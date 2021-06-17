realme GT geliyor!

Yakında Türkiye’ye gelecek ilk amiral gemisi niteliğindeki realme GT, Qualcomm Snapdragon 888 chipset donanımı, süratten ilham alan çift tonlu deri tasarımı, sürekli performans için paslanmaz çelikten VC soğutma sistemi ve rakipsiz fiyatıyla amiral gemi deneyimini yeniden tanımlıyor.

Akıllı telefon markası realme, 2021 yılında Türkiye’ye gelecek ilk amiral gemisi niteliğindeki telefonu realme GT‘yi, şirketin ilk global lansman etkinliğinde resmi olarak tanıttı. realme’nin GT serisindeki ilk ürünü olmanın yanı sıra Qualcomm Snapdragon 888 destekli ilk cihaz olan realme GT, amiral gemi niteliğindeki bir üründen beklenen yüksek kaliteli deneyimin yanı sıra erişilebilirlik ve süratten ilham alan estetik tasarım, çok güçlü ve sürekli performans ve orta ila yüksek kaliteli amiral gemi telefon segmenti için yeni sektör standartları belirlenmesi şeklinde üç temel özellik sunuyor.

Süratten ilham alan estetik tasarım

realme GT’nin tasarımı, yüksek hız ve uzun mesafe sürüş için üretilen, performans özellikleri ve lüks unsurlar sunan grand tourer (GT) spor otomobillerinin temel konseptine dayanıyor. Bu konseptten yola çıkan amiral gemisi GT telefon serisi, arka kısmında üç boyutlu ışık yansımalı desene sahip cam kaplamalı tasarımının yanı sıra yarış otomobillerinin hızlı hamle ruhunu aktarmak için telefonun uzunluğu boyunca tekrar eden bir hız sembolünün yer aldığı vegan deri kaplamalı bir versiyona da sahiptir.

Parlak Gümüş ve Parlak Mavi olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan cam versiyonda, telefonun arka kısmında hız ve dinamizmi simgeleyen bir dizi ok deseni vardır. Vegan deri versiyonda ise, cep telefonu tasarımda ender rastlanan, sürekli kendilerine meydana okuyan ve kendilerini yeniden yaratan genç tüketicilere saygı göstermeyi amaçlayan Yarış Sarısı renk seçeneği mevcuttur. Delüks bir görünüm sunmakla kalmayıp parmak izine karşı dayanıklılık, koku ve çizilme karşıtı özellikler gibi pratik avantajlar da sunan, sektörde ilk niteliğindeki çift tonlu deri tasarıma sahiptir.

Yüksek güç

realme GT, süper verimli LPDDR5 RAM’e ve en hızlı UFS 3.1 depolamaya sahip mümkün olan en sofistike çip olarak öne çıkan ve realme’nin dünya çapındaki kullanıcılara nihai amiral gemisi sınıfı performansı sunma konusundaki özverisini gösteren Qualcomm Snapdragon 888 ile donatıldı.

En gelişmiş 5nm işlem teknolojisinden faydalanan Qualcomm Snapdragon 888 çip, realme’nin GT performansını ve AI işlemci gücünü artırmıştır. Daha güçlü ve büyük Cortex-X1 çekirdek ve üç yeni nesil yüksek performanslı A78 çekirdekle birlikte, telefonun CPU performansı %20 artmış ve güç tüketimi önceki nesle göre %50 azalmıştır.

Sürekli performans

“En havalı 888” modelini yaratmak amacıyla, realme GT’de yeni nesil paslanmaz çelik VC soğutma sistemi kullanıldı. Bu sistem telefonun ısı dağıtma yapısını optimize etmek için paslanmaz çelik kullanarak telefonun uzun süreli üst düzey performans göstermesinde çok önemli bir rol oynuyor. Test sırasında, paslanmaz çelik VC soğutma sistemi, geleneksel bakır VC soğutma sistemine göre %50 daha fazla soğutma gücü ortaya koyarak CPU çekirdek sıcaklığını 15°C’ye kadar azaltmada başarılı olmuştur.

Ayrıca, 186 gr’dan hafif olan ultra ince gövdesine karşın, realme GT büyük bir 4500 mAh pil ve 65W SuperDart şarj desteği ile donatılmıştır ve böylece telefonun sadece 35 dakikada tamamen şarj olmasını sağlar.