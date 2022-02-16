realme 9 Pro+, Sony IMX766 Sensör ile Geliyor

realme, Sayı Serisi’nin yeni üyeleri realme 9 Pro Serisi’ni online global lansmanıyla tanıttı. realme’nin yeni yılda ilk ürünü olan realme 9 Pro+, kendi segmentinde ilk Sony IMX766 OIS kamerasıyla geliyor. Bununla birlikte cihaz sahip olduğu; Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörü, Light Shift tasarımı, yüksek yenileme hızına sahip Ultra Smooth Ekranı ve Dimensity 920 5G işlemcisiyle bekleyenleri ile kavuşacak. realme 9 Pro Serisi’nin iki üyesi; 9 pro ve 9 pro+ , Android 12 tabanlı realme UI 3.0 sistemi ile donatılmıştır ve her iki cihaz da 8GB+128GB depolama türüne sahiptir.

Amiral gemisi sınıfı cihazların sahip olduğu Sony IMX766 sensörü, OIS & EIS ikili sabitleme ve Yapay Zeka Gürültü Önleme 3.0 teknolojisi tarafından desteklenen ProLight Görüntüleme Teknolojisi’ne sahip olan realme 9 pro+ , Camera Lab’in gösterdiği üzere birinci sınıf amiral gemisi telefonlarla karşılaştırılabilecek segmentte en iyi görüntü kalitesini sunuyor. MediaTek Dimensity 920 5G işlemciyi ilk kullanan akıllı telefonlar arasında bulunan realme 9 Pro+, 500,00’ın üzerinde bir kıyaslama puanı ile segmentinde en iyi performansa sahiptir. Süper AMOLED ekran ve 90 Hz’lik yüksek yenileme hızıyla, kullanıcılarına parlak renklerle birlikte kalp atış hızını algılayabilen ekran içi parmak izi sensörüyle olağanüstü pürüzsüz görüntü deneyimi sağlar.

Yeni modelin kamera performansında, özellikle düşük ışık altında ortaya çıkan kareler ile gözle görülür biçimde performans oranının daha da üste çıkarıldığı gözlemleniyor. Marka tarafından ProLight Görüntüleme Teknolojisi olarak adlandırılan girişim, segmentinde iddialı bir konumda olacak. ProLight Görüntüleme Teknolojisi ile her ortamda net kareler çekebilmek olanaklı hale geliyor. Bununla birlikte, büyük görüntüleme sensörü, dijital gürültü azaltma algoritmaları ve ikili stabilizasyon sistemi de kamera teknolojisinin diğer eşlikçileridir.

Sony IMX766 Amiral Gemisi Sensörü

Sony IMX766, üst segment amiral gemisi akıllı telefonların sahip olduğu popüler bir sensördür. 1/1,56 inç sensör, onu sınıfının en büyüklerinden birisi yaparken; rakip modellerin kameralarından %45 kadar daha fazla ışık alımını sağlamaktadır.

OIS+EIS, Çift Stabilizasyon Sistemi

ProLight Görüntüleme Teknolojisi ile donatılmış olan ana kamera, fotoğraflar için optik görüntü sabitleme ve videolar için ise elektronik görüntü sabitleme özelliğine sahiptir. Optik görüntü sabitleme teknolojisi ile kamera lensi artık istenmeyen hareketleri telafi ederek, daha net görüntüler sağlayacak.

Yapay Zeka Kirlilik (Noise) Azaltma Motoru 3.0

Bir akıllı telefon kamerasının sahip olduğu fiziksel boyut performansı doğrudan etkilemektedir. Bu doğrultuda, realme 9 Pro+ ProLight Görüntüleme Teknolojisi’nin sahip olduğu Yapay Zeka Kirlilik (Noise) Azaltma Motoru 3.0 ile görüntü kirliliği çok daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yayılır.

realme 9 Pro+’nın deklanşörüne basıldığında, birkaç fotoğraftan oluşan bir seri ortaya çıkar. Yapay Zeka Gürültü Azaltma Motoru ise farklılıkları bulmak ve mümkün olduğunca çok dijital gürültüyü ortadan kaldırmak için görüntü ortalama alma teknolojisini kullanır. Ancak dijital gürültü farklı şekil ve boyutlarda gelebildiğinden, Yapay Zeka Gürültü Azaltma Motoru bu şekilleri belirlemek ve kaldırmak için derin öğrenmeyi kullanır ve çok daha az dijital parazitle, düşük ışıkta net fotoğraflar sunar.

Ana kameraya güç sağlayan profesyonel ışık görüntüleme teknolojisi, ışık koşulları ne olursa olsun her anı net şekilde yakalamayı sağlayacak. realme 9 Pro+, realme Numara Serisi’nin sahip olduğu akıllı telefonlar içerisinde en iyi kameraya sahipken; amiral gemisi cihazlarla rekabet edebilecek seviyededir.