniden tasarlanan DJI Mavic 3, benzersiz uçuş performansı ile eşsiz bir içerik oluşturmayı sağlıyor. Sivil insansız hava araçları ve yaratıcı kamera teknolojisinde dünya lideri olan DJI tarafından üretilen Mavic 3, Hasselblad imzalı çift kameralı yapısıyla dikkat çekiyor. Maksimum 200 metre menzile sahip çok yönlü engel algılama sensörleri, 46 dakikaya kadar uçuş süresi sağlayan yeniden tasarlanmış pilleri ile konfor yaşatan DJI Mavic 3, yükseltilmiş donanım yazılımı, düşük ışık hassasiyetiyle esnek ve nüanslı renklerde 5.1K / 50 fps videoyu işleyebiliyor ve ağır çekim çekimlerde daha yüksek kaliteli sonuçlar için 4K/120 fps’yi destekliyor. Gelişmiş Mavic 3 Cine sürümü, yüksek hızlı veri depolama için yerleşik 1 TB SSD ile daha zengin video işleme için Apple ProRes 422 HQ kodlaması sunuyor. Çift kamera sistemiyle her şeyin üstünde görüntüleme imkanı sunan DJI Mavic 3, daha yüksek video tanımı, daha yumuşak çekimler ve daha cömert kroplama olanakları yaratıyor. Mavic 3, daha büyük görüntü sensörüne sahip olması sayesinde daha yüksek video çözünürlüğü ve dinamik aralık sağlıyor ve düşük ışıklı ortamlarda gürültüyü daha etkili bir şekilde azaltıyor. Geliştirilmiş renk paleti ile 1 milyara kadar renk yakalayarak post prodüksiyonda doğal renk geçişleri ve gelişmiş esneklik sağlıyor.

Mavic 3, DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Fly More Combo, DJI Mavic 3 Cine Premium Combo olmak üzere 3 farklı kutu seçeneği ile Türkiye’ye satışa çıkacak. Üç akıllı uçuş pili, bir pil şarj merkezi, bir dönüştürülebilir taşıma fazlası içeren DJI Mavic 3 Fly More Combo, daha fazla senoryada keşfetmeye ve çekim yapmaya yardımcı olan bir ND filtre seti içeriyor. DJI Mavic 3 Cine Premium Combo ise, Apple ProRes 422 HQ video kaydını destekleyen ve yerleşik 1 TB SSD’ye sahip bir Mavic 3 Cine Drone içeriyor. Profesyonel yaratıcılığı her yönden destekleyen DJI Mavic 3 Cine Premium Combo, içerdiği DJI RC Pro ile yüksek parlaklıkta erkan sunuyor.

DJI Mavic 3 Single Fiyatı: 26.999 TL

DJI Mavic 3 Fly More Combo Fiyatı: 36.998 TL

DJI Mavic 3 Cine Premium Combo Fiyatı: 64.998 TL