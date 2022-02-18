Pikselleri özgürleştirmek!

Anı belleğimizdeki bir izden ibaret. Anı ya da hatıra fotoğrafı ise belleğimizdeki bu izlerin, yaşanmışlıkların bir şekilde farklı mecralarda somut bir şekilde canlanmış hali.

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Anı bellekteki bir izden ibaret. Peki, bu anıların fotoğrafları? Piksellere hapsolamayacak kadar değerli mi? Öyleyse bir anı fotoğrafçısı olarak uzun ömürlü baskılar yapabilecek bir yazıcıya ihtiyacınız var demektir. Amatör fotoğrafçılar için yıllar sonra bile anıları canlandıracak fotoğraflar basmak, evde baskı teknolojisiyle mümkün.

Anı belleğimizdeki bir izden ibaret. Anı ya da hatıra fotoğrafı ise belleğimizdeki bu izlerin, yaşanmışlıkların bir şekilde farklı mecralarda somut bir şekilde canlanmış hali. Yıllar öncesine ait bir hatıra fotoğrafınız varsa, bu fotoğrafa baktığınızda o ânı çok daha kolay hatırlarsınız. Belki en önemlisi de o ânı artık istediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz.

Anı fotoğrafları, özellikle profesyonel fotoğrafçılar açısından pek önemsenmese de geçmişimizle ilgili en önemli belgelerdir. Dijital fotoğraf makinelerinin ve kameralı cep telefonlarının bu kadar yaygınlaşmadığı 2000’li yılların başına kadar hemen her evde basit de olsa bir fotoğraf makinesi olurdu. Genellikle özel günlerde, tatil ya da gezilerde daha çok fotoğraf çekilirdi. Düğün, doğum günü, askerlik, mezuniyet, bayramlar anıları, ölümsüzleştirmek için deklanşöre bastığımız o özel günlerdendi. Tabi ki anılarımız bu kadarla sınırlı değildi. Hayatımızdaki dönüm noktaları ve özel günleri ileride de hatırlamak arzusuyla bu fotoğraflar çekilirdi.

36 poza 4 mevsim sığdırmak

36 pozluk, çok az gibi görünen o film rulosuna dünyalar sığardı. Çoğu insan filmlerini bastırmak için bir fotoğrafçıya götürdüğünde 36 poz içerisinde hem kış hem de yazdan kalma fotoğraflar olurdu.

Çekildiği an sadece bir hatıra fotoğrafı olan şey, yıllar sonra çok önemli bir belgesel fotoğraf haline gelebilir. Bu yüzden anı fotoğraflarının gelecek nesillere kalması çok önemli. Günümüzden 50-60 yıl önceki anı fotoğraflarının bizi nasıl heyecanlandırdığını düşünün. O günkü kıyafetler, insanlar, yollar, şehirler ve çok daha fazlası kayıtlıdır o fotoğraflarda…

Kısa bir süre öncesine kadar sadece özel günlerde aklımıza gelen fotoğraf çektirmeyi artık çok daha kişisel bir hale getirdik. Şu anda istediğimiz her an elimizdeki kameralı cep telefonlarıyla istediğimiz objeyi, neredeyse sınırsız şekilde fotoğraflayabiliyoruz. Fotoğrafta dijital çağın başlamasıyla birlikte çoğu zaman kendimizi ifade etmek için de deklanşöre basıyoruz. Ancak bir gerçek var ki, çektiğimiz fotoğrafların içerisinde kayboluyoruz. Büyükbabanızın çocukluğuna ait bir hatıra fotoğrafını bugün hala bulabiliyorken, 2 yıl önce çocuğunuzun mezuniyetinde çektiğiniz fotoğrafların yerini bile hatırlamıyor olabilirsiniz.

Günümüzde her gün milyonlarca kare hatıra fotoğrafı çekiliyor. Bu çekilen fotoğrafların büyük bir kısmı cep telefonlarında ve hafıza kartlarında unutulup gidiyor. Bu fotoğraflar sizin için de piksellerde hapsolmayacak kadar önemliyse amatör bir anı fotoğrafçısı olarak uzun ömürlü baskılar yapabilecek bir yazıcıya ihtiyacınız var demektir. Japon teknoloji devi Epson, amatör fotoğrafçılar için yıllar sonra bile anıları canlandıracak fotoğraflar basmayı vadediyor. Epson, A3 ve A4 boyutunda fotoğraf basabilen EcoTank L8180 ve EcoTank L8160 yazıcılarıyla fotoğrafları özgürleştirmeye yardımcı oluyor.

Tek setle 2.300 fotoğraf baskısı

A3 fotoğraf yazıcısı EcoTank L8180, çok düşük maliyetlerle çarpıcı A3 fotoğraflar ve belgeler basabiliyor. 10,9 inç dokunmatik ekran ve 5 yönlü kağıt kullanımı yenilikçi 6 renkli mürekkep sistemiyle birleşiyor. Kopyalama, tarama ve baskı yapabilen bu model fotoğraf ve sanata meraklı kullanıcılar için iyi bir seçenek. Yeni mürekkep sistemiyle uzun ömürlü, olağanüstü siyah ve beyaz fotoğraflar basabiliyor. Bu ekonomik yazıcıdaki tek bir mürekkep şişesi setiyle 2.300 adede kadar yüksek kaliteli fotoğraf baskısı alınabiliyor. Wi-Fi ve Ethernet bağlantısıyla ev ağına bağlanabilen bu modelde SD kart ve USB flash sürücülerle baskı almak mümkün. Sanatsal kağıt uyumluluğu ile CD/DVD’lere, el işi kağıtlarına ve kart gibi özel kağıtlara baskı yapmayı destekliyor.

3 yıla uzatılmış garantiyle geliyor

A4 boyutunda fotoğraf basabilen EcoTank L8160 da 10,9 inçlik ekran, 5 yönlü kağıt kullanımı ve 6 renkli mürekkep sistemiyle geliyor. Bu model de, tek bir mürekkep şişesi seti ile 2.300 adede kadar yüksek kaliteli fotoğraf baskısı yapabiliyor. Şişeler ve tanklar kullanımın kolaylaştırılması için tasarlandığı için dolum zamanı geldiğinde hiçbir zorluk veya karmaşa yaşanmıyor. Micro Piezo ısısız teknolojisi ile tasarlanan bu yazıcılar enerji tüketimini büyük ölçüde azaltarak zamandan ve paradan tasarruf yaptırabiliyor. Her iki model de internet üzerinden garanti etkinleştirme yapıldığında 3 yıllık garantiyle sunuluyor.