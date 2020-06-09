İnceleme: Hasselblad X1D II 50C

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Fotoğraflar: Bekir Ormancı

Orta formatı stüdyo dışına çıkarmayı başaran firmalardan biri olan Hasselblad’ın yeni orta format aynasızı X1D II 50C modelini inceledik.

Hasselblad X1D II 50C, güçlü özellikleri, ergonomik tasarımı ve yeni yetenekleri ile öne çıkan orta format aynasız bir fotoğraf makinesi. 2016 yılında tanıtımı yapılan X1D 50C’nin yeni özelliklerle geliştirilmiş bir modeli olan X1D II 50C, 43,8×32,9 mm 50MP CMOS sensör kullanıyor. Böyle büyük bir sensör ve yüksek görüntü kalitesini sokağa çıkarmayı başaran bir fotoğraf makinesi olan bu model, 14 kademeli dinamik aralık, 16 bit renk derinliği ve ISO 100-25600 hassasiyet aralığı sunuyor.

Yüksek Çözünürlük, Büyük Sensör…

50MP CMOS sensörünün görüntü kalitesiyle çalışan Hasselblad Doğal Renk Çözümü, çeşitli ön ayarlara girmeye gerek kalmadan en doğal renkte görüntüler sunmak için tasarlanmış. Bu sistem ayrıca, 16 bit renk derinliği sayesinde, analog filmli görüntüleri anımsatan son derece yumuşak ton geçişleri sunabiliyor.

Makinenin sensörü, hem yüksek çözünürlüklü hem de tutarlı ve yumuşak ton geçişlerini mümkün kılıyor. Bu ikinci nesil kamera, performansı hızlandırmak, genel operasyonu daha sezgisel ve akıcı hale getirmek için tasarlanmış gözden geçirilmiş bir sisteme sahip. X1D II, daha geniş 3.6″ (2.36K) dokunmatik LCD ve 0.87x büyütme oranına sahip (3.39K) OLED elektronik vizöre sahip.

Yeni modelin kavraması ve tutuşu oldukça rahat. Hatta bir süre sonra elinizde orta format bir makine olduğunu bile unutabiliyorsunuz. Makinenin gövde ağırlığı gerçekten çok hafif, sadece 766 gram (pil dahil). Boyutları ise, 148x97x70mm. Makine tasarımı hem ergonomik hem de oldukça şık. İyi bir kullanıcı deneyimi için temiz ve akıcı bir yüzey kaplaması kullanılmış. Makine üzerinde gereksiz denilebilecek pek düğme yok. Alüminyum alaşımlı gövde uzun süren zorlu çekim ortamlarına da uyum sağlayacak cinsten.

Gelişmiş Bağlantı Seçenekleri

Makine çift SD hafıza kartı yuvası ile daha yüksek hızlarda okuma ve yazma protokolünü destekliyor. Dahili Wi-Fi özelliği olması ise dosyaların kablosuz paylaşılmasının yanı sıra uzaktan kamera kontrolünü de mümkün kılıyor. Ayrıca iPad Pro ile direkt bağlantı kurularak esnek bir çalışma ortamına da izin veriliyor.

USB-C tip bağlantı ile hızlı dosya aktarımı, iPad Pro/Air bağlantısı, şarj ve powerbank bağlanması gibi imkanları sağlıyor. Coğrafi etiketleme uygulamaları için konum ayrıntılarını görüntü dosyalarına kaydetmek için entegre GPS modü kullanılıyor.

iPad Pro ve iPad Air (2019) için mevcut olan Phocus Mobile 2, ham görüntülerin içe aktarılmasına, düzenlenmesine ve derecelendirilmesine, ayrıca tam çözünürlüklü JPEG görüntülerinin doğrudan bir tablete aktarılmasına ve derecelendirilmesine izin veriyor. Ek olarak, Phocus Mobile 2 tam çözünürlüklü görüntü dışa aktarmayı, bağlı çekimi ve doğrudan kamera kontrolünü de destekliyor. Normal bir bilgisayara bağlı çekim ise Phocus’un masaüstü sürümü ile destekleniyor.

Güncellenmiş sistem,% 46 daha hızlı başlatma süresi, azaltılmış deklanşör gecikmesi ve karartma süreleri ile ilk nesil X1D’ye kıyasla daha duyarlı otomatik odaklama da dahil olmak üzere daha hızlı genel performans sağlıyor.

1/2000 sn enstantane hızı sunan makine, XCD serisi lenslerle kullanım için optimize edilmiş. Yeni makinenin seri çekim ise 2.7fps.

Sonuç olarak…

Hasselblad X1D II 50C, yüksek çözünürlüklü ve kaliteli çekimler yapmak, hatta bunu sokak ve gezi fotoğrafçılığı gibi alanlarda da kullanmak isteyen ciddi fotoğraf severler için düşünülebilecek bir makine. Söylemeye gerek yok tabi, ancak dış mekan çekimlerinde daha yüksek çözünürlük ve sensör boyutu isteyen profesyonel fotoğrafçılar için de incelenmesi gereken bir ürün. Peki, her şey bu kadar mükemmel mi? Tabi ki değil! Bazı zorluklar ve eksiklikler de var. Öncelikle ucuz bir makine olmadığını hemen söyleyelim. Taşınabilir, orta format bir aynasız makine için bazı beklentilerinizi çok yükseltmemeniz de gerekiyor. Örneğin otomatik odaklama hızı, deklanşör gecikmesi vs…

Belki de en önemli eksiklik ise kameranın henüz video çekemiyor olması. Günümüzde artık neredeyse tüm profesyonel makineler, fotoğraf ve video işlevlerini en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanıyor. Bu makine için “henüz” video çekemiyor dememizin sebebi, ileride bir güncelleme ile bu özelliğin açılabilir olması. O yüzden video konusu için şu anda net bir şey söyleyemiyoruz.