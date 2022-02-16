İnceleme: Intenso PD10000/PD20000 Powerbank

Günümüzde yaşadığımız teknolojik gelişmeler sonucunda ister iş ister eğlence amaçlı iyi ya da kötü pek çok cihazla çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu çalıştığımız cihazların birçoğu da mobil, yani taşınabilir ürünler oluyor. Kullandığımız akıllı cihazlardaki gelişmeler bazen bizi şaşırtsa da sonucunda hep aynı noktada bir tıkanıklık meydana geliyor. “Kaç saat, kaç gün pil ömrü var?” sorunu sormadığımız çok az taşınabilir ürünümüz var. Şöyle bir düşünelim. Akıllı cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, akıllı saatler, aksiyon kameraları, drone’lar, dijital fotoğraf makineleri… Sanırım ilk aklımıza gelen ve en çok kullandığımız ürünler bunlar. Eminiz ki bu saydığımız ürünlerden bir ya da birkaçıyla ilgili mutlaka bir pil sorunu yaşamışsınızdır. Aksiyon kameranızın pili en ilginç anı çekerken bitmiş olabilir. Akıllı cep telefonunuzla ya da dijital fotoğraf makinenizle günün en güzel manzarasını çekecekken piliniz kırmızıya dönüp sizi zor durumda bırakmış da olabilir. Kısacası, taşınabilir cihazlarla aktif bir şekilde çalışıyorsanız zaten mutlaka bir powerbank kullanıyorsunuz diye tahmin ediyoruz.

Web sitemizde Intenso markasının yüksek kapasiteli yeni powerbank’lerinden PD10000 ve PD20000 modellerini inceledik. Güç Dağıtımı ve Hızlı Şarj 3.0 işlevleriyle donatılmış olan PD10000/PD20000 şu anda mevcut olan en hızlı şarj özelliklerini tek bir üründe birleştiriyor. Uyumlu cihazlar, standart powerbank’lardan 4 kata kadar daha hızlı şarj edilebiliyor. PD10000/PD20000 modellerinin üzerinde olan dijital yüzde ekranı istediğiniz zaman powerbank’ın güç durumu hakkında size kesin bilgi sağlıyor. Bu şekilde cihazlarınızı güvenle şarj ederken powerbank’ın güç durumunu da görebiliyorsunuz.

Type-C giriş/çıkış, USB çıkış ve microUSB giriş, mevcut tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar ile birinci sınıf uyumluluk sunuyor. Ayrıca aksiyon kamera ve bazı aynasız dijital fotoğraf makinelerini de yine kolayca şarj etmeniz mümkün. Cihazla birlikte gelen Type-C / Type-C kablo, güç dağıtımı ve hızlı şarj için kolayca kullanılabiliyor.

Intenso’nun PD powerbank ürün ailesinde PD10000 ve PD20000 ürün modelleri bulunuyor. Ürün isimlerinden de anlaşılacağı gibi 10.000 mAh ve 20.000 mAh kapasitelere sahip olan bu iki ürün 3.7V lityum polimer pil tipine sahip. PD10000 modelinin boyutları 137x72x16mm ve ağırlığı 200 gram. PD20000 modelinin boyutları 137x72x29mm ve ağırlığı ise 385 gram. Her iki modelde de aşırı gerilim koruması, deşarj koruma, aşırı şarj koruması ve kısa devre sigortası bulunuyor. Böylece dış mekanda ve zorlu ortamlarda şarj etmek zorunda kaldığınız pahalı cihazlarınızı da korumuş oluyorsunuz. Bildiğiniz gibi piyasada bilindik markaların dışında çok değişik fiyatlarla powerbank bulmak mümkün. Size tavsiyemiz, vereceğiniz küçük ücret farklarıyla teknolojisini bildiğiniz ve tanıdığınız markaları tercih etmeniz olacaktır.