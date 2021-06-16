Mükemmel Görüntüler Elde Edebileceğiniz Termal Oteller

Simgesel güzellikleri bünyesinde barındıran Türkiye, tertemiz doğası ve coğrafi özellikleri ile doğa turizmi açısından ilk sıralarda yerini almaktadır. Yemyeşil doğası ve masmavi denizinin yanı sıra Türkiye’yi öne plana çıkaran bir diğer özelliği de kaplıcalarıdır. Sağlık turizmi açısından büyük bir öneme sahip kaplıca suları, termal oteller aracılığıyla ziyaretçilerine sunulmaktadır.

Türkiye’nin birçok noktasında kaplıcalar bulunduğu için şifa amacıyla çok farklı seçeneklere sahiptir. Siz de derdinize bir yandan eğlenirken diğer yandan şifa bulmak isterseniz, termal oteller arasında seçiminizi yaparak unutulmaz bir tatil planı oluşturabilirsiniz.

İhlas Armutlu Tatil Köyü

Konuklarına hem benzersiz bir doğa tatili hem de sağlık dolu günler vadeden İhlas Armutlu Tatil Köyü, Yalova iline bağlı Armutlu ilçesinde yer almaktadır. Yalova Otogarı’na 54 kilometre ve en yakın havalimanı olan Bursa Yenişehir Havalimanı’na ise 95 kilometre uzaklıktadır. Sadece oda konseptinde konuklarına tesisin ana restoranında Anadolu ve dünya mutfağının en seçkin yemekleri servis edilmektedir. Denize sıfır konuma sahip otel, kendisine ait plaj alanına sahiptir. Otelin 2 adet açık yüzme havuzu ve 6 adet kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır. Havuzların bazıları termal sular ile doldurulup hastalıklara şifa olmaktadır. Termal havuzların yanı sıra benzersiz bir dinlenme deneyimi yaşamanız için tesis bünyesinde balık terapi, çamur terapi, masaj, sauna, Türk hamamı ve Fin hamamı gibi hizmetler sunulmaktadır. Siz sağlık dolu anlar yaşarken, çocuklarınızın eğlenebilmesi içinse çeşitli aktiviteler düzenlenmektedir. Yalova’da şifa dolu bir tatil için İhlas Armutlu, unutulmaz bir tatil fırsatı sunmaktadır.

Balçova Termal Otel

Balçova Termal Otel, İzmir iline bağlı Balçova ilçesinde şifa kaynağı olan kaplıca sularını konuklarına sunmaktadır. Otelin İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na uzaklığı 18 kilometre ve İzmir Otogarı’na uzaklığı ise 24 kilometredir. Tam pansiyon konsepti ile hizmet veren tesis bünyesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’de bulunmaktadır. Lezzet şöleni yaşatabilmek için 1 adet a’la carte restoran ve 1 adet ana restoranı ile eşsiz yemekleri servis etmektedir. Denize 750 metre uzaklığı bulunan otelin kendisine ait plajı bulunmadığı için otel konukları halk plajını kullanmaktadır. 8 adet farklı büyüklükte havuzlara ev sahipliği yapmakta ve bunların 2 tanesi sadece kadınlara özel sunulmaktadır. Havuzları, termal su ile doldurulduğu için eğlenirken bir yandan da şifa bulmanıza olanak tanımaktadır. Ruhen ve bedenen dinlenerek stresten arınabilmeniz için 37 adet termal küvetli banyo odasına, saunalara, buhar odasına ve fitness merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Sağlık turizmi yapmayı planlayanlara özel Balçova Termal, eşsiz olanakları ile huzur dolu bir tatil yaşatmaktadır.

Sheraton Çeşme Hotel Resort & Spa

İzmir’in en popüler turistik noktalarından birisi olan Çeşme’de hizmet veren Sheraton Çeşme Hotel Resort & Spa, konforlu bir tatilin kapılarını aralamaktadır. Çeşme Otogarı’na 8 kilometre uzaklıkta bulunan otelin İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na uzaklığı 87 kilometredir. Konuklarını yarım pansiyon konsepti ile ağırlamakta olup, 3 adet a’la carte restoranı ve 1 adet ana restoranı ile Türk ve dünya mutfağının eşsiz lezzetlerini tatmanıza olanak tanımaktadır. Denize sıfır konuma sahip otelde özel plaj alanı, 2 adet açık havuz ve 1 adet kapalı havuz bulunmaktadır. Havuzların 2 tanesi termal havuz özelliği taşımaktadır. Otelde sunulan diğer termal olanaklar ise terapi küvetleri ve thalasso terapi uygulamasıdır. Ayrıca buhar odası, kese, Türk hamamı, sauna, masaj ve jakuzi gibi Spa & Wellness olanaklarına da sahiptir.