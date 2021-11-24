İnceleme: Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S

Yazı ve Fotoğraflar: Uğurhan Betin

Fotoğraf Dergisi için inceleme fırsatı bulduğum Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S için şimdiye kadar kullandığım en iyi ultra geniş açı zoom objektif diyebilirim. Esasında belki de bunu yazının sonunda yazmam gerekirdi, ancak ben peşinen belirtmek istedim.

Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S, Nikon’un tam çerçeve aynasız fotoğraf makineleri için tasarladığı, ödüllü bir ultra geniş açı zoom objektifi. Objektifin ağırlığı yaklaşık 650 gram. Eski objektiflere göre yaklaşık %35 daha hafif. İçeride oluşacak yansımalar ve ışık sapmalarını en az düzeye indirmek Arneo ve Nano Kristal malzeme ile kaplamaya sahip. Bu kaplamalar gölgelenmeyi ve parlamayı ters ışık durumlarında bile büyük ölçüde azaltabiliyor.

Tüm odak uzaklıklarında 0,28 metreye kadar konuya yaklaşılabiliyor. Üstündeki dijital ekrandan diyafram ve mesafe ölçülerini görebilirsiniz, ekranın yanındaki butondan almak istediğiniz bilgiye geçiş yapılabiliyor. Kompakt tasarım, ürünle birlikte gelen özel objektif koruyucu ile birlikte 112 mm’lik vidalı filtrelerin kullanılmasına olanak tanıyor. Arka filtre yuvası ise jel filtrelerin kullanımına olanak veriyor. Özellikle vidalı filtre takılıyor olmasının da büyük avantaj olduğunu düşünüyorum.

Z serisinin 14-30mm f/4 bir objektifi varken daha pahalı olan bu 14-24mm f/2.8 objektifi niye almalıyım diye düşünebilirsiniz. Ancak en başta da söylediğim gibi şimdiye kadar kullandığım en iyi ultra geniş açı zoom objektif olduğunu tekrarlayıp, sabit odak uzaklıklı objektiflere bile meydan okuyan, nefes kesici bir performans sunduğunu belirtmeliyim. f/2.8 gibi açık bir diyafram değerine sahip olması benim için bir tercih nedeni olurdu. Özellikle düşük ışıklı ortamlarda çalışanlar, gece ve astro fotoğrafçılar için de yüksek optik performans ve çözünürlük sunması da tercih nedenlerinden olabilir.

Nikon’un flor kaplaması, görüntü kalitesinden ödün vermeden suya, toza ve kire karşı da koruma sağlıyor. Ayrıca, objektifin ön elemanının daha kolay temizlenmesini sağlıyor. Objektif gövdesinin tüm hareketli parçalarının etrafındaki geniş çaplı yalıtım, tozu ve nemi dışarıda tutmaya yardımcı oluyor. Alüminyum alaşımlı objektif yuvası, dayanıklılığı artırırken ağırlığı da azaltıyor.

Bu ultra geniş açı objektifi sadece fotoğraf çekimlerinde değil, video çekimlerinde de sorunsuzca kullandığımızı belirtmem gerekir. Video çekimlerinde de keskinlik, ayrıntı ve renk doğruluğu yine bizi memnun etti. Zoom ve netleme halkaları çekim esnasında elinize çok iyi oturuyor. Otomatik netleme, yakınlaştırma sırasında neredeyse hiç netleme gürültüsü veya netleme kayması olmaksızın sorunsuz ve sessiz çalışıyor.

Tabi pek çok objektifin teknik özelliklerini okuduğunuzda bir parça etkilenmeniz normal. Ancak kullanım sırasında size vereceği tepki ve çıkan sonuçlar çok daha önemli tabi. Sahada fotoğraf çekerken önce Bağlarbaşı Fethipaşa Korusu üzerinden Kuzguncuk bostanlarına uzanan bir rota çizdim. Birinci köprüye doğru aynı manzarayı 14mm ve 24mm olarak tekrarladım. Böylelikle iki açı arasındaki farkı görmek daha kolay oldu. Kuzguncuk bostanları çocukluğumdan beri sevdiğim, çok sık gittiğim bir yer. Eskiden kilisenin kullandığı bir bostandı ve yetiştirdiklerini orada satarlardı. Şimdilerde isteyene 8-10 metrekarelik minik bahçeler şeklinde kiraya veriliyor. Çocuklarınızla birlikte gidip gezmenizi tavsiye ederim. Ormanlık ve oturmak için de bölümlerde var.

Bostanlarda ağaç gölgeleriyle gökyüzü arasında çok fazla ışık farkı olmasına rağmen lens bu kayıpları tolere edebiliyor. Işıklar arasındaki averaj farkını en az düzeye indirmede kullandığım Nikon Z 7II’nin de katkısı büyük tabi. Eski Kuzguncuk evleri arasında fotoğraf çekmek istediğinizde dar sokaklar 14 mm’lik açıklıkla size bir engel teşkil edemiyor, görmek istediğiniz her detayı ve köşeyi kareye sığdırabiliyorsunuz.

Akşamüstü Karaköy’e geçip daha düşük ışıkta f/2,8 diyaframın nimetlerinden yararlandım. Açık diyaframdan dolayı gece olmasına rağmen elde rahatlıkla çekim yaptım. Akşam karanlığında Kadıköy’e dönerken gemide inme telaşının verdiği hareketlilikte elde bir kaç kare daha f/2,8 de fotoğraf çektim. Fotoğraflardan hiçbirinde sarsıntı netsizliği olmadı.

Köşelerde görüntüyü deforme etmesi, agresif görüntüler vermesi nedeniyle ultra geniş açı lensleri az kullanırım. Buna rağmen Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S benim çantamda bulundurmak isteyeceğim bir objektif olmuş.

Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S Teknik Özellikler:

Mak. Diyafram: f/2.8

Min. Diyafram: f/22

Objektif Yapısı: 11 grupta 16 eleman

Min. Netleme Mesafesi: 0,28m

Diyafram Bıçak Sayısı: 9

Ağırlık: Yaklaşık 650 gr

Netleme: Otomatik ve Manuel