İnceleme: Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Geçtiğimiz günlerde web sitemiz için incelediğimiz ürünlerden biri Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS oldu. Bildiğiniz gibi pek çok fotoğrafçı için vazgeçilmez bir objektif olan 70-200mm f/2.8 başka markalarda da görmeye alışık olduğumuz bir aralık. Sony full frame aynasız fotoğraf makineleri yaygınlaşmaya başladığında geliştirilen bu yeni seri telefoto zoom objektif oldukça keskin ve başarılı sonuçlar alabilmenizi sağlıyor. İncelememizde bu telefoto zoom objektifi Sony’nin iddialı full frame modellerinden a9 ile birlikte kullandık.

Sıklıkla kullanılan 70-200mm odak aralığını kapsayan yeni FE 70-200mm f/2.8 GM OSS telefoto zoom objektif, son derece yüksek görüntü oluşturma, AF performansı ve görüntü sabitleme sunması ile vahşi yaşam, spor, seyahat, düğün ve daha birçok etkinlik ve mekan çekimi için çok yönlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Telefoto zoom modeli, XA, Süper ED ve ED cam bileşenler içeren üç gelişmiş objektif elemanı ve Nano AR kaplama sayesinde, tüm zoom aralığında yüksek netlik ve kontrast sağlıyor.

FE 70-200mm f/2.8 GM OSS objektif, sadece 0,96 metrelik etkileyici minimum odaklama mesafesine katkıda bulunarak AF performansının hem fotoğraf hem de video çekimi sırasında optimize edilmesi sağlayan değişken odaklama sistemine de sahip. Objektif, büyük elemanları hızlıca hareket ettirmek üzere birlikte çalışan bir SSM (Süper Sonik Motor) ve çift lineer motora da sahip; bu, yüksek düzeyde sürücü kontrolü gerektiren ve odaklama hassasiyetini sağlayan bir özellik. Yeni modelde aynı zamanda tüm odak uzaklıklarında nesneleri bulanıklık olmadan, net şekilde çekmek üzere dahili bir Optik SteadyShot görüntü sabitleme ve fotoğraf makinesinin ihtiyaç duyulduğunda takılı olduğu tripoddan kolaylıkla ayrılabilmesini sağlayan bir döner tripod adaptörü de bulunuyor.

70-200mm telefoto zoom objektif, ön lense eklenen ekstra flor kaplama ile toz ve neme dayanıklı hale getiriliyor. Aynı zamanda, bir odak tutma butonunun yanı sıra bir odak aralığı sınırlayıcıya da sahip. Sony 70-200mm f/2.8 ile kompakt 1.4x SEL14TC ve 2x SEL20TC tele dönüştürücüler de sorunsuzca kullanılabiliyor.

Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS telefoto zoom objektifin full frame bir model kullanıyorsanız hayalini kuracağınız bir model olduğunu söylemeliyim. Ürün malzeme kalitesi kesinlikle çok iyi. Netlik hızı ve performansı gayet başarılı. Keskinlik ve kontrast konusunda da kayda değer bir başarısı görülüyor. Yüksek çözünürlüklü makinelerle de aynı şekilde sorunsuzca çalışabiliyor.

İlk aynasız fotoğraf makinelerinin çıktığı yıllarda firmalar pazarlama çalışmalarında “küçük ve hafif” ifadelerini çokça kullanıyordu. Gerçekten de DSLR makinelere göre hem gövde hem de objektifleri oldukça küçüktü. Geçen zaman içerisinde full frame aynasız modelleri de sahnede yerini aldı. İşte bu süreçten sonra artık özellikle objektiflerin küçük ve kompakt yapıları yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Özellikle düşük diyafram değerine sahip, f/2.8, f/1.8, f/1.2 gibi objektifler doğal olarak küçük ve hafif olmaktan oldukça uzaklaştı. O yüzden aynasız full frame bir fotoğraf makinesi kullanacaksanız ve düşük diyafram değerlerine sahip objektifleri tercih ediyorsanız belli bir ağırlığı ve yüksek bir bütçeyi de göze almanız gerekiyor.

Teknik Özellikler:

Birinci sınıf G Master Serisi telefoto zoom lens

Bokeh efektleri için dairesel 11 yapraklı diyafram açıklığı

Dahili Optical SteadyShot görüntü sabitleme

Toz ve neme dayanıklı tasarım

Diyafram Aralığı: f/2.8 – f/22

1 adet XA Eleman, 2 adet Aspherical Eleman

4 adet ED Eleman, 2 adet Super ED Eleman

Nano AR ve Fluorine Kaplama

Linear SSM Netleme Sistemi

Internal Fokus ve Fokus Aralığı Kısıtlayıcı

Fokus Kilitleme Butonu, AF/MF Switchi

Minimum Odaklama Mesafesi: 0,96 m

Maksimum Büyütme Oranı: 0,25x

Filtre Çapı: 77 mm

Ağırlık: 1480 gram (tripod bağlantısı hariç)