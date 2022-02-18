İnceleme: ASUS ProArt PA248QV

Profesyonel fotoğrafçılar ve tüm içerik hazırlayanlar için %100 sRGB / %100 Rec.709 renk gamı gibi pek çok gelişmiş özellik sunan çerçevesiz IPS profesyonel monitör ProArt PA248QV, yüksek renk doğruluğu için Calman Verified sertifikasına sahip.

Fotoğrafçıların büyük bir çoğunluğu seyahatlerine ve dış mekan çekimlerine taşınabilir bilgisayarlarını da götürüyor. Sonrasında fotoğrafların seçilmesi ve editlenmesi sırasında ise daha büyük bir monitör ile çalışma ihtiyacı duyuluyor. Bu yüzden ofiste 24” ya da 27” büyüklüğünde bir monitör ideal bir kullanım ortamı sunuyor. İncelediğimiz ASUS ProArt PA248QV de 24,1” büyüklüğe sahip, geniş bağlantı seçenekleri ve renk doğruluğu ile öne çıkan bir model. İnce çerçevesi ve şık tasarımıyla masanızda fazla yer kaplamıyor. Ekranın yan ve üst kenarları son derece ince… Bu da dikkat dağıtıcı unsurları en aza indiriyor. Ayrıca yan yana birden fazla monitör kullanılan sistemler için de iddialı bir seçenek sunuyor.

Öne Çıkan Özellikler…

ASUS ProArt Display PA248QV modelinin öne çıkan bazı özelliklerini şöyle özetleyebiliriz:

Geniş renk gamı: ProArt Display PA248QV uluslararası %100 sRGB ve %100 Rec.709 renk standartlarını karşılıyor.

Calman Verified: Fabrikada kalibre edilerek Delta E<2 renk doğruluğuna kavuşan ekran, güvenilir Calman Verified sertifikasını taşıyor.

ProArt Preset ve ProArt Palette: Renk gamını hızlıca ayarlamak için hazır senaryolar ve ince çıkış ayarı için gelişmiş kontroller.

Geniş bağlantı seçenekleri: DisplayPort 1.2, HDMI (v1.4) ve dört adet USB 3.0 bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca eski D-Sub bağlantıları da yer alıyor.

Çerçevesiz IPS Panel

Çerçevesiz IPS panelle donatılan monitör, %100 sRGB / %100 Rec.709 renk gamı sunuyor. Fabrikada kalibre edilerek Delta E<2 renk doğruluğuna ulaşan monitör Calman Verified sertifikasına sahip. Ekran hızlı ve ayrıntılı renk ayarı için ASUS’a özgü ProArt Preset ve ProArt Palette araçlarından yararlanıyor. Monitörün tasarımı ergonomik bir çalışma ortamı için eğilme, dönme, çevirme ve yükseklik ayarı ile rahat bir kullanım deneyimi sunuyor.

24,1” boyutundaki ProArt PA248QV, 1920×1200 çözünürlüğünde bir IPS panele sahip. PA248QV’de ekranın 16:10 en boy oranıyla elde edilen ekstra dikey alan yazılımcılar, Adobe Photoshop veya Premiere ile çalışan içerik üreticiler ve aynı monitörde yan yana iki belgeyle çalışanlara kullanım kolaylığı sağlıyor.

Gerçek ve Tutarlı Renkler

ProArt Display PA248QV endüstri standardı %100 sRGB ve %100 Rec.709 renk gamıyla zengin ve canlı renkler sunarak her ayrıntıyı gerçekçi bir şekilde yansıtıyor. Delta E<2 renk doğruluğu da ekranda gösterilen renklerin gerçeği en iyi şekilde yansıtması sağlanıyor.

ASUS, renk tonlarının büyük önem taşıdığı işlerde çalışanların tasarımlarının olması gerektiği gibi görünmesi için renk doğruluğuna çok önem verdiğini biliyor. İşte bu nedenle fabrikada kalibre edilen ProArt Display PA248QV, renk doğruluğuna sahip olduğunu gösteren Calman Verified sertifikasına sahip. Monitör ayrıca daha pürüzsüz renk geçişleri için sıkı testlerden de geçiyor. Böylece tüketiciler ve profesyoneller doğru renklerle içerik üretebiliyor.

Doğru renk ayarları için ASUS’a özgü araçlar

Monitör, ASUS’a özgü ProArt Preset ve ProArt Palette özelliklerinden yararlanıyor. Hızlı renk gamı ayarları için birden fazla mod sunan ProArt Preset, renk geçişi veya video düzenlemeden fotoğraflarda değişiklik yapmaya kadar birçok farklı senaryo arasında kolayca geçiş yapma imkanı veriyor. ProArt Palette ise kullanıcıların ProArt Display PA248QV’yi ayrıntılı seçeneklerle ayarlamasını sağlıyor. Kullanışlı ekran menüsü üzerinden erişilebilen bu seçenekler arasında renk tonu, renk sıcaklığı ve gama ayarları yer alıyor. Ayrıca altı renk için de çift noktalı gri ölçek ayarı bulunuyor. Bu da kullanıcılara rakip monitörlere kıyasla çok daha fazla renk ayarı esnekliği sağlıyor. Bu hazır ayarlar ve ayrıntılı kontroller sayesinde ProArt Display PA248QV, içerik üreticilerin hızlı ve sürekli çalışmasına destek oluyor ve renk yönetimini kolaylaştırıyor.

Geniş Bağlantı Seçenekleri

ProArt Display PA248QV geniş bağlantı seçenekleri sunuyor. DisplayPort 1.2 ve HDMI (v1.4) girişleri bulunuyor. Ayrıca eski D-Sub bağlantısı da yer alıyor. USB geçiş özelliği sayesinde ekran yüksek hızlı çevre birimleri için bir USB 3.0 bağlantı merkezi görevi de görebiliyor.