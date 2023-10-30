İnceleme: Xiaomi 13T Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Fotoğrafla uzaktan yakından uğraşıp Leica adını duymayan yoktur sanıyorum. Fotoğraf tarihimizin en ikonik markalarından biri olan Leica, bir süredir dünya devi Xiaomi ile işbirliği yapıyor ve gelişmiş kameralı akıllı telefon modelleri kullanıcıların beğenisine sunuluyor. En son Xiaomi 13T serisi ile 13T ve 13T Pro modelleri satışa sunuldu. Ben de bu seride yer alan 13T Pro modelini inceleme fırsatı buldum. 13T Pro ile farklı ortamlarda bolca fotoğraf ve video çektim. Bu yazıda sizlere hem deneyimlerimi hem de 13T Pro modelinin öne çıkan özelliklerini anlatmaya çalışacağım.

Xiaomi InSight Görüntüleme Felsefesi

Ancak biraz Xiaomi InSight görüntüleme felsefesinden ve Leica işbirliğinden bahsetmek istiyorum. Xiaomi son zamanlarda görüntüleme teknolojisinde müthiş atılımlar yaptı. Bu alanda insanların nasıl hissettiğine, nasıl davrandığına ve etrafı nasıl algıladığına odaklanan şirket, her çekimin arkasındaki nedenleri anlayarak ve her çekimdeki bilinçdışı ihtiyaçları öğrenerek, kullanıcılarına daha iyi, sezgisel bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunmayı amaçlıyor.

İşte Xiaomi InSight bu görüntüleme felsefesine, temelinde de zeka ve özgünlük unsurlarına dayanıyor. Xiaomi, mobil fotoğrafçılık alanındaki deneyimi bir üst seviyeye taşımak için bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Leica Camera ile görüntü teknolojisinde stratejik ortaklığını açıklamıştı.

Xiaomi ve Leica tarafından geliştirilen ilk ortak mühendislik ürünü olan Xiaomi 12S Ultra, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tanıtılarak mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Ortaklık, Xiaomi ve Leica Camera’nın optik, görüntüleme, görüntü işleme, fotoğrafçılık deneyimi de dahil olmak üzere görüntüleme yeteneklerinin kapsamlı bir entegrasyonunu içeriyor. Peki, esas önemli soruyu soralım. Leica dokunuşlarını ve görüntüleme teknolojisindeki farkını 13T Pro modelinde görüyor muyuz? Sorunun cevabı kısa, evet! Dilerseniz şimdi bu sorunun cevabını biraz daha detaylı olarak anlatalım ve ilk önce 13T Pro’nun kamera özelliklerine hep birlikte göz atalım.

Xiaomi 13T Pro Kamera Özellikleri

20MP’lik ön kamera f/2.2 diyafram değerine sahip. 13T Pro’nun arka kısmında ise üç kameralı bir tasarıma yer verilmiş. En üstte yer alan ana kamera 50 MP’lik çözünürlük değeri sunuyor. Bu kameranın odak uzunluğu 24mm ve diyafram değeri f/1.9. Ana kamerada oldukça başarılı optik görüntü sabitleyici kullanılmış.

Ana kameranın hemen altında telefoto kamera bulunuyor. Bu kamerada yine 50MP’lik çözünürlük değeri sunuyor. Odak uzunluğu 50mm ve diyafram değeri f/1.9. Üstte ana kameranın hemen yanında ise ultra geniş açılı kamera bulunuyor ve çözünürlük değeri 12MP. Ultra geniş açılı kameranın odak uzunluğu ise 15mm ve diyafram değeri f/2.2.

Leica Profesyonel Optik Lens Sistemi

Kameralarda Leica profesyonel optik lens sistemi Vario Summicron tasarımı kullanılmış. Böylece en zor ışık şartlarında bile en üst seviyede donanımsal bir çözümleme sağlanmış. Yani çektiğiniz her görüntü sadece yazılımla ve yapay zeka desteği ile iyileştirilmiyor diyebilirim. Tabi ki bu akıllı telefonda da çok güçlü bir kamera yazılımı bulunuyor. Ancak klasik fotoğrafçılıkta olduğu gibi bazı şeyler fotoğrafı çekerken hallediliyor. Bu konuda Leica’nın yüzyılı aşan birikimi ve optik tasarım konusundaki uzmanlığı çok önemli… İyi bir görüntü oluşturabilmek için optik performans, lens ve sensör boyutu bu modelde dengeli bir şekilde ayarlanmış.

Leica’nın profesyonel dokunuşları sayesinde yüksek çözünürlüklü detaylı ve canlı renkler elde edilirken, optik kusurlardan gölgelenme ve parlama gibi sorunlar da en aza indirilmiş. Sonuçta da az önce söylediğim gibi zorlu ışık koşullarında güçlü fotoğraflar elde edilmesi sağlanmış.

Sensör boyutları demişken o konuda da çok kısa iki bilgi vereyim. Ana kamerada Sony IMX707 sensör kullanılmış ve boyutu 1/1.28 inç. Telefoto kamerada ise 1/2.88 inçlik Omnivision OV50D sensöre yer verilmiş. Tabi bu söylediğim rakamlar, boyutlar falan pek çok kullanıcı için hiçbir şey ifade etmeyecektir. O yüzden çoğu firma bazı teknik detaylarla kullanıcıların kafasını karıştırmayı sevmiyor. Ancak şu bir gerçek ki Xiaomi kullanıcı sadakatini ve güvenilirliğini çok önemsiyor. Bu yüzden asla kullanıcıları yanıltacak içerikler paylaşılmıyor.

Özel Leica Stilleri

Bu yeni akıllı telefon modelinde Leica dokunuşlarını gördüğümüz birçok yer var. Ancak özellikle 24mm’lik ana kamera yüksek dinamik aralıklı, şaşırtıcı detaylar elde etmenizi sağlayan asferik lensli çok iyi bir optik tasarıma sahip. Üçlü lens sistemi sayesinde 15mm ile 50mm arasında manzara, portre, gece, panoramik, doku, mimari, yemek yani aklınıza hangi konu geliyorsa onu kolayca görselleştirmeniz mümkün.

13T Serisinde kameralarında Leica’nın Otantik ve Canlı iki orijinal fotoğraf stilini kullanabiliyorsunuz. Ben bazı manzara çekimlerinde canlı stili denesem de burada gördüğünüz çoğu fotoğrafta otantik olanı tercih ettim. Bu stiller, klasik Leica estetiğinin yanı sıra doğal renk üretimi, güçlü kontrast ve gölge tanımı ile son derece çarpıcı görseller elde edilmesine olanak tanıyor. Yani biraz sizin tercihleriniz biraz da çektiğiniz konuya göre seçim yapabilirsiniz.

13T Pro, Leica M typ240 fotoğraf makinesinin film modlarından uyarlanan sepya ve blue dahil 6 yeni filtre ile geliyor. Bunlar dışında yine farklı film çeşitlerinden esinlenen değişik filtreler de kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Tüm bu filtreler kullanıcıların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmasına yardımcı olurken, değişik ton ve tonlamalarla fotoğrafları daha etkili hale getirebiliyor. İşin açıkçası bu tarz filtreler çoğu zaman pek ilgimi çekmiyor. Ancak 13T Pro’da yer verilen siyah-beyaz ve yüksek kontrast siyah-beyaz filtreler çok keyifli fotoğraflar çekmemi sağladı. Analog dönemden gelen biri olarak zamanında Leica marka fotoğraf makineleri ile siyah-beyaz fotoğraflar çektiğim günleri hatırlattı bana…

Leica dokunuşlarını gördüğümüz bir diğer yer de farklı fotoğraf kompozisyonlarına ve çerçeve boyutlarına uyumlu olan iki yeni Leica filigranı olmuş.

Xiaomi ProFocus ve RAW çekim formatı

Xiaomi ProFocus teknolojisiyle desteklenen 13T Pro, ayrıntılı görüntülerle kaçırılmayacak anların yakalanmasına da yardımcı oluyor. Bu yeni model, kuşlar ve köpekler gibi konuların çarpıcı yakın çekim fotoğraflarından, insanların ve yerlerin büyüleyici ayrıntılı görüntülerine kadar konunuz ne olursa olsun profesyonel çekim tekniklerini kullanmanıza da imkan tanıyor.

Yeni modelin kamera modunda yer alan Pro seçeneği ile beyaz ayarı, otofokus, enstantane hızı, ISO, poz düzeltmesi, Leica filtreleri ve en önemlisi de RAW görüntü formatında çekim yapılabiliyor. Zor ışık şartlarında RAW çektiğim bazı fotoğrafları Photoshop’ta düzenledim. Sonuçlar oldukça iyi…

Pro çekim modunda özelleştirilmiş fotoğraf stilleri de kullanılabiliyor. Ancak bu seçenek sadece JPEG fotoğraf çekerken aktif oluyor. Bu ayarda ton, renk uyumu ve doku ayarlamaları yapılabiliyor. Bu ayarlar çekim sonrası düzenlemelerle karşılaştırıldığında daha fazla ayrıntı ve rengin korunmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar ayrıca favori ayarlarını kaydedebilir ve istedikleri zaman diğer fotoğraflara uygulayabilirler.

Gelişmiş ve Detaylı Portre Modu

Kamerada portre modu da her zamanki gibi oldukça ayrıntılı tasarlanmış. Portre modunda 35 – 50 ve 90mm odak uzaklıkları ile farklı tonlamalar ve detaylarla fotoğraflar çekilebiliyor. Bu modda diyafram ayarı, güzelleştirme ve yine Leica filtreleri de kullanılabiliyor.

8K video imkanı…

13T Pro’nun fotoğraf özelliklerinden sonra biraz da video çekim imkanlarına bakalım isterseniz. Bu yeni modelle 8K 24fps, 4K 24/30 ve 60 fps video çekebilmeniz mümkün. Pro video modunda ise Rec.709 LUT ile 10 bit LOG H265 video kaydını destekleniyor. Daha özelleştirilmiş bir deneyim için kullanıcılar favori LUT stillerini akıllı telefonlarına da aktarabiliyorlar. Bu, kullanıcıların çekim öncesinde ve çekim sırasında ayarlanan rengin ön izlemesini görmesine olanak tanıyor ve böylece istenen görsel tasarım için tatmin edici bir aydınlatma kurulumu elde edilebiliyor. Videoda optik ve elektronik görüntü sabitleme hareketli olduğunuzda bile daha stabil videolar çekebilmenizi sağlıyor. Böylece ister seyahatte isterseniz de günlük yaşamda kolayca vlog içerikler hazırlayabilirsiniz.

Yüksek renk doğruluğu sağlayan ekran

Xiaomi 13T Pro, 144Hz’e kadar yenileme hızını ve 2712 x 1220 piksel çözünürlüğü destekleyen 6,67 inç ekrana sahip. Xiaomi 13T Serisi, 2600 nit’e kadar maksimum parlaklığa sahip 1200 nit yüksek parlaklıkta bir ekran kullanıyor. Ayrıca, 68 milyar renk desteği ile %100 DCI-P3 kapsamı sunarak uçtan uca HDR10+ uyumluluğu sağlıyor. Bu, görüntülerin karanlık ve parlak kısımları arasındaki kontrastı iyileştiriyor, ayrıntıların gerçek dokusunu geri kazandırıyor ve renk doygunluğunun daha iyi dengelenmesini sağlayarak içerik oluşturucuların etkileyici görüntü kalitesiyle selfie ve portrelerden dikkat çekici video ve vloglara kadar çarpıcı profesyonel görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyor.

Güçlü işlemci ve büyük pil kapasitesi

Xiaomi 13T Pro gücünü yüksek hızlı, sekiz çekirdekli işlemci MediaTek Dimensity 9200+ çipsetinden alıyor. Yüksek performans ve oyun zamanında dengeli bir şekilde tasarlanan termal dağılım iyileştirilmiş ve akıllı telefonun her zaman serin kalması sağlanmış.

13T Pro, 5000mAh’lik büyük bir pile sahip. Kutudan 120W’lık HyperCharge cihazı çıkıyor. Evet 120W! Bir yanlışlık yok yani… Bu şarj cihazı ile yaklaşık 20 dakikada %100 şarj olabiliyor. Hızlı şarj modu ise yalnızca 5 dakikada %36 şarja ulaşabilir.

Xiaomi 13 Serisinin klasik tasarım dilini sergileyen 13T Pro, aynı zamanda minimalist ve zarif bir tasarıma sahip. Alp Mavisi modelinin arka panelinde yumuşak ve benzersiz bir dokuya sahip BioComfort vegan deri bulunuyor. Alternatif olarak Çayır Yeşili ve Siyah modelleri parlak cam arka panele sahip. Bu hoş tasarımın yanı sıra 13T Pro, IP68 suya ve toza dayanıklılık sunuyor.

Xiaomi, yazılım desteği sağlama konusundaki öncülüğünü daha da öteye taşıyan bir gelişmeyi de paylaştı. 13T ve 13T Pro, dört nesil Android işletim sistemi yükseltmesi ve beş yıl boyunca güvenlik yaması alacak. Bu destek telefonu uzun yıllar kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Sonuç olarak 13T Pro, Leica işbirliği ile geliştirilen kameraları, güçlü işlemcisi, yüksek renk doğruluğu sağlayan ekranı, uzun pil ömrü, şık tasarımı, sağlam yapısı ve uzun yıllar desteklenen yazılım desteği ile güçlü bir akıllı telefon modeli olmuş.

Xiaomi 13T Pro incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: