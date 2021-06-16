Dell PC Ailesinin Yeni Ürünleri Türkiye’de

Dell’in birçok farklı alanda kullanılmak üzere geliştirilen, Vostro, Inspiron, XPS ve G serisi üst düzey kişisel bilgisayarları Türkiye’deki tüketicilerle buluşuyor.

Uzun süre sonra akıllı telefon satışlarını geride bırakan PC satışları, 2020 yılında zirveye çıktı. Uzaktan eğitim ve çalışmanın yeni normale dönüştüğü dönemde taşınabilir PC ihtiyacı da arttı. Dell Technologies, her ihtiyaca uygun yenilenen Dell ürünlerinin raflardaki yerini aldığını duyurdu.

Dell Inspiron. Uzaktan çalışan öğrencilerden, genç profesyonellere kadar geniş bir yelpazede kullanıcılara hitap eden serinin 13,14 ve 15 inç modellerini yer alıyor. Neredeyse çerçevesiz tasarımı, geniş tuşları ve touchpad’i ile içeriğin verimli şekilde kullanılması için tasarlandı. Türkiye’de Inspiron 7000 serisi en fazla ilgi gören modellerin başında yer alıyor.

Dell Vostro. Arkadan aydınlatmalı klavyesi, sayısal tuş takımı ve güvenlik seçenekleriyle Vostro 5000 serisi 15 inç ekranıyla genel küçük işletme verimliliğine özel olarak geliştirildi. İsteyen işletmeler Dell ProSupport seçeneği ile sorunları hiç zaman harcamadan gidermenize ve çözmenize yardımcı olmak için ileri düzey teknisyenlere 7×24 doğrudan erişim sunuyor.

Dell XPS. Yenilenen XPS serisi en yeni 11. Nesil Intel® Core™ işlemcilerle birlikte sunuluyor. Görüntüler ve tasarımlar, XPS 15’teki yeni bir OLED seçeneği de dahil olmak üzere, renk doğruluğuna sahip InfinityEdge ekranlarda hayat buluyor. En yeni NVIDIA RTX grafiklerini içeren ve NVIDIA Studio programı tarafından desteklenen bu hafif ve şık cihazlar, özellikle kullanıcıların yaratıcılığını öne çıkarmak için tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Dell G Serisi. Alienware teknolojisi ile geliştirilen yeni termal sistemi, Dynamic Boost seçeneği ile yüksek performans sunan Dell’in oyuncu bilgisayar serisi, en gelişmiş ekran kartları ve yüksek hızlı yenileme hızına sahip ekranıyla eşsiz bir oyun deneyimi sunuyor.