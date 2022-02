DJI MIC ile pratik ses kaydı

DJI, içerik üreticileri için tasarladığı yeni kablosuz mikrofon seti DJI Mic’i satışa sundu. DJI Mic kablosuz mikrofon, videoların kalitesiyle eşleşen seslerin kolayca kaydedebilmesini sağlıyor. İçeriklerini bir üst seviyeye taşımak isteyen kullanıcılar için avantaj sağlayan DJI Mic, 250 metreye kadar mesafelerde yüksek ses kalitesi ve çift kanallı kayıt sunuyor. Cihazlarla geniş uyumluluğa sahip DJI Mic, akıllı telefon, kamera ve dizüstü bilgisayar markalarıyla çalışabiliyor. Hareket halindeyken açılabilen, bağlantı sağlayabilen ve kristal netliğinde ses kayıt imkanı sunan DJI Mic, içerik üreticilerinin, medya mensuplarının ya da bestecilerin her zaman yanında… Ultra taşınabilir şarj kutusu ile vericiler ve alıcı şarj edilebilirken, DJI Mic, vericilerden 5,5 saat, alıcıdan 5 saat ve şarj kutusuyla 15 saate kadar pil ömrü ile ses kaydını kolaylaştırıyor.

Çift Kanallı Kayıt ve Yüksek Kaliteli Ses

DJI Mic, her biri dahili mikrofona sahip iki verici ile birlikte gelirken her iki verici de çok yönlü sesi destekleyerek çok kişili görüşmeler ve küçük stüdyo operasyonları için en ideal kayıt cihazı oluyor. Tonu daha geniş bir frekans aralığında doğru bir şekilde yeniden üreterek yüksek kaliteli, profesyonel ses kaydına olanak tanıyan DJI Mic sayesinde kayıtlar her kanal üzerinden ayrı ayrı yapılabiliyor veya post prodüksiyonda esneklik için iki kanal birleştirilebilir hale geliyor. DJI Mic, dahili dokunmatik ekranı ve dahili belleği ile alıcının dokunmatik ekranına, kanal seçimine, giriş/çıkış ayarlarına ve diğer önemli işlemlere kolay erişim sağlıyor. Her iki verici de ses çerçevesinin düşmesini, kaybolmasını ve diğer sorunları önlemek için 14 saatlik dahili depolama ile birlikte sunuluyor. Tüm şartlarda yardımcı olan DJI Mic, sahip olduğu mikrofon ön cam ile rüzgarı ve gürültülü ortamları etkili bir şekilde bastırarak net sesler kaydetmeye devam ediyor. Güvenli kaydetmenin en iyi halini sunan DJI Mic, ikincil bir ses parçasını, -6 dB’lik bir hacimde yedek olarak kaydediyor ve bu sayede ses kaybının bozulma veya kırpma gibi sorunlardan kaynaklanması durumunda sesin korunmasına yardımcı oluyor.

Kablosuz İletim ve Giyilebilirlik ile Şartları Kolaylaştırıyor

Vericiler ve alıcı, uzun mesafelerde bile ses gecikmesini azaltırken sesi sabit tutan güçlü kablosuz iletim yoluyla iletişim kuruyor ve bu sayede kullanıcılar karmaşık senaryolarda bile net ve güvenilir sesin keyfini çıkarıyor. DJI’nin en son şifreleme teknolojisini kullanan DJI Mic, 250 metreye kadar mesafelerde net ses kaydı yapabiliyor. Tüm DJI Mic sistemi, 2,4 GHz frekans bandı aracılığıyla kablosuz bağlantıyla maceraları kaydederken tamamen özgürce hareket etme imkanı tanıyor. Optimize edilmiş kablosuz iletim sistemi, tren istasyonları, alışveriş merkezleri ve ofisler gibi gürültülü alanlarda bile sabit bir ses akışı sağlıyor. Entegre arka klipsi veya klipsli mıknatısları kullanılarak DJI Mic, giysilere kolayca takılabiliyor. Yaklaşık 30 gram ağırlığındaki vericiyi takmak rahat ve kusursuz hissettiriyor ve giysiler arka klipse uygun olmadığında vericiler klipsli mıknatıslar aracılığıyla da takılabiliyor.

Farklı Cihazlarla Uyumluluk

USB-C, Lightning ve 3,5 mm TRS bağlantı noktaları ile DJI Mic, akıllı telefonlar, kameralar ve dizüstü bilgisayarlarla uyumlu çalışıyor. Hangi cihazla kayıt yapmak istenirse istensin büyük bir kolaylık sağlıyor. DJI Mic için mükemmel bir yuva olan ultra taşınabilir şarj kutusu ile vericiler ve alıcı şarj edilebiliyor, bileşenler uygun şekilde saklayabiliyor ve sistem kasadan çıkar çıkmaz hızlı bir şekilde eşleştirilebiliyor. İçerik üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmiş olan DJI Mic, vericilerden 5,5 saat, alıcıdan 5 saat ve şarj kutusuyla 15 saate kadar pil ömrü ile içerik üretimini kolaylaştırıyor.