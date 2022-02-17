OPPO ve Hasselblad Stratejik Ortaklıklarını Duyurdu

OPPO, amiral gemisi Find serisinin kamera teknolojilerini birlikte geliştirmek üzere efsanevi kamera üreticisi Hasselblad ile üç yıllık bir ortaklık yaptığını duyurdu. ‘OPPO | Hasselblad Camera for Mobile’, ilk olarak OPPO’nun amiral gemisi Find X serisinin yeni neslinde tanıtılacak.

OPPO Ürün Sorumlusu Pete Lau, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “OnePlus ve Hasselblad’ın geçtiğimiz yılki iş birliğinin başarısını takiben, ortaklığın yeni bir gelişim aşamasına girdiğini ve dünya çapında daha fazla kullanıcıya efsanevi Hasselblad mobil görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarma şansı verdiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kamera renk performansı her zaman OPPO’nun odak noktası ve Hasselblad’ın DNA’sının bir parçası oldu. Hasselblad Camera for Mobile’ın geleceğini birlikte keşfedebileceğimiz için çok heyecanlıyız.”

OPPO’nun iyi bir akıllı telefon geliştirmesinde en önemli stratejilerin başında iyi mobil fotoğrafçılık deneyimi sunabilen üst düzey görüntüleme sistemleri oluşturmak geliyor. OPPO’nun kendi tasarımı olan ilk üstün teknoloji görüntüleme NPU’su MariSilicon X’in piyasaya sürülmesinin ardından OPPO, Hasselblad ile yaptığı iş birliğiyle dünya çapında bir fotoğrafçılık deneyimi yaratmayı hedefliyor.

OPPO ve Hasselblad, kullanıcılara daha doğal renkler sunmak ve gelişmiş görüntüleme çözümlerini daha da geliştirmek için birlikte çalışacak. Hasselblad ile Doğal Renk Kalibrasyonu’ndan yararlanan OPPO, portre fotoğrafçılığına mümkün olan en doğal ten tonunu getirmeyi de hedefliyor.

‘OPPO | Hasselblad Camera for Mobile’, ilk olarak 2022’nin ilk çeyreğinde piyasaya sunulacak olan OPPO’nun amiral gemisi Find X serisinin yeni neslinde tanıtılacak.